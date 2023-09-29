Чебуреки классические

Чебуреки – это простое и невероятно вкусное угощение для всей семьи. Перед сочетанием сочной начинки с хрустящим румяным тестом никто не сможет устоять. Для приготовления аппетитного блюда в домашних условиях используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти самых вкусных рецептов.

Классические чебуреки с мясом на сковороде

Классические чебуреки с мясом на сковороде – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего стола. Такой продукт можно есть просто так или подавать к столу со сметаной и зеленью. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+10 порц.

Мука 600 гр.

Вода 250 мл.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Фарш мясной ⅘ кг

Лук репчатый 1 шт. (крупный)

Чеснок 2 зуб.

Зира 1 ст.л.

Вода 200 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 60 мин.

Классические чебуреки готовятся очень просто. Сперва приготовим традиционное тесто для чебуреков. Указанное количество муки высыпаем в глубокую миску. Добавляем сюда соль, сахар, уксус, растительное масло и теплую воду. Перемешиваем содержимое и замешиваем однородное эластичное тесто. Заворачиваем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Можно взять готовый фарш или прокрутить кусок мяса через мясорубку. Также прокручиваем через мясорубку луковицу и чеснок. Фарш с луком и чесноком дополняем солью и специями. Вливаем сюда ледяную воду, тщательно вымешиваем и оставляем на 10 минут. Отдохнувшее тесто делим на одинаковые шарики. Каждый из них раскатываем в тонкий пласт. На половину каждого пласта выкладываем мясную начинку. Половинку с начинкой закрываем второй половинкой теста. Излишки теста по краям аккуратно срезаем ножом. Края теста придавливаем вилкой для плотного соединения. Обжариваем угощение в сковороде с растительным маслом до румянца с обеих сторон. После чебуреки можно переложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Классические чебуреки с мясом на сковороде готовы. Скорее угощайтесь!

Чебуреки на пузырчатом хрустящем тесте

Чебуреки на пузырчатом хрустящем тесте отличаются ярким сочетанием сочной начинки с хрустящим золотистым тестом. Такое угощение послужит интересным и питательным перекусом для всей семьи. Для приготовления аппетитных чебуреков используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем мясной фарш, измельченный репчатый лук, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 3. Теперь приготовим тесто для чебуреков. Соединяем яйцо с солью и теплой водой. Взбалтываем до однородности.

Шаг 4. Высыпаем сюда указанное количество муки.

Шаг 5. Замешиваем однородное тугое тесто. При необходимости подсыпаем еще муки.

Шаг 6. Тесто делим на одинаковые шарики и каждый из них раскатываем в тонкий пласт. На половинку этих пластов выкладываем начинку.

Шаг 7. Закрываем начинку второй половиной теста и придавливаем вилкой по краям.

Шаг 8. Обжариваем заготовки в сковороде с большим количеством растительного масла до образования румяной корочки.

Шаг 9. Чебуреки на пузырчатом хрустящем тесте готовы. Можно подавать к столу!

Чебуреки на заварном тесте с кипятком

Чебуреки на заварном тесте с кипятком порадуют ярким вкусом, сочной начинкой и золотистой хрустящей корочкой. Такое угощение можно подавать на завтрак или в качестве сытного перекуса. Чебуреки каждый сможет приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 250-300 гр.

Кипяток – 120 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем мясной фарш и дополняем его измельченным луком с чесноком.

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченную зелень, соль и черный молотый перец.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое руками.

Шаг 4. Теперь приготовим тесто для чебуреков. В глубокую миску вливаем кипяток, добавляем сюда соль и растительное масло. Высыпаем половину муки и тщательно все перемешиваем. Дальше постепенно подсыпаем остальную муку.

Шаг 5. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Шаг 6. Разделяем полученный ком на равные части и каждую раскатываем в тонкий пласт. На половинки полученных пластов выкладываем мясную начинку.

Шаг 7. Начинку закрываем второй половиной теста и придавливаем по краям вилкой.

Шаг 8. Обжариваем заготовки в сковороде с растительным маслом до золотистого оттенка.

Шаг 9. Чебуреки на заварном тесте с кипятком готовы. Угощайтесь!

Быстрые чебуреки из лаваша с фаршем

Быстрые чебуреки из лаваша с фаршем – это оригинальное угощение для домашнего стола, которое порадует не только ярким вкусом, но и быстрым кулинарным процессом. Вам не придется тратить время на замешивание теста. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 2 шт.

Фарш мясной – 250 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Белок яичный – 1 шт.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску отправляем мясной фарш и измельченный лук. Добавляем соль и специи по вкусу.

Шаг 3. Хорошенько вымешиваем массу руками. Можно подлить немного ледяной воды, если заготовка получается слишком густой.

Шаг 4. Лаваш нарезаем кругами одинакового диаметра.

Шаг 5. Края каждого лаваша обмазываем взбитым белком. Это нужно, чтобы лаваш хорошо соединился по краям.

Шаг 6. На половинку каждого круга выкладывай мясную начинку.

Шаг 7. Закрываем начинку второй половиной круга и плотно прижимаем края.

Шаг 8. Отправляем заготовки в сковороду с растительным маслом. Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Шаг 9. Быстрые чебуреки из лаваша с фаршем готовы. Пробуйте!

Домашние чебуреки на пузырчатом тесте с водкой

Домашние чебуреки на пузырчатом тесте с водкой – это простое в исполнении и удивительно вкусное блюдо для домашнего стола. Такой продукт можно есть просто так или подавать к столу со сметаной и зеленью. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Вода – 200 мл.

Водка – 50 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Фарш мясной – 600 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сперва вымешиваем воду с водкой и растительным маслом. После высыпаем сюда муку с солью и тщательно вымешиваем массу руками около 7 минут. Формируем плотный ком, кладем его в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Подготовленное тесто делим на шарики одинакового размера.

Шаг 4. Каждый шарик раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 5. На раскатанное тесто порционно выкладываем мясную начинку.

Шаг 6. Закрываем начинку второй половиной теста. Аккуратно обрезаем излишки и плотно прижимаем по краям.

Шаг 7. Обжариваем угощение в сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Шаг 8. Домашние чебуреки на пузырчатом тесте с водкой готовы. Перед подачей положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Вкусные чебуреки на кефирном тесте

Вкусные чебуреки на кефирном тесте отличаются интересным вкусом, сочной начинкой и румяной хрустящей корочкой. Такое угощение можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Аппетитный продукт несложно приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Кефир – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Фарш мясной – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. В глубокую миску выливаем кефир и разбиваем в него куриное яйцо. Перемешиваем вилкой до однородности.

Шаг 2. Высыпаем сюда муку и добавляем щепотку соли.

Шаг 3. Перемешиваем содержимое и дальше переходим к замесу руками.

Шаг 4. Формируем плотный эластичный ком.

Шаг 5. Для начинки соединяем мясной фарш с измельченном репчатым луком. Посыпаем все это солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Готовое тесто делим на шарики одинакового размера. Каждый раскатываем в тонкий пласт и вырезаем аккуратные круги.

Шаг 7. На половинку каждого круга кладем мясную начинку. Закрываем ее второй половиной теста и прижимаем вилкой по краям.

Шаг 8. Обжариваем заготовки в сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Шаг 9. Вкусные чебуреки на кефирном тесте готовы. Пробуйте!

Чебуреки с сыром в домашних условиях

Чебуреки с сыром в домашних условиях отличаются оригинальным вкусом и хрустящим золотистым тестом. Такое угощение послужит интересным и питательным перекусом для всей семьи. Для приготовления аппетитных чебуреков с сыром, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Вода – 150 мл.

Соль – 5 гр.

Сахар – 5 гр.

Маргарин – 50 гр.

Сыр твердый – 300 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем холодную кипяченую воду.

Шаг 2. Добавляем к воде соль.

Шаг 3. Дальше добавляем сахар и хорошенько все перемешиваем до растворения сухих продуктов.

Шаг 4. Просеиваем сюда 150 грамм муки через мелкое сито.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем содержимое до однородности.

Шаг 6. Кусочек маргарина растапливаем в микроволновке или на водяной бане.

Шаг 7. Растопленный маргарин переливаем в миску с содержимым.

Шаг 8. Просеиваем оставшуюся муку и начинаем перемешивать.

Шаг 9. Замешиваем руками однородное плотное тесто.

Шаг 10. Оборачиваем полученный ком пищевой пленкой и убираем в холодильник на 10 минут.

Шаг 11. Для начинки натираем сыр на крупной терке.

Шаг 12. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий слой.

Шаг 13. Из теста вырезаем равные по диаметру круги.

Шаг 14. Тертый сыр выкладываем на половинку каждого круга.

Шаг 15. Закрываем сыр второй половиной теста и прижимаем края вилкой.

Шаг 16. Выкладываем заготовки в сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до золотистого румянца с обеих сторон.

Шаг 17. Чебуреки с сыром в домашних условиях готовы. Подавайте к столу!

Очень вкусные чебуреки с грибами

Очень вкусные чебуреки с грибами никого не оставят равнодушным. Такое блюдо выйдет невероятно сочным и питательным. Можно подавать к столу в качестве аппетитного перекуса. Для приготовления чебуреков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Вода – 200 мл.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Грибы шампиньоны – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – 5 веток.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Грибы хорошенько промываем под водой и режем небольшим кубиком.

Шаг 3. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.

Шаг 5. В это время промываем и мелко рубим ножом петрушку.

Шаг 6. В сковороду кладем грибы и через пять минут добавляем петрушку. Солим и перчим начинку по вкусу.

Шаг 7. Теперь займемся приготовлением теста. В глубокую миску просеиваем муку, дополняем ее солью и перцем.

Шаг 8. Заливаем массу водой и тщательно вымешиваем. Формируем плотный однородный ком и даем ему отдохнуть 15 минут.

Шаг 9. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт и вырезаем из него круги равного диаметра. На половинку каждого круга кладем грибную начинку.

Шаг 10. Закрываем начинку второй половиной теста и соединяем края с помощью вилки.

Шаг 11. Выкладываем чебуреки в сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 12. Очень вкусные чебуреки с грибами готовы. Угощайтесь!

Домашние чебуреки на дрожжевом тесте

Домашние чебуреки на дрожжевом тесте порадуют ярким вкусом, сочной начинкой и румяной хрустящей корочкой. Такое угощение можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Аппетитный продукт несложно приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 300 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Масло растительное – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В теплом молоке разводим дрожжи, сахар и соль. Вмешиваем сюда яйцо и высыпаем сперва 500 грамм муки. Замешиваем однородное тесто и при необходимости подсыпаем оставшуюся муку. Убираем его в теплое место для поднятия.

Шаг 3. Для начинки соединяем мясной фарш, измельченный лук и холодную воду.

Шаг 4. Добавляем сюда соль, перец молотый и измельченную зелень. Тщательно вымешиваем руками.

Шаг 5. Тесто будет готово, когда оно увеличится в размере в два раза или больше.

Шаг 6. Тесто делим на части и каждую раскатываем в тонкий круг.

Шаг 7. Формировать круги на чебуреки можно с помощью специальной формы.

Шаг 8. На одну половину круга выкладываем мясную начинку.

Шаг 9. Закрываем начинку второй половиной теста.

Шаг 10. Крепко соединяем тесто по краям.

Шаг 11. Получаем аккуратные чебуреки сочной начинкой внутри.

Шаг 12. Также подготовим остальное тесто и начинку.

Шаг 13. Перекладываем заготовки в сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 14. Домашние чебуреки на дрожжевом тесте готовы. Подавайте к столу!

Чебуреки с картошкой и луком

Чебуреки с картошкой и луком – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего стола. Такой продукт можно есть просто так или подавать к столу со сметаной и зеленью. Аппетитное угощение порадует невероятной питательностью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто для чебуреков – 400 гр.

Картофель – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – 4 ветки.

Укроп – 3 ветки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Картофель очищаем от кожуры и хорошенько промываем под водой.

Шаг 2 Затем картофель режем крупными ломтиками, заливаем водой и варим 20 минут после закипания до мягкости.

Шаг 3. С картофеля сливаем отвар, добавляем соль и перец. Разминаем до состояния пюре.

Шаг 4. Измельчаем лук и обжариваем на растительном масле до румянца. Выкладываем его в пюре и перемешиваем.

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченную зелень и еще раз перемешиваем.

Шаг 6. Готовое тесто делим на равные шарики и каждый раскатываем в тонкий круг.

Шаг 7. На половину каждого круга выкладываем картофельную начинку.

Шаг 8. Закрываем начинку второй половиной теста и плотно придавливаем края с помощью вилки.

Шаг 9. Обжариваем заготовки в растительном масле до золотистого оттенка. Затем угощение можно переложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 10. Чебуреки с картошкой и луком готовы. Подавайте угощение к столу!