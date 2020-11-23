Как выбрать обручальные кольца, серьги, колье и цепочки?

Бесспорно, наиболее популярным ювелирным украшением являются золотые цепочки. В чём же кроется секрет такой неиссякаемой популярности цепочки из золота? Если верить аюрведе — такой ошеломительный успех цепочки обретают благодаря металлу, который ассоциируется с Солнцем и помогает организму восполнить недостаток жизненной энергии. Эзотерики утверждают, что цепочки обладают свойствами оберега, поскольку образуют круг, своего рода магическое кольцо, которое способно защитить человека от внешней негативной энергии.

Золотые цепочки — это универсальный и стильный аксессуар, который гармонирует с любым стилем в одежде, его одинаково предпочитают, как женщины, так и мужчины. Для каждой из представительниц прекрасного пола — цепочка, пусть даже невероятно скромная, это отличный способ подчеркнуть нежные изгибы женской шеи. Также вас могут заинтересовать обручальные кольца, серьги, колье и цепочки по выгодной цене, посмотреть оригинал здесь www.egold.md.

Любой наряд может преобразиться, если добавить к нему ниточку жёлтого или белого золота — деловой костюм станет ярче, повседневный образ освежится, а вечерний туалет станет ещё изысканнее.

Что касается мужских моделей — золотая цепочка всегда органично вписывалась в любой из мужских образов. Кроме того, такое ювелирное украшение — это прекрасная возможность обратить внимание женщины на мужественный торс, а также на вкус и финансовое благосостояние владельца ювелирного украшения.

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