Как выбрать печь для пиццы и купить пресс для пиццы в Киеве?

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Популярность пиццерий растет с каждым днем, поэтому многие бизнесмены стали задумываться об открытии заведения такого формата. Но, несмотря на особую привлекательность такого вида деятельности, он связан с некоторыми сложностями и рисками. Сначала нужно выбрать подходящее помещение и нанять профессионального повара, а затем переходить к выбору специальной техники.

Сначала нужно купить печь для пиццы korinf-group, затем выбрать остальную технику (к примеру, прессы для пиццы в Украине). Все это требует немалых расходов, поэтому подбирать технику нужно с особой тщательностью. Выбирая поставщика, обратите внимание на опыт его работы, ассортимент и наличие сертификатов качества.

Что нужно знать о технике для пиццерии?

На современном рынке можно найти широкий выбор главного агрегата, используемого в таких заведениях – печи. Чтобы купить печь для пиццы, достаточно обратиться в специализированный магазин и выбрать нужную модель. Если вы новичок в этом деле, то стоит воспользоваться рекомендациями специалистов. Компания Коринф всегда рада помочь покупателям в процессе подбора теплового оборудования и других видов техники для заведений общественного питания.

На страницах электронного каталога компании представлена печка для пиццы в Киеве самых разных моделей:

на газу;

на дровах;

подовая;

электрическая.

Среди рестораторов особую популярность завоевал агрегат, работающий на дровах, поскольку позволяет приготовить блюдо по классической рецептуре. В комплектацию современных устройств для выпекания пиццы обычно входят: специальный датчик, индикатор и система кнопок, позволяющих установить нужные режим выпечки.

Менее популярными являются еще две модели: газовая печь для пиццы и электрический агрегат. Эти варианты характеризуются невысокой стоимостью и легкостью в пользовании. Устройства могут иметь одну или сразу несколько камер. Станут отличными вариантами для приготовления пиццы разных размеров. Подовая печь представляет собой агрегат, который включает подовые камни. Они способствуют более равномерному и качественному выпеканию блюда.

Характеристики разных печей

Печь для пиццы на газу, а также другие модели для выпекания обладают своими преимуществами и недостатками. Агрегат на дровах позволяет приготовить особенную пиццу, обладающую пикантными свойствами с ароматом дымка. Устройство разогревается с помощью сжигания дров или углей. Температура может достигать 400 градусов.

Принцип работы подовой модели заключается в прокрутке блюда. Такая печь обладает тэнами в верхней и нижней части, которые обеспечивают прогревание со всех сторон. Позволяет приготовить пиццу в считанные минуты. Электрическая печь работает от любого источника питания, поэтому станет оптимальным вариантом для выездных мероприятий и торговых стационарных точках.

Что еще нужно для пиццерии?

Кроме печи для выпекания основного блюда, для заведения нужно подобрать комплект другого оборудования. Если в меню включаются салаты и закуски, то нужно также холодильное оборудование, витрины и электромеханические приборы. Если вы хотите оптимизировать процесс, то можно купить пресс для пиццы Korinf.

Это прибор подойдет для пиццерий с большим потоком клиентов, поскольку позволяет ускорить процесс приготовления заготовок. Качественный пресс для пиццы в Киеве вы можете найти и приобрести на сайте компании Коринф. Здесь представлен большой ассортимент таких приборов, а также другой техники для ресторанного бизнеса. Обращаясь именно в эту компанию, вы сможете полностью укомплектовать пиццерию необходимой техникой.