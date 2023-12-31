ГлавнаяРецептыЧтобы задобрить дракона: этот салат должен быть на вашем праздничном столе Чтобы задобрить дракона: этот салат должен быть на вашем праздничном столе На чтение: 2 минуты Символом 2024 года является Зеленый Дракон. Чтобы его задобрить, попробуйте приготовить невероятно красивый и вкусный салат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По поверьям, Дракон – очень уважаемое животное, которое любит роскошь и лаконичность. Поэтому такое королевское блюдо точно будет ему по вкусу. Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Рецепт салата «Дракон» Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 200 граммов куриного филе; – 3 яйца; – 100 граммов твердого сыра; – 50 граммов чернослива; – 1 зубчик чеснока; – 3 столовые ложки майонеза; – 4 киви; – красный болгарский перец; – маслины; – листики салата; – зеленый лук. Приготовление: Яйца и куриное филе отварите до готовности. Курицу порежьте на мелкие кусочки и отправьте в салатник. Яйца почистите, натрите на мелкой терке и соедините с куриным филе. Чернослив промойте, залейте на 5 минут теплой водой. Далее обсушите бумажным полотенцем и мелко порежьте. Сыр натрите на большой терке. Соедините в салатнике все ингредиенты, слегка посолите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте. На красивую плоскую тарелку выложите полукругом готовый салат. Сформируйте хвост и голову дракона. Киви почистьте, разрежьте пополам и нарежьте тоненькими кусочками. Выложите их на салат, имитируя чешую. Из оливок сделайте глаза, ноздри и позвоночник. Из красного перца сделайте дракону язык и добавьте 2 небольших кусочка на глаза. Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Новогодний венок» – он простой, красивый и вкусный. Поделитесь с друзьями