Пирог с вишней в духовке – это очень вкусная, сочная и ароматная выпечка для вашего праздника или семейного чаепития. Приготовить такое лакомство можно разными способами. Лучшие варианты мы собрали в проверенной подборке из десяти простых рецептов приготовления вишневого пирога с пошаговыми фотографиями.
Простой пирог с вишней в духовке
Простой пирог с вишней в духовке – это ароматная и сочная выпечка, которая будет хорошо смотреться как на домашнем, так и праздничном столе. Готовый пирог выйдет привлекательным, румяным и аппетитным. Лакомство идеально сочетается с горячими напитками, соками, компотами.
Ингредиенты –+8 порц.
- Вишня ½ кг
- Мука 200 гр.
- Сахар-песок 180 гр.
- Масло сливочное 150 гр.
- Соль 1 щепотка
- Яйцо куриное 4 шт. (С0)
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Ванилин 1 гр.
- Сахарная пудра по желанию
- Для выпекания:
- Масло сливочное 15 гр.
- Манная крупа 2 ч.л.
Шаги 70 мин.
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Как приготовить пирог с вишней в духовке? Отбираем полкилограмма свежей спелой вишни. Обдаем ее под водой, удаляем веточки и приступаем к удалению косточек. Делаем это осторожно, чтобы по максимуму сохранить привлекательную круглую форму ягоды. Удобно это сделать с помощью зубочистки или булавки.
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Выбираем вместительную посуду с высокими бортиками. Погружаем сюда размягченное сливочное масло и сахарный песок. Взбиваем продукты миксером – нужно получить пышную маслянистую массу.
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В эту сливочную заготовку по очереди разбиваем куриные яйца и продолжаем работать миксером. Также на этом этапе добавляем щепотку соли и ароматный ванилин.
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Таким образом вводим все четыре яйца и на выходе получаем нежнейшую однородную массу.
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Дополняем заготовку просеянной пшеничной мукой с разрыхлителем. Взбиваем, пока не получим однородное тесто и не разобьем все сухие комочки.
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Рекомендуем подготовить посуду для выпечки. Промазываем ее вместе с бортиками сливочным маслом и слегка обсыпаем манной крупой.
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В подготовленную посуду вливаем готовое тесто. По всей поверхности равномерно распределяем свежие, очищенные от косточек вишни. Если ваши ягоды кислые, то сверху можете обсыпать их сахаром. Хватит одной-двух столовых ложек.
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Отправляем десерт в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Небольшая хитрость: если пирог заметно зарумянился, а внутри еще сырой, то понизьте температуру духового шкафа до 150 градусов.
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Готовый румяный пирог осторожно достаем из формы и посыпаем сахарной пудрой, но это на ваше усмотрение.
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Простой пирог с вишней в духовке готов. Разрезайте выпечку на кусочки и скорее пробуйте!
Песочный пирог с вишней в духовке
Песочный пирог с вишней в духовке – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство, которое станет украшением и главным лакомством вашего чаепития, праздничного стола. Такая выпечка порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 360 гр.
- Вода – 5 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло сливочное 82,5% – 220 гр.
Для начинки:
- Вишня – 0,7 кг.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Крахмал картофельный – 2 ст.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, указанные в нашем списке.
- Нам понадобится 700 грамм вишни. Можно использовать свежую или замороженную.
- На рабочую поверхность выкладываем кубики сливочного масла, засыпаем их солью и просеянной мукой.
- Начинаем рубить сливочное масло с мукой до получения мелкой крошки.
- Как только ваша крошка начнет склеиваться в комки при сжимании руками, можно вливать воду.
- Воду добавляем по одной столовой ложке и сразу же хорошенько вымешиваем. После этого тесто готово. Закрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 60 минут.
- Если используем замороженную вишню, то ее обязательно размораживаем и отбрасываем на сито. Свежую вишню обязательно очищаем от косточек.
- В небольшой емкости провариваем ягоды с сахаром до выделения сока и образования сиропа.
- Далее добавляем крахмал и корицу, хорошо все размешиваем и варим несколько минут, не давая начинке закипеть. Варим до загустения и убираем с плиты.
- Подготовленное тесто делим на две части и каждую раскатываем в тонкий пласт.
- В глубокую форму для выпечки выкладываем один пласт и формируем из теста бортики. Выливаем сюда нашу ягодную начинку.
- Закрываем начинку вторым пластом теста и плотно все соединяем по краям. По центру делаем проколы для выхода пара. Отправляем угощение в разогретую до 220° духовку на 35 минут.
- Песочный пирог с вишней в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!
Заливной пирог с вишней на сметане
Заливной пирог с вишней на сметане – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится. Обязательно сохраняйте нашу кулинарную задумку и приступайте к увлекательному процессу!
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Вишня – 300 гр.
- Мука – 2 ст.
- Сметана – 200 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Сахар ванильный – 7 гр.
Процесс приготовления:
- В глубокую вместительную посуду отправляем куриные яйца и сахар, взбиваем все с помощью миксера до полной однородности. нужно получить пышную белую массу.
- Далее в эту яичную массу отправляем ароматный сахар с ванилью, разрыхлитель, сметану, растопленное и охлажденное сливочное масло. Его предварительно прогреваем в микроволновке или на водяной бане.
- Размешиваем заготовку и погружаем сюда муку, предварительно просеяв ее и избавив от комочков. Присоединяем сухой продукт в общую массу постепенно и все это время размешиваем.
- Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выливаем сюда наше заливное тесто.
- Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Свежую обязательно очищаем от косточек. Далее подготовленные ягоды соединяем с крахмалом и аккуратно размешиваем.
- Распределяем подготовленные ягоды по нашей заливной основе.
- Ставим вишневый десерт в разогретую до 180° духовку. Ориентировочное время выпекания – 45 минут.
- Заливной пирог с вишней на сметане готов. Нарезайте лакомство и подавайте к столу!
Пирог с вишней и творогом в духовке
Пирог с вишней и творогом в духовке отличается особенной нежностью, воздушностью и удивительной сочностью. Кроме того, выпечка получается привлекательной и аппетитной в разрезе. Ваши гости будут в восторге. Отличная идея для семейных посиделок и праздничных вечеров.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 35 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 190 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Желток яичный – 1 шт.
Для начинки:
- Вишня – 400 гр.
- Творог – 400 гр.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Крахмал – 2,5 ст.л.
Для крошки:
- Сахар-песок – 70 гр.
- Стружка кокосовая – 80 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Мука – 150 гр.
Процесс приготовления:
- В глубокую вместительную посуду выкладываем мягкое, слегка подтаявшее сливочное масло и посыпаем его сахаром.
- Оба продукта растираем друг с другом до получения однородной нежной массы.
- Погружаем в масляную заготовку один яичный желток и снова все размешиваем.
- Прямо в эту миску просеиваем муку с разрыхлителем.
- Вымешиваем все содержимое миски с помощью лопатки до получения мелкой крошки. Далее полученную крошку скатываем в плотный шар и раскатываем его.
- Полученное тесто выкладываем в форму для выпекания с бортиками. Тесто также аккуратно распределяем по бортикам. Такую конструкцию с тестом внутри убираем в холодильник, пока готовим начинку.
- Для начинки нам понадобится вместительная емкость. В нее отправляем творог, куриные яйца, крахмал, сахар-песок и ванильный сахар.
- Все продукты для ускорения процесса измельчаем с помощью блендера.
- Займемся приготовлением привлекательной крошки для покрытия пирога. Во вместительную посуду отправляем стружку кокоса и сахарный песок.
- Сюда же погружаем слегка подтаявшее сливочное масло и интенсивно все растираем между собой.
- В эту заготовку просеиваем муку.
- Растираем все ингредиенты до образования мелкой привлекательной крошки.
- Из вишни убираем все косточки и сливаем лишний сок. Затем обваливаем ее в крахмале.
- Из холодильника достаем форму с основой из теста. Сюда выкладываем наши подготовленные ягоды.
- Заливаем ягодный слой творожной массой.
- Посыпаем наше угощение аппетитной крошкой.
- Ставим заготовку в разогретую до 180° духовку на 50 минут.
- Пирог с вишней и творогом в духовке готов. Оценивайте идею домашней выпечки!
Дрожжевой пирог с вишней в духовке
Дрожжевой пирог с вишней в духовке выходит очень пышным, румяным и невероятно сочным внутри. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Интересный в приготовлении пирог, точно станет одним из ваших любимчиков.
Время готовки – 2 часа 40 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Вишня – 0,5 кг.
- Дрожжи свежие – 50 гр.
- Мука – 300 гр.
- Сахар-песок – 1,5 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Ванилин – 2 гр.
- Молоко коровье – 250 мл.
- Масло сливочное – 200 гр.
Процесс приготовления:
- В глубокую емкость вливаем слегка подогретое молоко. Сюда же руками крошим свежие дрожжи и хорошенько все размешиваем. Дополняем опару несколькими ложками сахара и просеянной муки. Убираем в теплое место, пока не образуется заметная дрожжевая шапка.
- Спустя время в эту заготовку опускаем слегка подтаявшее сливочное масло, активно все размешиваем и убираем на 10 минут.
- Промываем необходимое количество ягод и аккуратно извлекаем из них косточки. Удобно это делать с помощью зубочистки.
- В подготовленную опару разбиваем куриные яйца, хорошо все размешиваем.
- Спустя 15 минут в основную заготовку выкладываем остальной сахар и ванилин. Досыпаем оставшуюся просеянную муку и замешиваем однородное мягкое тесто. Оно получится жидковатым.
- Погружаем тесто в форму для выпекания.
- По всей поверхности сырого пирога раскладываем подготовленные ягоды. Оставляем заготовку в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме.
- Ставим форму с содержимым в прогретую до 180° духовку на 40 минут.
- Дрожжевой пирог с вишней в духовке готов. Нарезайте и угощайтесь!
Слоеный пирог с вишней
Слоеный пирог с вишней – это простая в исполнении и при этом очень интересная идея для вашего праздника или домашнего стола. Предлагаем удивить всех и приготовить аппетитный, невероятно привлекательный пирог с ягодами по нестандартному рецепту. Как это сделать, читайте в рецепте ниже.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Тесто слоеное дрожжевое – 300 гр.
- Вишня – 300 гр.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Сахарная пудра – для украшения.
Процесс приготовления:
- Перед началом готовки обязательно разморозим слоеное тесто. Далее его слегка раскатываем и разрезаем на длинные полосы. Оптимальная ширина – 8 см, длина – 20-25 см.
- Каждую полосу дрожжевого слоеного теста посыпаем крахмалом и в ряд выкладываем подготовленные вишни. Вишни заранее промываем, удаляем из них косточки и обсушиваем.
- Вишню на тесте обсыпаем обычным белым сахаром.
- Соединяем края теста, закрывая вишню. Таким образом мы получаем привлекательные колбаски.
- В форму для выпекания выкладываем наши колбаски по спирали. Таким образом мы формируем оригинальный пирог.
- Убираем нашу интересную заготовку в разогретую до 180° духовку на 40 минут.
- Даем готовой выпечке немного остыть, извлекаем из формы и украшаем сахарной пудрой.
- Слоеный пирог с вишней готов. Скорее пробуйте!
Простой пирог с замороженной вишней в духовке
Простой пирог с замороженной вишней в духовке – это удивительно вкусное и сочное лакомство, которое станет украшением и главным лакомством вашего чаепития, праздничного стола. Такая выпечка порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Молоко коровье – 130 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Крупа манная – 100 гр.
- Вишня замороженная – 200 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
- Берем два куриных яйца и аккуратно разделяем их на белки и желтки. Белки можно сразу отправить в высокий стакан, в котором удобно будет взбивать продукт.
- К белкам отправляем немного соли.
- Далее приступаем к работе с миксером. Белки необходимо взбить до образования пышной крепкой пены.
- Указанное количество сахара высыпаем в глубокую вместительную посуду.
- К сахару отправляем яичные желтки.
- Оба ингредиента хорошенько растираем до получения однородной желтой массы.
- Также к желткам отправляем соду, гашеную уксусом.
- Отмеряем нужное количество молока.
- Выливаем молоко к заготовке из желтков. Активно размешиваем.
- Теперь отмеряем нужное количество манной крупы.
- Крупу также отправляем к желткам и еще раз хорошенько все размешиваем с помощью лопатки.
- Следом отмеряем указанное в списке количество просеянной муки.
- В нашу заготовку из желтков всыпаем и ее, размешиваем до полной однородности теста.
- Присоединяем нашу белковую массу.
- Белковую массу важно вмешивать аккуратно, легкими движениями снизу вверх.
- Выбираем подходящую форму для выпекания, лучше всего использовать силиконовую. Ее можно слегка обмазать растительным маслом.
- Переливаем в эту форму наше тесто.
- Отмеряем замороженную вишню. Размораживать ее не нужно.
- Прямо в замороженном виде ягоды раскладываем по нашему тесту.
- Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.
- Спустя указанное время аккуратно достаем заготовку из формы и перекладываем на тарелку для подачи.
- Украшаем выпечку сахарной пудрой.
- Простой пирог с замороженной вишней в духовке готов. Делите на порции!
Заливной вишневый пирог на кефире
Заливной вишневый пирог на кефире – это несложная в исполнении выпечка, которая поразит всех своим интересным вкусом, аппетитным видом и сочностью. Приятная ягодная кислинка в сочетании с нежным сладким тестом – это то, что нужно для вашего чаепития в семейном кругу.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Кефир – 250 мл.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
- Сахар-песок – 200 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Вишня – 330 гр.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
- Пудра сахарная – для украшения.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
- В глубокую вместительную емкость погружаем куриные яйца, дополняем их обычным сахаром и ароматным ванильным. Сюда же всыпаем щепотку соли.
- Все продукты необходимо активно помешать ручным венчиком.
- После этих манипуляций вливаем граненый стакан кефира и снова работаем венчиком.
- Просеиваем в содержимое муку с разрыхлителем для теста.
- Активно размешиваем венчиком, пока не получим нежную густую массу без единого комочка.
- Форму для выпекания лучше всего застелить пергаментом и промазать сливочным маслом.
- В эту подготовленную форму выливаем наше нежное и привлекательное тесто.
- По тесту раскладываем вишню. Ее можно использовать в замороженном или свежем виде. Косточки обязательно убираем.
- Отправляем наш десерт выпекаться на протяжении 45 минут при оптимальной температуре 180°. В процессе выпечки готовность пирога можно проверять с помощью деревянной палочки.
- Заливной вишневый пирог на кефире готов. Можно резать на порции и пробовать!
Шоколадный пирог с вишней
Шоколадный пирог с вишней выходит очень пышным румяным и невероятно вкусным. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, фруктовыми компотами и другими напитками. Интересный в приготовлении пирог точно станет одним из ваших любимых десертов.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 120 гр.
- Яичные белки – 150 гр.
- Яичные желтки – 100 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Шоколад горький – 70 гр.
- Какао-порошок – 30 гр.
- Пудра сахарная – для декора.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
Для начинки:
- Вишня б/к – 300 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные продукты из нашего списка. Яичные желтки предварительно отделяем от белков так, как вам больше всего удобно.
- Далее можно приступать к приготовлению начинки. В удобной емкости вымешиваем крахмал с сахарным песком.
- Вишню перекладываем в сотейник или небольшую кастрюлю. Сюда же отправляем смесь из сахара и крахмала. Хорошо все размешиваем.
- Всю заготовку ставим на умеренной огонь и увариваем до образования сиропа и загустения. При варке ягоды с другими компонентами, важно постоянно ее размешивать.
- В глубокую емкость отправляем яичные желтки и одну треть сахара.
- Желтки с сахаром взбиваем миксером около 5 минут, пока не образуется пышная масса.
- Отдельно взбиваем яичные белки. Их также погружаем в глубокую емкость, желательно с высокими бортиками.
- Начинаем взбивать белки на низкой скорости миксера, постепенно ее увеличивая. Нам необходимо получить устойчивые пики.
- Далее белковую массу перекладываем в заготовку с желтками.
- Аккуратно перемешиваем две составляющие лопаткой. Важно делать это осторожно, чтобы белки не осели.
- Отдельно вымешиваем муку с какао и всю эту смесь просеиваем в нашу заготовку.
- Продолжаем все аккуратно размешивать лопаткой, чтобы не осели белки.
- В конце добавляем измельченный горький шоколад и также вмешиваем его в тесто.
- Форму для выпекания можно застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Выливаем сюда половину нашего шоколадного теста.
- На это тесто равномерно раскладываем подготовленные ягоды.
- Ягодный слой заливаем оставшимся тестом.
- Отправляем наше угощение в разогретую до 175° духовку на 45 минут, периодически можно заглядывать в духовой шкаф и проверять готовность с помощью зубочистки.
- Готовую выпечку аккуратно перекладываем на решетку и остужаем.
- Украшаем наше лакомство сахарной пудрой.
- Шоколадный пирог с вишней готов. Подавайте угощение к столу!
Открытый пирог с вишней в духовке
Открытый пирог с вишней в духовке отличается особенным вкусом, воздушностью и удивительной сочностью. Кроме того, выпечка получается привлекательной и аппетитной. Ваши гости и близкие будут в восторге. Отличная идея для семейных посиделок и праздничных вечеров.
Время готовки – 2 часа 10 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 250 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Вишня – 0,6 кг.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 50 гр.
- Сахар-песок – 100 гр. + 2 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Крахмал картофельный – 3 ст.л.
- Корица молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, они обозначены в списке выше.
- Пропускаем муку через сито и дополняем ее двумя столовыми ложками сахарного песка, солью и разрыхлителем теста.
- Дополняем сухие продукты кусочками сливочного масла и тщательно все растираем до получения мелкой крошки. Все продукты для удобства можно просто порубить ножом.
- В полученную крошку разбиваем куриное яйцо и присоединяем сметану.
- Размешиваем массу и получаем липкое мягкое тесто. Скатываем его в шар и убираем в холодильник на 40 минут.
- Охлажденное тесто тонко раскатываем и размещаем в форме с бортиками. Из теста также обязательно формируем бортики.
- Форму с тестом сперва убираем охлаждаться на 30 минут – просто ставим в холодильник. После делаем проколы вилкой и эту основу выпекаем 15 минут при температуре 180°.
- Для начинки промываем вишню и удаляем из ягод косточки.
- Подготовленную вишню перемешиваем со 100 граммами сахара и корицей. Также добавляем к ягодам крахмал и еще раз все размешиваем. Это все прогреваем на слабом огне до образования густого сиропа с ягодами, до кипения не доводим.
- Из духовки достаем нашу основу и вливаем сюда ягодный сироп.
- Отправляем угощение в духовку еще на 20 минут и затем аккуратно извлекаем из формы.
- Открытый пирог с вишней в духовке готов. Угощайтесь!