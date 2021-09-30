Как выбрать посудомоечные машину для дома

Несмотря на то, что функционал у большинства моделей не слишком отличается, стоит определиться, насколько та или иная функция нужна именно вам. Это поможет ограничить число моделей посудомоек при поиске подходящей и сэкономить, не переплачивая за лишние опции. Смотрите также наш рейтинг посудомоечных машин по цене и качеству.
Размер и тип
Чаще всего в продаже встречаются «узкие» и «полноразмерные» посудомоечные машины. «Узкие» имеют ширину 45-50 сантиметров, «полноразмерные» — 60 сантиметров. Высота обоих типов агрегатов составляет порядка 85 см. Но стоит иметь в виду, что высота регулируется ножками прибора. Глубина такой техники стандартна — 60 сантиметров.
Основное различие между такими посудомойками в количестве комплектов посуды, которые поместятся в камеру прибора. Для узкой посудомоечной машины это 9 или 10комплектов, а для полноразмерной — максимум 16.
Но на рынке бытовой техники встречаются и компактные посудомоечные машины. Они могут быть встраиваемыми и отдельностоящими. За счет того, что их высота составляем всего 45 см, это очень экономит кухонное пространство. Вместимость таких приборов — до 5 комплектов кухонной посуды.
Чтобы выбрать тип посудомойки, стоит ориентироваться только на свой вкус и финансовые возможности. Например, отдельностоящие аппараты немного дешевле, а для встраиваемой или частично встраиваемой техники придется потратиться на приобретение накладного фасада для кухонных ящиков. Полновстраиваемая посудомойка же просто спрячется в кухонной мебели.
Размер же аппарата нужно выбирать опираясь на количество проживающих в доме и исходя из частоты использования: можно запускать машину несколько раз в день, перемывая по паре-тройке приборов, либо накапливать посуду до полного заполнения посудомоечной камеры.
Подводя итоги
Если вы все же решились приобрести посудомоечную машину, то следуйте нескольким не хитрым правилам:
- решите, какая машина нужна именно вам:узкая, широкая, отдельностоящая, встраиваемая или компактная:
- определитесь, сколько корзин необходимо для вас и вашей семьи — две или три;
- определитесь со способом подключения к воде — подсоединить шланг для подачи воды можно только к холодному водопроводу или и к холодному и к горячему;
- для вашей безопасности и безопасности ваших соседей, а также для сохранности прибора отдавайте предпочтение аппаратам с защитой от протечек;
- выбирайте тот функционал посудомоечной машины, которым вы будете пользоваться, не стоит переплачивать за режимы, которые будут запускаться изредка, а то и вовсе не будут работать;
- решите, какой вариант очистки фильтра подойдет именно вам — ручной или самоочищающийся.
Источник: https://tekhnik.top/