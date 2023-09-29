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Чебуреки классические

На чтение: 12 минут
Чебуреки классические

Чебуреки – это простое и невероятно вкусное угощение для всей семьи. Перед сочетанием сочной начинки с хрустящим румяным тестом никто не сможет устоять. Для приготовления аппетитного блюда в домашних условиях используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти самых вкусных рецептов.

Классические чебуреки с мясом на сковороде

Классические чебуреки с мясом на сковороде – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего стола. Такой продукт можно есть просто так или подавать к столу со сметаной и зеленью. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Чебуреки классические

Ингредиенты –+10 порц.

  • Мука 600 гр.
  • Вода 250 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Фарш мясной ⅘ кг
  • Лук репчатый 1 шт. (крупный)
  • Чеснок 2 зуб.
  • Зира 1 ст.л.
  • Вода 200 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 60 мин.

  1. Чебуреки классические

    Классические чебуреки готовятся очень просто. Сперва приготовим традиционное тесто для чебуреков. Указанное количество муки высыпаем в глубокую миску. Добавляем сюда соль, сахар, уксус, растительное масло и теплую воду.

  2. Чебуреки классические

    Перемешиваем содержимое и замешиваем однородное эластичное тесто. Заворачиваем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.

  3. Чебуреки классические

    Можно взять готовый фарш или прокрутить кусок мяса через мясорубку. Также прокручиваем через мясорубку луковицу и чеснок.

  4. Чебуреки классические

    Фарш с луком и чесноком дополняем солью и специями. Вливаем сюда ледяную воду, тщательно вымешиваем и оставляем на 10 минут.

  5. Чебуреки классические

    Отдохнувшее тесто делим на одинаковые шарики. Каждый из них раскатываем в тонкий пласт.

  6. Чебуреки классические

    На половину каждого пласта выкладываем мясную начинку.

  7. Чебуреки классические

    Половинку с начинкой закрываем второй половинкой теста.

  8. Чебуреки классические

    Излишки теста по краям аккуратно срезаем ножом.

  9. Чебуреки классические

    Края теста придавливаем вилкой для плотного соединения.

  10. Чебуреки классические

    Обжариваем угощение в сковороде с растительным маслом до румянца с обеих сторон. После чебуреки можно переложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

  11. Чебуреки классические

    Классические чебуреки с мясом на сковороде готовы. Скорее угощайтесь!

Чебуреки на пузырчатом хрустящем тесте

Чебуреки на пузырчатом хрустящем тесте отличаются ярким сочетанием сочной начинки с хрустящим золотистым тестом. Такое угощение послужит интересным и питательным перекусом для всей семьи. Для приготовления аппетитных чебуреков используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем мясной фарш, измельченный репчатый лук, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Чебуреки классические

Шаг 3. Теперь приготовим тесто для чебуреков. Соединяем яйцо с солью и теплой водой. Взбалтываем до однородности.

Чебуреки классические

Шаг 4. Высыпаем сюда указанное количество муки.

Чебуреки классические

Шаг 5. Замешиваем однородное тугое тесто. При необходимости подсыпаем еще муки.

Чебуреки классические

Шаг 6. Тесто делим на одинаковые шарики и каждый из них раскатываем в тонкий пласт. На половинку этих пластов выкладываем начинку.

Чебуреки классические

Шаг 7. Закрываем начинку второй половиной теста и придавливаем вилкой по краям.

Чебуреки классические

Шаг 8. Обжариваем заготовки в сковороде с большим количеством растительного масла до образования румяной корочки.

Чебуреки классические

Шаг 9. Чебуреки на пузырчатом хрустящем тесте готовы. Можно подавать к столу!

Чебуреки классические

Чебуреки на заварном тесте с кипятком

Чебуреки на заварном тесте с кипятком порадуют ярким вкусом, сочной начинкой и золотистой хрустящей корочкой. Такое угощение можно подавать на завтрак или в качестве сытного перекуса. Чебуреки каждый сможет приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 250-300 гр.
  • Кипяток – 120 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем мясной фарш и дополняем его измельченным луком с чесноком.

Чебуреки классические

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченную зелень, соль и черный молотый перец.

Чебуреки классические

Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое руками.

Чебуреки классические

Шаг 4. Теперь приготовим тесто для чебуреков. В глубокую миску вливаем кипяток, добавляем сюда соль и растительное масло. Высыпаем половину муки и тщательно все перемешиваем. Дальше постепенно подсыпаем остальную муку.

Чебуреки классические

Шаг 5. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Чебуреки классические

Шаг 6. Разделяем полученный ком на равные части и каждую раскатываем в тонкий пласт. На половинки полученных пластов выкладываем мясную начинку.

Чебуреки классические

Шаг 7. Начинку закрываем второй половиной теста и придавливаем по краям вилкой.

Чебуреки классические

Шаг 8. Обжариваем заготовки в сковороде с растительным маслом до золотистого оттенка.

Чебуреки классические

Шаг 9. Чебуреки на заварном тесте с кипятком готовы. Угощайтесь!

Чебуреки классические

Быстрые чебуреки из лаваша с фаршем

Быстрые чебуреки из лаваша с фаршем – это оригинальное угощение для домашнего стола, которое порадует не только ярким вкусом, но и быстрым кулинарным процессом. Вам не придется тратить время на замешивание теста. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 2 шт.
  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Белок яичный – 1 шт.
  • Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску отправляем мясной фарш и измельченный лук. Добавляем соль и специи по вкусу.

Чебуреки классические

Шаг 3. Хорошенько вымешиваем массу руками. Можно подлить немного ледяной воды, если заготовка получается слишком густой.

Чебуреки классические

Шаг 4. Лаваш нарезаем кругами одинакового диаметра.

Чебуреки классические

Шаг 5. Края каждого лаваша обмазываем взбитым белком. Это нужно, чтобы лаваш хорошо соединился по краям.

Чебуреки классические

Шаг 6. На половинку каждого круга выкладывай мясную начинку.

Чебуреки классические

Шаг 7. Закрываем начинку второй половиной круга и плотно прижимаем края.

Чебуреки классические

Шаг 8. Отправляем заготовки в сковороду с растительным маслом. Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Чебуреки классические

Шаг 9. Быстрые чебуреки из лаваша с фаршем готовы. Пробуйте!

Чебуреки классические

Домашние чебуреки на пузырчатом тесте с водкой

Домашние чебуреки на пузырчатом тесте с водкой – это простое в исполнении и удивительно вкусное блюдо для домашнего стола. Такой продукт можно есть просто так или подавать к столу со сметаной и зеленью. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Водка – 50 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Фарш мясной – 600 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сперва вымешиваем воду с водкой и растительным маслом. После высыпаем сюда муку с солью и тщательно вымешиваем массу руками около 7 минут. Формируем плотный ком, кладем его в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.

Чебуреки классические

Шаг 3. Подготовленное тесто делим на шарики одинакового размера.

Шаг 4. Каждый шарик раскатываем в тонкий пласт.

Чебуреки классические

Шаг 5. На раскатанное тесто порционно выкладываем мясную начинку.

Чебуреки классические

Шаг 6. Закрываем начинку второй половиной теста. Аккуратно обрезаем излишки и плотно прижимаем по краям.

Чебуреки классические

Шаг 7. Обжариваем угощение в сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Чебуреки классические

Шаг 8. Домашние чебуреки на пузырчатом тесте с водкой готовы. Перед подачей положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Чебуреки классические

Вкусные чебуреки на кефирном тесте

Вкусные чебуреки на кефирном тесте отличаются интересным вкусом, сочной начинкой и румяной хрустящей корочкой. Такое угощение можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Аппетитный продукт несложно приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Фарш мясной – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. В глубокую миску выливаем кефир и разбиваем в него куриное яйцо. Перемешиваем вилкой до однородности.

Чебуреки классические

Шаг 2. Высыпаем сюда муку и добавляем щепотку соли.

Чебуреки классические

Шаг 3. Перемешиваем содержимое и дальше переходим к замесу руками.

Чебуреки классические

Шаг 4. Формируем плотный эластичный ком.

Чебуреки классические

Шаг 5. Для начинки соединяем мясной фарш с измельченном репчатым луком. Посыпаем все это солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешиваем.

Чебуреки классические

Шаг 6. Готовое тесто делим на шарики одинакового размера. Каждый раскатываем в тонкий пласт и вырезаем аккуратные круги.

Чебуреки классические

Шаг 7. На половинку каждого круга кладем мясную начинку. Закрываем ее второй половиной теста и прижимаем вилкой по краям.

Чебуреки классические

Шаг 8. Обжариваем заготовки в сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Чебуреки классические

Шаг 9. Вкусные чебуреки на кефирном тесте готовы. Пробуйте!

Чебуреки классические

Чебуреки с сыром в домашних условиях

Чебуреки с сыром в домашних условиях отличаются оригинальным вкусом и хрустящим золотистым тестом. Такое угощение послужит интересным и питательным перекусом для всей семьи. Для приготовления аппетитных чебуреков с сыром, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль – 5 гр.
  • Сахар – 5 гр.
  • Маргарин – 50 гр.
  • Сыр твердый – 300 гр.
  • Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем холодную кипяченую воду.

Чебуреки классические

Шаг 2. Добавляем к воде соль.

Чебуреки классические

Шаг 3. Дальше добавляем сахар и хорошенько все перемешиваем до растворения сухих продуктов.

Чебуреки классические

Шаг 4. Просеиваем сюда 150 грамм муки через мелкое сито.

Чебуреки классические

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем содержимое до однородности.

Чебуреки классические

Шаг 6. Кусочек маргарина растапливаем в микроволновке или на водяной бане.

Шаг 7. Растопленный маргарин переливаем в миску с содержимым.

Чебуреки классические

Шаг 8. Просеиваем оставшуюся муку и начинаем перемешивать.

Чебуреки классические

Шаг 9. Замешиваем руками однородное плотное тесто.

Чебуреки классические

Шаг 10. Оборачиваем полученный ком пищевой пленкой и убираем в холодильник на 10 минут.

Чебуреки классические

Шаг 11. Для начинки натираем сыр на крупной терке.

Шаг 12. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий слой.

Чебуреки классические

Шаг 13. Из теста вырезаем равные по диаметру круги.

Шаг 14. Тертый сыр выкладываем на половинку каждого круга.

Чебуреки классические

Шаг 15. Закрываем сыр второй половиной теста и прижимаем края вилкой.

Чебуреки классические

Шаг 16. Выкладываем заготовки в сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до золотистого румянца с обеих сторон.

Чебуреки классические

Шаг 17. Чебуреки с сыром в домашних условиях готовы. Подавайте к столу!

Чебуреки классические

Очень вкусные чебуреки с грибами

Очень вкусные чебуреки с грибами никого не оставят равнодушным. Такое блюдо выйдет невероятно сочным и питательным. Можно подавать к столу в качестве аппетитного перекуса. Для приготовления чебуреков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
  • Грибы шампиньоны – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Петрушка – 5 веток.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Грибы хорошенько промываем под водой и режем небольшим кубиком.

Чебуреки классические

Шаг 3. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Чебуреки классические

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.

Чебуреки классические

Шаг 5. В это время промываем и мелко рубим ножом петрушку.

Чебуреки классические

Шаг 6. В сковороду кладем грибы и через пять минут добавляем петрушку. Солим и перчим начинку по вкусу.

Чебуреки классические

Шаг 7. Теперь займемся приготовлением теста. В глубокую миску просеиваем муку, дополняем ее солью и перцем.

Чебуреки классические

Шаг 8. Заливаем массу водой и тщательно вымешиваем. Формируем плотный однородный ком и даем ему отдохнуть 15 минут.

Чебуреки классические

Шаг 9. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт и вырезаем из него круги равного диаметра. На половинку каждого круга кладем грибную начинку.

Чебуреки классические

Шаг 10. Закрываем начинку второй половиной теста и соединяем края с помощью вилки.

Чебуреки классические

Шаг 11. Выкладываем чебуреки в сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с обеих сторон.

Чебуреки классические

Шаг 12. Очень вкусные чебуреки с грибами готовы. Угощайтесь!

Чебуреки классические

Домашние чебуреки на дрожжевом тесте

Домашние чебуреки на дрожжевом тесте порадуют ярким вкусом, сочной начинкой и румяной хрустящей корочкой. Такое угощение можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Аппетитный продукт несложно приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 300 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Дрожжи свежие – 20 гр.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Масло растительное – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В теплом молоке разводим дрожжи, сахар и соль. Вмешиваем сюда яйцо и высыпаем сперва 500 грамм муки. Замешиваем однородное тесто и при необходимости подсыпаем оставшуюся муку. Убираем его в теплое место для поднятия.

Чебуреки классические

Шаг 3. Для начинки соединяем мясной фарш, измельченный лук и холодную воду.

Чебуреки классические

Шаг 4. Добавляем сюда соль, перец молотый и измельченную зелень. Тщательно вымешиваем руками.

Чебуреки классические

Шаг 5. Тесто будет готово, когда оно увеличится в размере в два раза или больше.

Чебуреки классические

Шаг 6. Тесто делим на части и каждую раскатываем в тонкий круг.

Чебуреки классические

Шаг 7. Формировать круги на чебуреки можно с помощью специальной формы.

Чебуреки классические

Шаг 8. На одну половину круга выкладываем мясную начинку.

Чебуреки классические

Шаг 9. Закрываем начинку второй половиной теста.

Чебуреки классические

Шаг 10. Крепко соединяем тесто по краям.

Чебуреки классические

Шаг 11. Получаем аккуратные чебуреки сочной начинкой внутри.

Чебуреки классические

Шаг 12. Также подготовим остальное тесто и начинку.

Чебуреки классические

Шаг 13. Перекладываем заготовки в сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с обеих сторон.

Чебуреки классические

Шаг 14. Домашние чебуреки на дрожжевом тесте готовы. Подавайте к столу!

Чебуреки классические

Чебуреки с картошкой и луком

Чебуреки с картошкой и луком – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего стола. Такой продукт можно есть просто так или подавать к столу со сметаной и зеленью. Аппетитное угощение порадует невероятной питательностью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто для чебуреков – 400 гр.
  • Картофель – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Укроп – 3 ветки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Картофель очищаем от кожуры и хорошенько промываем под водой.

Шаг 2 Затем картофель режем крупными ломтиками, заливаем водой и варим 20 минут после закипания до мягкости.

Чебуреки классические

Шаг 3. С картофеля сливаем отвар, добавляем соль и перец. Разминаем до состояния пюре.

Чебуреки классические

Шаг 4. Измельчаем лук и обжариваем на растительном масле до румянца. Выкладываем его в пюре и перемешиваем.

Чебуреки классические

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченную зелень и еще раз перемешиваем.

Чебуреки классические

Шаг 6. Готовое тесто делим на равные шарики и каждый раскатываем в тонкий круг.

Чебуреки классические

Шаг 7. На половину каждого круга выкладываем картофельную начинку.

Чебуреки классические

Шаг 8. Закрываем начинку второй половиной теста и плотно придавливаем края с помощью вилки.

Чебуреки классические

Шаг 9. Обжариваем заготовки в растительном масле до золотистого оттенка. Затем угощение можно переложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Чебуреки классические

Шаг 10. Чебуреки с картошкой и луком готовы. Подавайте угощение к столу!

Чебуреки классические

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