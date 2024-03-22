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Пирог с вишней в духовке

На чтение: 15 минут
Пирог с вишней в духовке

Пирог с вишней в духовке – это очень вкусная, сочная и ароматная выпечка для вашего праздника или семейного чаепития. Приготовить такое лакомство можно разными способами. Лучшие варианты мы собрали в проверенной подборке из десяти простых рецептов приготовления вишневого пирога с пошаговыми фотографиями.

Простой пирог с вишней в духовке

Простой пирог с вишней в духовке – это ароматная и сочная выпечка, которая будет хорошо смотреться как на домашнем, так и праздничном столе. Готовый пирог выйдет привлекательным, румяным и аппетитным. Лакомство идеально сочетается с горячими напитками, соками, компотами.

Пирог с вишней в духовке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Вишня ½ кг
  • Мука 200 гр.
  • Сахар-песок 180 гр.
  • Масло сливочное 150 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Яйцо куриное 4 шт. (С0)
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Ванилин 1 гр.
  • Сахарная пудра  по желанию
  • Для выпекания:
  • Масло сливочное 15 гр.
  • Манная крупа 2 ч.л.

Шаги 70 мин.

  1. Пирог с вишней в духовке

    Как приготовить пирог с вишней в духовке? Отбираем полкилограмма свежей спелой вишни. Обдаем ее под водой, удаляем веточки и приступаем к удалению косточек. Делаем это осторожно, чтобы по максимуму сохранить привлекательную круглую форму ягоды. Удобно это сделать с помощью зубочистки или булавки.

  2. Пирог с вишней в духовке

    Выбираем вместительную посуду с высокими бортиками. Погружаем сюда размягченное сливочное масло и сахарный песок. Взбиваем продукты миксером – нужно получить пышную маслянистую массу.

  3. Пирог с вишней в духовке

    В эту сливочную заготовку по очереди разбиваем куриные яйца и продолжаем работать миксером. Также на этом этапе добавляем щепотку соли и ароматный ванилин.

  4. Пирог с вишней в духовке

    Таким образом вводим все четыре яйца и на выходе получаем нежнейшую однородную массу.

  5. Пирог с вишней в духовке

    Дополняем заготовку просеянной пшеничной мукой с разрыхлителем. Взбиваем, пока не получим однородное тесто и не разобьем все сухие комочки.

  6. Пирог с вишней в духовке

    Рекомендуем подготовить посуду для выпечки. Промазываем ее вместе с бортиками сливочным маслом и слегка обсыпаем манной крупой.

  7. Пирог с вишней в духовке

    В подготовленную посуду вливаем готовое тесто. По всей поверхности равномерно распределяем свежие, очищенные от косточек вишни. Если ваши ягоды кислые, то сверху можете обсыпать их сахаром. Хватит одной-двух столовых ложек.

  8. Пирог с вишней в духовке

    Отправляем десерт в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Небольшая хитрость: если пирог заметно зарумянился, а внутри еще сырой, то понизьте температуру духового шкафа до 150 градусов.

  9. Пирог с вишней в духовке

    Готовый румяный пирог осторожно достаем из формы и посыпаем сахарной пудрой, но это на ваше усмотрение.

  10. Пирог с вишней в духовке

    Простой пирог с вишней в духовке готов. Разрезайте выпечку на кусочки и скорее пробуйте!

Песочный пирог с вишней в духовке

Песочный пирог с вишней в духовке – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство, которое станет украшением и главным лакомством вашего чаепития, праздничного стола. Такая выпечка порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 360 гр.
  • Вода – 5 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное 82,5% – 220 гр.

Для начинки:

  • Вишня – 0,7 кг.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Крахмал картофельный – 2 ст.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, указанные в нашем списке.

    Пирог с вишней в духовке

  2. Нам понадобится 700 грамм вишни. Можно использовать свежую или замороженную.

    Пирог с вишней в духовке

  3. На рабочую поверхность выкладываем кубики сливочного масла, засыпаем их солью и просеянной мукой.

    Пирог с вишней в духовке

  4. Начинаем рубить сливочное масло с мукой до получения мелкой крошки.

    Пирог с вишней в духовке

  5. Как только ваша крошка начнет склеиваться в комки при сжимании руками, можно вливать воду.

    Пирог с вишней в духовке

  6. Воду добавляем по одной столовой ложке и сразу же хорошенько вымешиваем. После этого тесто готово. Закрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 60 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  7. Если используем замороженную вишню, то ее обязательно размораживаем и отбрасываем на сито. Свежую вишню обязательно очищаем от косточек.

    Пирог с вишней в духовке

  8. В небольшой емкости провариваем ягоды с сахаром до выделения сока и образования сиропа.

    Пирог с вишней в духовке

  9. Далее добавляем крахмал и корицу, хорошо все размешиваем и варим несколько минут, не давая начинке закипеть. Варим до загустения и убираем с плиты.

    Пирог с вишней в духовке

  10. Подготовленное тесто делим на две части и каждую раскатываем в тонкий пласт.

    Пирог с вишней в духовке

  11. В глубокую форму для выпечки выкладываем один пласт и формируем из теста бортики. Выливаем сюда нашу ягодную начинку.

    Пирог с вишней в духовке

  12. Закрываем начинку вторым пластом теста и плотно все соединяем по краям. По центру делаем проколы для выхода пара. Отправляем угощение в разогретую до 220° духовку на 35 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  13. Песочный пирог с вишней в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

    Пирог с вишней в духовке

Заливной пирог с вишней на сметане

Заливной пирог с вишней на сметане – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится. Обязательно сохраняйте нашу кулинарную задумку и приступайте к увлекательному процессу!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Вишня – 300 гр.
  • Мука – 2 ст.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Сахар ванильный – 7 гр.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую вместительную посуду отправляем куриные яйца и сахар, взбиваем все с помощью миксера до полной однородности. нужно получить пышную белую массу.

    Пирог с вишней в духовке

  2. Далее в эту яичную массу отправляем ароматный сахар с ванилью, разрыхлитель, сметану, растопленное и охлажденное сливочное масло. Его предварительно прогреваем в микроволновке или на водяной бане.

    Пирог с вишней в духовке

  3. Размешиваем заготовку и погружаем сюда муку, предварительно просеяв ее и избавив от комочков. Присоединяем сухой продукт в общую массу постепенно и все это время размешиваем.

    Пирог с вишней в духовке

  4. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выливаем сюда наше заливное тесто.

    Пирог с вишней в духовке

  5. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Свежую обязательно очищаем от косточек. Далее подготовленные ягоды соединяем с крахмалом и аккуратно размешиваем.

    Пирог с вишней в духовке

  6. Распределяем подготовленные ягоды по нашей заливной основе.

    Пирог с вишней в духовке

  7. Ставим вишневый десерт в разогретую до 180° духовку. Ориентировочное время выпекания – 45 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  8. Заливной пирог с вишней на сметане готов. Нарезайте лакомство и подавайте к столу!

    Пирог с вишней в духовке

Пирог с вишней и творогом в духовке

Пирог с вишней и творогом в духовке отличается особенной нежностью, воздушностью и удивительной сочностью. Кроме того, выпечка получается привлекательной и аппетитной в разрезе. Ваши гости будут в восторге. Отличная идея для семейных посиделок и праздничных вечеров.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 35 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 190 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Желток яичный – 1 шт.

Для начинки:

  • Вишня – 400 гр.
  • Творог – 400 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Крахмал – 2,5 ст.л.

Для крошки:

  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Стружка кокосовая – 80 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Мука – 150 гр.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую вместительную посуду выкладываем мягкое, слегка подтаявшее сливочное масло и посыпаем его сахаром.
  2. Оба продукта растираем друг с другом до получения однородной нежной массы.

    Пирог с вишней в духовке

  3. Погружаем в масляную заготовку один яичный желток и снова все размешиваем.
  4. Прямо в эту миску просеиваем муку с разрыхлителем.

    Пирог с вишней в духовке

  5. Вымешиваем все содержимое миски с помощью лопатки до получения мелкой крошки. Далее полученную крошку скатываем в плотный шар и раскатываем его.
  6. Полученное тесто выкладываем в форму для выпекания с бортиками. Тесто также аккуратно распределяем по бортикам. Такую конструкцию с тестом внутри убираем в холодильник, пока готовим начинку.

    Пирог с вишней в духовке

  7. Для начинки нам понадобится вместительная емкость. В нее отправляем творог, куриные яйца, крахмал, сахар-песок и ванильный сахар.
  8. Все продукты для ускорения процесса измельчаем с помощью блендера.

    Пирог с вишней в духовке

  9. Займемся приготовлением привлекательной крошки для покрытия пирога. Во вместительную посуду отправляем стружку кокоса и сахарный песок.
  10. Сюда же погружаем слегка подтаявшее сливочное масло и интенсивно все растираем между собой.

    Пирог с вишней в духовке

  11. В эту заготовку просеиваем муку.
  12. Растираем все ингредиенты до образования мелкой привлекательной крошки.

    Пирог с вишней в духовке

  13. Из вишни убираем все косточки и сливаем лишний сок. Затем обваливаем ее в крахмале.

    Пирог с вишней в духовке

  14. Из холодильника достаем форму с основой из теста. Сюда выкладываем наши подготовленные ягоды.

    Пирог с вишней в духовке

  15. Заливаем ягодный слой творожной массой.

    Пирог с вишней в духовке

  16. Посыпаем наше угощение аппетитной крошкой.

    Пирог с вишней в духовке

  17. Ставим заготовку в разогретую до 180° духовку на 50 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  18. Пирог с вишней и творогом в духовке готов. Оценивайте идею домашней выпечки!

    Пирог с вишней в духовке

Дрожжевой пирог с вишней в духовке

Дрожжевой пирог с вишней в духовке выходит очень пышным, румяным и невероятно сочным внутри. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Интересный в приготовлении пирог, точно станет одним из ваших любимчиков.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Вишня – 0,5 кг.
  • Дрожжи свежие – 50 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую емкость вливаем слегка подогретое молоко. Сюда же руками крошим свежие дрожжи и хорошенько все размешиваем. Дополняем опару несколькими ложками сахара и просеянной муки. Убираем в теплое место, пока не образуется заметная дрожжевая шапка.

    Пирог с вишней в духовке

  2. Спустя время в эту заготовку опускаем слегка подтаявшее сливочное масло, активно все размешиваем и убираем на 10 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  3. Промываем необходимое количество ягод и аккуратно извлекаем из них косточки. Удобно это делать с помощью зубочистки.

    Пирог с вишней в духовке

  4. В подготовленную опару разбиваем куриные яйца, хорошо все размешиваем.

    Пирог с вишней в духовке

  5. Спустя 15 минут в основную заготовку выкладываем остальной сахар и ванилин. Досыпаем оставшуюся просеянную муку и замешиваем однородное мягкое тесто. Оно получится жидковатым.

    Пирог с вишней в духовке

  6. Погружаем тесто в форму для выпекания.

    Пирог с вишней в духовке

  7. По всей поверхности сырого пирога раскладываем подготовленные ягоды. Оставляем заготовку в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме.

    Пирог с вишней в духовке

  8. Ставим форму с содержимым в прогретую до 180° духовку на 40 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  9. Дрожжевой пирог с вишней в духовке готов. Нарезайте и угощайтесь!

    Пирог с вишней в духовке

Слоеный пирог с вишней

Слоеный пирог с вишней – это простая в исполнении и при этом очень интересная идея для вашего праздника или домашнего стола. Предлагаем удивить всех и приготовить аппетитный, невероятно привлекательный пирог с ягодами по нестандартному рецепту. Как это сделать, читайте в рецепте ниже.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное дрожжевое – 300 гр.
  • Вишня – 300 гр.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Перед началом готовки обязательно разморозим слоеное тесто. Далее его слегка раскатываем и разрезаем на длинные полосы. Оптимальная ширина – 8 см, длина – 20-25 см.

    Пирог с вишней в духовке

  2. Каждую полосу дрожжевого слоеного теста посыпаем крахмалом и в ряд выкладываем подготовленные вишни. Вишни заранее промываем, удаляем из них косточки и обсушиваем.

    Пирог с вишней в духовке

  3. Вишню на тесте обсыпаем обычным белым сахаром.

    Пирог с вишней в духовке

  4. Соединяем края теста, закрывая вишню. Таким образом мы получаем привлекательные колбаски.

    Пирог с вишней в духовке

  5. В форму для выпекания выкладываем наши колбаски по спирали. Таким образом мы формируем оригинальный пирог.

    Пирог с вишней в духовке

  6. Убираем нашу интересную заготовку в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

    Пирог с вишней в духовке

  7. Даем готовой выпечке немного остыть, извлекаем из формы и украшаем сахарной пудрой.

    Пирог с вишней в духовке

  8. Слоеный пирог с вишней готов. Скорее пробуйте!

    Пирог с вишней в духовке

Простой пирог с замороженной вишней в духовке

Простой пирог с замороженной вишней в духовке – это удивительно вкусное и сочное лакомство, которое станет украшением и главным лакомством вашего чаепития, праздничного стола. Такая выпечка порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко коровье – 130 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крупа манная – 100 гр.
  • Вишня замороженная – 200 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Берем два куриных яйца и аккуратно разделяем их на белки и желтки. Белки можно сразу отправить в высокий стакан, в котором удобно будет взбивать продукт.

    Пирог с вишней в духовке

  2. К белкам отправляем немного соли.
  3. Далее приступаем к работе с миксером. Белки необходимо взбить до образования пышной крепкой пены.

    Пирог с вишней в духовке

  4. Указанное количество сахара высыпаем в глубокую вместительную посуду.
  5. К сахару отправляем яичные желтки.

    Пирог с вишней в духовке

  6. Оба ингредиента хорошенько растираем до получения однородной желтой массы.
  7. Также к желткам отправляем соду, гашеную уксусом.

    Пирог с вишней в духовке

  8. Отмеряем нужное количество молока.
  9. Выливаем молоко к заготовке из желтков. Активно размешиваем.

    Пирог с вишней в духовке

  10. Теперь отмеряем нужное количество манной крупы.
  11. Крупу также отправляем к желткам и еще раз хорошенько все размешиваем с помощью лопатки.

    Пирог с вишней в духовке

  12. Следом отмеряем указанное в списке количество просеянной муки.
  13. В нашу заготовку из желтков всыпаем и ее, размешиваем до полной однородности теста.

    Пирог с вишней в духовке

  14. Присоединяем нашу белковую массу.
  15. Белковую массу важно вмешивать аккуратно, легкими движениями снизу вверх.

    Пирог с вишней в духовке

  16. Выбираем подходящую форму для выпекания, лучше всего использовать силиконовую. Ее можно слегка обмазать растительным маслом.
  17. Переливаем в эту форму наше тесто.

    Пирог с вишней в духовке

  18. Отмеряем замороженную вишню. Размораживать ее не нужно.
  19. Прямо в замороженном виде ягоды раскладываем по нашему тесту.

    Пирог с вишней в духовке

  20. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.
  21. Спустя указанное время аккуратно достаем заготовку из формы и перекладываем на тарелку для подачи.

    Пирог с вишней в духовке

  22. Украшаем выпечку сахарной пудрой.
  23. Простой пирог с замороженной вишней в духовке готов. Делите на порции!

    Пирог с вишней в духовке

Заливной вишневый пирог на кефире

Заливной вишневый пирог на кефире – это несложная в исполнении выпечка, которая поразит всех своим интересным вкусом, аппетитным видом и сочностью. Приятная ягодная кислинка в сочетании с нежным сладким тестом – это то, что нужно для вашего чаепития в семейном кругу.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Кефир – 250 мл.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Вишня – 330 гр.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.
  • Пудра сахарная – для украшения.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую вместительную емкость погружаем куриные яйца, дополняем их обычным сахаром и ароматным ванильным. Сюда же всыпаем щепотку соли.

    Пирог с вишней в духовке

  2. Все продукты необходимо активно помешать ручным венчиком.

    Пирог с вишней в духовке

  3. После этих манипуляций вливаем граненый стакан кефира и снова работаем венчиком.

    Пирог с вишней в духовке

  4. Просеиваем в содержимое муку с разрыхлителем для теста.

    Пирог с вишней в духовке

  5. Активно размешиваем венчиком, пока не получим нежную густую массу без единого комочка.

    Пирог с вишней в духовке

  6. Форму для выпекания лучше всего застелить пергаментом и промазать сливочным маслом.

    Пирог с вишней в духовке

  7. В эту подготовленную форму выливаем наше нежное и привлекательное тесто.

    Пирог с вишней в духовке

  8. По тесту раскладываем вишню. Ее можно использовать в замороженном или свежем виде. Косточки обязательно убираем.

    Пирог с вишней в духовке

  9. Отправляем наш десерт выпекаться на протяжении 45 минут при оптимальной температуре 180°. В процессе выпечки готовность пирога можно проверять с помощью деревянной палочки.

    Пирог с вишней в духовке

  10. Заливной вишневый пирог на кефире готов. Можно резать на порции и пробовать!

    Пирог с вишней в духовке

Шоколадный пирог с вишней

Шоколадный пирог с вишней выходит очень пышным румяным и невероятно вкусным. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, фруктовыми компотами и другими напитками. Интересный в приготовлении пирог точно станет одним из ваших любимых десертов.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 120 гр.
  • Яичные белки – 150 гр.
  • Яичные желтки – 100 гр.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Шоколад горький – 70 гр.
  • Какао-порошок – 30 гр.
  • Пудра сахарная – для декора.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Для начинки:

  • Вишня б/к – 300 гр.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Отмерим все нужные продукты из нашего списка. Яичные желтки предварительно отделяем от белков так, как вам больше всего удобно.
  2. Далее можно приступать к приготовлению начинки. В удобной емкости вымешиваем крахмал с сахарным песком.

    Пирог с вишней в духовке

  3. Вишню перекладываем в сотейник или небольшую кастрюлю. Сюда же отправляем смесь из сахара и крахмала. Хорошо все размешиваем.
  4. Всю заготовку ставим на умеренной огонь и увариваем до образования сиропа и загустения. При варке ягоды с другими компонентами, важно постоянно ее размешивать.

    Пирог с вишней в духовке

  5. В глубокую емкость отправляем яичные желтки и одну треть сахара.
  6. Желтки с сахаром взбиваем миксером около 5 минут, пока не образуется пышная масса.

    Пирог с вишней в духовке

  7. Отдельно взбиваем яичные белки. Их также погружаем в глубокую емкость, желательно с высокими бортиками.
  8. Начинаем взбивать белки на низкой скорости миксера, постепенно ее увеличивая. Нам необходимо получить устойчивые пики.

    Пирог с вишней в духовке

  9. Далее белковую массу перекладываем в заготовку с желтками.
  10. Аккуратно перемешиваем две составляющие лопаткой. Важно делать это осторожно, чтобы белки не осели.

    Пирог с вишней в духовке

  11. Отдельно вымешиваем муку с какао и всю эту смесь просеиваем в нашу заготовку.
  12. Продолжаем все аккуратно размешивать лопаткой, чтобы не осели белки.

    Пирог с вишней в духовке

  13. В конце добавляем измельченный горький шоколад и также вмешиваем его в тесто.
  14. Форму для выпекания можно застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Выливаем сюда половину нашего шоколадного теста.

    Пирог с вишней в духовке

  15. На это тесто равномерно раскладываем подготовленные ягоды.
  16. Ягодный слой заливаем оставшимся тестом.

    Пирог с вишней в духовке

  17. Отправляем наше угощение в разогретую до 175° духовку на 45 минут, периодически можно заглядывать в духовой шкаф и проверять готовность с помощью зубочистки.
  18. Готовую выпечку аккуратно перекладываем на решетку и остужаем.

    Пирог с вишней в духовке

  19. Украшаем наше лакомство сахарной пудрой.
  20. Шоколадный пирог с вишней готов. Подавайте угощение к столу!

    Пирог с вишней в духовке

Открытый пирог с вишней в духовке

Открытый пирог с вишней в духовке отличается особенным вкусом, воздушностью и удивительной сочностью. Кроме того, выпечка получается привлекательной и аппетитной. Ваши гости и близкие будут в восторге. Отличная идея для семейных посиделок и праздничных вечеров.

Время готовки – 2 часа 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Вишня – 0,6 кг.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 50 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр. + 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Крахмал картофельный – 3 ст.л.
  • Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, они обозначены в списке выше.
  2. Пропускаем муку через сито и дополняем ее двумя столовыми ложками сахарного песка, солью и разрыхлителем теста.

    Пирог с вишней в духовке

  3. Дополняем сухие продукты кусочками сливочного масла и тщательно все растираем до получения мелкой крошки. Все продукты для удобства можно просто порубить ножом.
  4. В полученную крошку разбиваем куриное яйцо и присоединяем сметану.

    Пирог с вишней в духовке

  5. Размешиваем массу и получаем липкое мягкое тесто. Скатываем его в шар и убираем в холодильник на 40 минут.
  6. Охлажденное тесто тонко раскатываем и размещаем в форме с бортиками. Из теста также обязательно формируем бортики.

    Пирог с вишней в духовке

  7. Форму с тестом сперва убираем охлаждаться на 30 минут – просто ставим в холодильник. После делаем проколы вилкой и эту основу выпекаем 15 минут при температуре 180°.
  8. Для начинки промываем вишню и удаляем из ягод косточки.

    Пирог с вишней в духовке

  9. Подготовленную вишню перемешиваем со 100 граммами сахара и корицей. Также добавляем к ягодам крахмал и еще раз все размешиваем. Это все прогреваем на слабом огне до образования густого сиропа с ягодами, до кипения не доводим.
  10. Из духовки достаем нашу основу и вливаем сюда ягодный сироп.

    Пирог с вишней в духовке

  11. Отправляем угощение в духовку еще на 20 минут и затем аккуратно извлекаем из формы.
  12. Открытый пирог с вишней в духовке готов. Угощайтесь!

    Пирог с вишней в духовке

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