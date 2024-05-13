Описание приготовления:

Для приготовления голубцов можно взять капусту как молодую, так и зимних сортов. Голубцы с молодой капустой получаются более нежными. Фарш и специи можно использовать по своему вкусу, сметану заменить майонезом или натуральным йогуртом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Голубцы

Состав / Ингредиенты:

Капуста 1 Штука (небольшого размера)

Фарш 500 Грамм (говядина и свинина)

Рис 1/2 Стакана

Лук репчатый 2 Штуки (среднего размера)

Морковь 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Томатная паста 2 Ст. ложки

Сметана 3 Ст. ложки

Зелень По вкусу

Вода 150 Миллилитров

Специи 1/2 Чайных ложки

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 5

Калорийность

76 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Голубцы в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления голубцов в духовке. Отварите рис до полуготовности и откиньте в сито, дайте воде полностью стечь, остудите.

У капусты удалите верхние листья, сполосните и вырежьте кочерыжку. Для этого длинным ножом сделайте четыре разреза под углом и извлеките кочерыжку. В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Положите кочан и варите 5 минут.

Отделите мягкие листья, верните капусту обратно в кастрюлю и снова варите 5 минут. Затем достаньте и отделите мягкие листья. Сделайте так, пока не разберете кочан на отдельные листья. Отрежьте жесткую прожилку в середине листьев.

На дно формы для запекания выложите листья капусты, которые не будете фаршировать.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. Половину лука обжарьте на половине растительного масла на среднем огне в течение 5 минут, затем снимите с огня и остудите.

В миску выложите мясной фарш и добавьте отварной рис.

Добавьте в миску с фаршем обжаренный лук, зелень, измельченный чеснок. Добавьте специи, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

На каждый подготовленный капустный лист выложите подготовленный фарш.

Сформируйте плотный голубец.

Подготовленные голубцы выложите в форму швом вниз.

Морковь почистите, сполосните и натрите на крупной терке. В сковороду налейте растительное масло, выложите оставшийся репчатый лук, морковь и обжаривайте на среднем огне 7 минут, перемешивая.

Снимите сковороду с огня, добавьте томатную пасту, сметану и перемешайте. Влейте воду, посолите и перемешайте.

Залейте голубцы подготовленным соусом и накройте форму фольгой.

Поставьте форму с голубцами в горячую духовку и запекайте в течение 35 минут при температуре 180 градусов. Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Готовые голубцы достаньте и подавайте с соусом.

Приятного аппетита!