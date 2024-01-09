Мясо в духовке вкуснее шашлыка. Нежное мясо в духовке на праздничный стол.

Одомашнивание свиней произошло на Ближнем Востоке в 9 тысячелетии до н. э. После животные попали в Европу. Свиное мясо быстро вошло в рацион крестьян, ведь животных легко кормить из-за их всеядности.

В современном мире мы по-прежнему любим свиную продукцию, наибольшим спросом пользуются свиные шеи. Все потому, что из них принято делать шашлык. Когда нет возможности приготовить шашлык на улице по всем канонам, можно воспользоваться домашним вариантом приготовления в духовке. Мы подготовили быстрый способ готовки, благодаря которому даже не придется сутки мариновать мясо. Предлагаем также вкусный овощной гарнир.

Ингредиенты для маринада:

свиная шея;

лук — 500 г;

минералка;

уксус;

кориандр;

соль, перец.

Ингредиенты для украшения:

лук — 100 г;

петрушка;

кинза.

Ингредиенты для гарнира:

красный лук — шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

стручковая фасоль;

морковь — шт.;

мини кукуруза;

брокколи;

Для приготовления соуса:

плавленый сыр 130-150 г;

сливочное масло;

молоко 100 мл;

соль.

Приготовление мяса:

Начинаем с приготовления маринада. Чтобы мясо замариновалось буквально за 1-2 часа, вместо стандартной нарезки лука полукольцами, мы отправляем продукт в блендер или соковыжималку. Именно луковый сок позволит ускорить процесс.

Вливаем минералку и яблочный уксус. Сюда же высыпаем соль, перец и кориандр. Мясо нарезаем крупными кусочками, опускаем в маринад. Оставляем на время.

Перекладываем мясо в пакет для запекания, избавляясь от маринада. Так свиная шея не будет вариться и сможет приобрести вкусную корочку. Вливаем в пакет растительное масло, завязываем пакет.

Готовим в духовке 35-40 минут при температуре 190 градусов.

Для приготовления соуса в кастрюлю вливаем молоко. Добавляем соль, сливочное масло, плавленый сыр и паприку. Готовим на огне до полного растворения сыра, постоянно помешивая. Накрываем крышкой и перемещаем в холодное место.

Для гарнира приготовим овощи. Красный лук нарезаем перьями, а морковь – соломкой. Обжариваем на разогретой сковороде с маслом. Обычную или мини кукурузу нарезаем кусочками, отправляем на сковородку к остальным компонентам. Делаем также нарезку из перца. Обжариваем 5 минут. Добавляем брокколи и стручковую фасоль. Высыпаем соль, перец по вкусу. Готовим еще 7 минут, овощи должны приготовиться, но остаться хрустящими.

Когда мясо в духовке готово, разрезаем пакет и доготавливаем 15 минут для получения корочки.

В качестве украшения используем нарезку свежего лука, петрушки и кинзу.