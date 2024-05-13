Описание приготовления:
Для приготовления голубцов можно взять капусту как молодую, так и зимних сортов. Голубцы с молодой капустой получаются более нежными. Фарш и специи можно использовать по своему вкусу, сметану заменить майонезом или натуральным йогуртом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Голубцы
Состав / Ингредиенты:
- Капуста 1 Штука (небольшого размера)
- Фарш 500 Грамм (говядина и свинина)
- Рис 1/2 Стакана
- Лук репчатый 2 Штуки (среднего размера)
- Морковь 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Сметана 3 Ст. ложки
- Зелень По вкусу
- Вода 150 Миллилитров
- Специи 1/2 Чайных ложки
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 5
Калорийность
76 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Голубцы в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления голубцов в духовке. Отварите рис до полуготовности и откиньте в сито, дайте воде полностью стечь, остудите.
У капусты удалите верхние листья, сполосните и вырежьте кочерыжку. Для этого длинным ножом сделайте четыре разреза под углом и извлеките кочерыжку. В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Положите кочан и варите 5 минут.
Отделите мягкие листья, верните капусту обратно в кастрюлю и снова варите 5 минут. Затем достаньте и отделите мягкие листья. Сделайте так, пока не разберете кочан на отдельные листья. Отрежьте жесткую прожилку в середине листьев.
На дно формы для запекания выложите листья капусты, которые не будете фаршировать.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте. Половину лука обжарьте на половине растительного масла на среднем огне в течение 5 минут, затем снимите с огня и остудите.
В миску выложите мясной фарш и добавьте отварной рис.
Добавьте в миску с фаршем обжаренный лук, зелень, измельченный чеснок. Добавьте специи, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
На каждый подготовленный капустный лист выложите подготовленный фарш.
Сформируйте плотный голубец.
Подготовленные голубцы выложите в форму швом вниз.
Морковь почистите, сполосните и натрите на крупной терке. В сковороду налейте растительное масло, выложите оставшийся репчатый лук, морковь и обжаривайте на среднем огне 7 минут, перемешивая.
Снимите сковороду с огня, добавьте томатную пасту, сметану и перемешайте. Влейте воду, посолите и перемешайте.
Залейте голубцы подготовленным соусом и накройте форму фольгой.
Поставьте форму с голубцами в горячую духовку и запекайте в течение 35 минут при температуре 180 градусов. Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Готовые голубцы достаньте и подавайте с соусом.
Приятного аппетита!