Как выбрать посудомоечные машину для дома

Несмотря на то, что функционал у большинства моделей не слишком отличается, стоит определиться, насколько та или иная функция нужна именно вам. Это поможет ограничить число моделей посудомоек при поиске подходящей и сэкономить, не переплачивая за лишние опции. Смотрите также наш рейтинг посудомоечных машин по цене и качеству.

Размер и тип

Чаще всего в продаже встречаются «узкие» и «полноразмерные» посудомоечные машины. «Узкие» имеют ширину 45-50 сантиметров, «полноразмерные» — 60 сантиметров. Высота обоих типов агрегатов составляет порядка 85 см. Но стоит иметь в виду, что высота регулируется ножками прибора. Глубина такой техники стандартна — 60 сантиметров.

Основное различие между такими посудомойками в количестве комплектов посуды, которые поместятся в камеру прибора. Для узкой посудомоечной машины это 9 или 10комплектов, а для полноразмерной — максимум 16.

Но на рынке бытовой техники встречаются и компактные посудомоечные машины. Они могут быть встраиваемыми и отдельностоящими. За счет того, что их высота составляем всего 45 см, это очень экономит кухонное пространство. Вместимость таких приборов — до 5 комплектов кухонной посуды.

Чтобы выбрать тип посудомойки, стоит ориентироваться только на свой вкус и финансовые возможности. Например, отдельностоящие аппараты немного дешевле, а для встраиваемой или частично встраиваемой техники придется потратиться на приобретение накладного фасада для кухонных ящиков. Полновстраиваемая посудомойка же просто спрячется в кухонной мебели.

Размер же аппарата нужно выбирать опираясь на количество проживающих в доме и исходя из частоты использования: можно запускать машину несколько раз в день, перемывая по паре-тройке приборов, либо накапливать посуду до полного заполнения посудомоечной камеры.

Подводя итоги

Если вы все же решились приобрести посудомоечную машину, то следуйте нескольким не хитрым правилам:

решите, какая машина нужна именно вам:узкая, широкая, отдельностоящая, встраиваемая или компактная:

определитесь, сколько корзин необходимо для вас и вашей семьи — две или три;

определитесь со способом подключения к воде — подсоединить шланг для подачи воды можно только к холодному водопроводу или и к холодному и к горячему;

для вашей безопасности и безопасности ваших соседей, а также для сохранности прибора отдавайте предпочтение аппаратам с защитой от протечек;

выбирайте тот функционал посудомоечной машины, которым вы будете пользоваться, не стоит переплачивать за режимы, которые будут запускаться изредка, а то и вовсе не будут работать;

решите, какой вариант очистки фильтра подойдет именно вам — ручной или самоочищающийся.

Источник: https://tekhnik.top/