Пирог с вишней в духовке – это очень вкусная, сочная и ароматная выпечка для вашего праздника или семейного чаепития. Приготовить такое лакомство можно разными способами. Лучшие варианты мы собрали в проверенной подборке из десяти простых рецептов приготовления вишневого пирога с пошаговыми фотографиями.

Простой пирог с вишней в духовке

Простой пирог с вишней в духовке – это ароматная и сочная выпечка, которая будет хорошо смотреться как на домашнем, так и праздничном столе. Готовый пирог выйдет привлекательным, румяным и аппетитным. Лакомство идеально сочетается с горячими напитками, соками, компотами.

Ингредиенты –+8 порц.

Вишня ½ кг

Мука 200 гр.

Сахар-песок 180 гр.

Масло сливочное 150 гр.

Соль 1 щепотка

Яйцо куриное 4 шт. (С0)

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ванилин 1 гр.

Сахарная пудра по желанию

Для выпекания:

Масло сливочное 15 гр.

Манная крупа 2 ч.л.

Шаги 70 мин.

Как приготовить пирог с вишней в духовке? Отбираем полкилограмма свежей спелой вишни. Обдаем ее под водой, удаляем веточки и приступаем к удалению косточек. Делаем это осторожно, чтобы по максимуму сохранить привлекательную круглую форму ягоды. Удобно это сделать с помощью зубочистки или булавки. Выбираем вместительную посуду с высокими бортиками. Погружаем сюда размягченное сливочное масло и сахарный песок. Взбиваем продукты миксером – нужно получить пышную маслянистую массу. В эту сливочную заготовку по очереди разбиваем куриные яйца и продолжаем работать миксером. Также на этом этапе добавляем щепотку соли и ароматный ванилин. Таким образом вводим все четыре яйца и на выходе получаем нежнейшую однородную массу. Дополняем заготовку просеянной пшеничной мукой с разрыхлителем. Взбиваем, пока не получим однородное тесто и не разобьем все сухие комочки. Рекомендуем подготовить посуду для выпечки. Промазываем ее вместе с бортиками сливочным маслом и слегка обсыпаем манной крупой. В подготовленную посуду вливаем готовое тесто. По всей поверхности равномерно распределяем свежие, очищенные от косточек вишни. Если ваши ягоды кислые, то сверху можете обсыпать их сахаром. Хватит одной-двух столовых ложек. Отправляем десерт в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Небольшая хитрость: если пирог заметно зарумянился, а внутри еще сырой, то понизьте температуру духового шкафа до 150 градусов. Готовый румяный пирог осторожно достаем из формы и посыпаем сахарной пудрой, но это на ваше усмотрение. Простой пирог с вишней в духовке готов. Разрезайте выпечку на кусочки и скорее пробуйте!

Песочный пирог с вишней в духовке

Песочный пирог с вишней в духовке – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство, которое станет украшением и главным лакомством вашего чаепития, праздничного стола. Такая выпечка порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 360 гр.

Вода – 5 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло сливочное 82,5% – 220 гр.

Для начинки:

Вишня – 0,7 кг.

Сахар-песок – 100 гр.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, указанные в нашем списке. Нам понадобится 700 грамм вишни. Можно использовать свежую или замороженную. На рабочую поверхность выкладываем кубики сливочного масла, засыпаем их солью и просеянной мукой. Начинаем рубить сливочное масло с мукой до получения мелкой крошки. Как только ваша крошка начнет склеиваться в комки при сжимании руками, можно вливать воду. Воду добавляем по одной столовой ложке и сразу же хорошенько вымешиваем. После этого тесто готово. Закрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 60 минут. Если используем замороженную вишню, то ее обязательно размораживаем и отбрасываем на сито. Свежую вишню обязательно очищаем от косточек. В небольшой емкости провариваем ягоды с сахаром до выделения сока и образования сиропа. Далее добавляем крахмал и корицу, хорошо все размешиваем и варим несколько минут, не давая начинке закипеть. Варим до загустения и убираем с плиты. Подготовленное тесто делим на две части и каждую раскатываем в тонкий пласт. В глубокую форму для выпечки выкладываем один пласт и формируем из теста бортики. Выливаем сюда нашу ягодную начинку. Закрываем начинку вторым пластом теста и плотно все соединяем по краям. По центру делаем проколы для выхода пара. Отправляем угощение в разогретую до 220° духовку на 35 минут. Песочный пирог с вишней в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Заливной пирог с вишней на сметане

Заливной пирог с вишней на сметане – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится. Обязательно сохраняйте нашу кулинарную задумку и приступайте к увлекательному процессу!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Вишня – 300 гр.

Мука – 2 ст.

Сметана – 200 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Сахар ванильный – 7 гр.

Процесс приготовления:

В глубокую вместительную посуду отправляем куриные яйца и сахар, взбиваем все с помощью миксера до полной однородности. нужно получить пышную белую массу. Далее в эту яичную массу отправляем ароматный сахар с ванилью, разрыхлитель, сметану, растопленное и охлажденное сливочное масло. Его предварительно прогреваем в микроволновке или на водяной бане. Размешиваем заготовку и погружаем сюда муку, предварительно просеяв ее и избавив от комочков. Присоединяем сухой продукт в общую массу постепенно и все это время размешиваем. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выливаем сюда наше заливное тесто. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Свежую обязательно очищаем от косточек. Далее подготовленные ягоды соединяем с крахмалом и аккуратно размешиваем. Распределяем подготовленные ягоды по нашей заливной основе. Ставим вишневый десерт в разогретую до 180° духовку. Ориентировочное время выпекания – 45 минут. Заливной пирог с вишней на сметане готов. Нарезайте лакомство и подавайте к столу!

Пирог с вишней и творогом в духовке

Пирог с вишней и творогом в духовке отличается особенной нежностью, воздушностью и удивительной сочностью. Кроме того, выпечка получается привлекательной и аппетитной в разрезе. Ваши гости будут в восторге. Отличная идея для семейных посиделок и праздничных вечеров.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 35 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 190 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Желток яичный – 1 шт.

Для начинки:

Вишня – 400 гр.

Творог – 400 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо – 3 шт.

Крахмал – 2,5 ст.л.

Для крошки:

Сахар-песок – 70 гр.

Стружка кокосовая – 80 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 150 гр.

Процесс приготовления:

В глубокую вместительную посуду выкладываем мягкое, слегка подтаявшее сливочное масло и посыпаем его сахаром. Оба продукта растираем друг с другом до получения однородной нежной массы. Погружаем в масляную заготовку один яичный желток и снова все размешиваем. Прямо в эту миску просеиваем муку с разрыхлителем. Вымешиваем все содержимое миски с помощью лопатки до получения мелкой крошки. Далее полученную крошку скатываем в плотный шар и раскатываем его. Полученное тесто выкладываем в форму для выпекания с бортиками. Тесто также аккуратно распределяем по бортикам. Такую конструкцию с тестом внутри убираем в холодильник, пока готовим начинку. Для начинки нам понадобится вместительная емкость. В нее отправляем творог, куриные яйца, крахмал, сахар-песок и ванильный сахар. Все продукты для ускорения процесса измельчаем с помощью блендера. Займемся приготовлением привлекательной крошки для покрытия пирога. Во вместительную посуду отправляем стружку кокоса и сахарный песок. Сюда же погружаем слегка подтаявшее сливочное масло и интенсивно все растираем между собой. В эту заготовку просеиваем муку. Растираем все ингредиенты до образования мелкой привлекательной крошки. Из вишни убираем все косточки и сливаем лишний сок. Затем обваливаем ее в крахмале. Из холодильника достаем форму с основой из теста. Сюда выкладываем наши подготовленные ягоды. Заливаем ягодный слой творожной массой. Посыпаем наше угощение аппетитной крошкой. Ставим заготовку в разогретую до 180° духовку на 50 минут. Пирог с вишней и творогом в духовке готов. Оценивайте идею домашней выпечки!

Дрожжевой пирог с вишней в духовке

Дрожжевой пирог с вишней в духовке выходит очень пышным, румяным и невероятно сочным внутри. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Интересный в приготовлении пирог, точно станет одним из ваших любимчиков.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Вишня – 0,5 кг.

Дрожжи свежие – 50 гр.

Мука – 300 гр.

Сахар-песок – 1,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Ванилин – 2 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

В глубокую емкость вливаем слегка подогретое молоко. Сюда же руками крошим свежие дрожжи и хорошенько все размешиваем. Дополняем опару несколькими ложками сахара и просеянной муки. Убираем в теплое место, пока не образуется заметная дрожжевая шапка. Спустя время в эту заготовку опускаем слегка подтаявшее сливочное масло, активно все размешиваем и убираем на 10 минут. Промываем необходимое количество ягод и аккуратно извлекаем из них косточки. Удобно это делать с помощью зубочистки. В подготовленную опару разбиваем куриные яйца, хорошо все размешиваем. Спустя 15 минут в основную заготовку выкладываем остальной сахар и ванилин. Досыпаем оставшуюся просеянную муку и замешиваем однородное мягкое тесто. Оно получится жидковатым. Погружаем тесто в форму для выпекания. По всей поверхности сырого пирога раскладываем подготовленные ягоды. Оставляем заготовку в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме. Ставим форму с содержимым в прогретую до 180° духовку на 40 минут. Дрожжевой пирог с вишней в духовке готов. Нарезайте и угощайтесь!

Слоеный пирог с вишней

Слоеный пирог с вишней – это простая в исполнении и при этом очень интересная идея для вашего праздника или домашнего стола. Предлагаем удивить всех и приготовить аппетитный, невероятно привлекательный пирог с ягодами по нестандартному рецепту. Как это сделать, читайте в рецепте ниже.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 300 гр.

Вишня – 300 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Перед началом готовки обязательно разморозим слоеное тесто. Далее его слегка раскатываем и разрезаем на длинные полосы. Оптимальная ширина – 8 см, длина – 20-25 см. Каждую полосу дрожжевого слоеного теста посыпаем крахмалом и в ряд выкладываем подготовленные вишни. Вишни заранее промываем, удаляем из них косточки и обсушиваем. Вишню на тесте обсыпаем обычным белым сахаром. Соединяем края теста, закрывая вишню. Таким образом мы получаем привлекательные колбаски. В форму для выпекания выкладываем наши колбаски по спирали. Таким образом мы формируем оригинальный пирог. Убираем нашу интересную заготовку в разогретую до 180° духовку на 40 минут. Даем готовой выпечке немного остыть, извлекаем из формы и украшаем сахарной пудрой. Слоеный пирог с вишней готов. Скорее пробуйте!

Простой пирог с замороженной вишней в духовке

Простой пирог с замороженной вишней в духовке – это удивительно вкусное и сочное лакомство, которое станет украшением и главным лакомством вашего чаепития, праздничного стола. Такая выпечка порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко коровье – 130 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Крупа манная – 100 гр.

Вишня замороженная – 200 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Сахар-песок – 180 гр.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Берем два куриных яйца и аккуратно разделяем их на белки и желтки. Белки можно сразу отправить в высокий стакан, в котором удобно будет взбивать продукт. К белкам отправляем немного соли. Далее приступаем к работе с миксером. Белки необходимо взбить до образования пышной крепкой пены. Указанное количество сахара высыпаем в глубокую вместительную посуду. К сахару отправляем яичные желтки. Оба ингредиента хорошенько растираем до получения однородной желтой массы. Также к желткам отправляем соду, гашеную уксусом. Отмеряем нужное количество молока. Выливаем молоко к заготовке из желтков. Активно размешиваем. Теперь отмеряем нужное количество манной крупы. Крупу также отправляем к желткам и еще раз хорошенько все размешиваем с помощью лопатки. Следом отмеряем указанное в списке количество просеянной муки. В нашу заготовку из желтков всыпаем и ее, размешиваем до полной однородности теста. Присоединяем нашу белковую массу. Белковую массу важно вмешивать аккуратно, легкими движениями снизу вверх. Выбираем подходящую форму для выпекания, лучше всего использовать силиконовую. Ее можно слегка обмазать растительным маслом. Переливаем в эту форму наше тесто. Отмеряем замороженную вишню. Размораживать ее не нужно. Прямо в замороженном виде ягоды раскладываем по нашему тесту. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут. Спустя указанное время аккуратно достаем заготовку из формы и перекладываем на тарелку для подачи. Украшаем выпечку сахарной пудрой. Простой пирог с замороженной вишней в духовке готов. Делите на порции!

Заливной вишневый пирог на кефире

Заливной вишневый пирог на кефире – это несложная в исполнении выпечка, которая поразит всех своим интересным вкусом, аппетитным видом и сочностью. Приятная ягодная кислинка в сочетании с нежным сладким тестом – это то, что нужно для вашего чаепития в семейном кругу.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Кефир – 250 мл.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Сахар-песок – 200 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Вишня – 330 гр.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Пудра сахарная – для украшения.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

В глубокую вместительную емкость погружаем куриные яйца, дополняем их обычным сахаром и ароматным ванильным. Сюда же всыпаем щепотку соли. Все продукты необходимо активно помешать ручным венчиком. После этих манипуляций вливаем граненый стакан кефира и снова работаем венчиком. Просеиваем в содержимое муку с разрыхлителем для теста. Активно размешиваем венчиком, пока не получим нежную густую массу без единого комочка. Форму для выпекания лучше всего застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. В эту подготовленную форму выливаем наше нежное и привлекательное тесто. По тесту раскладываем вишню. Ее можно использовать в замороженном или свежем виде. Косточки обязательно убираем. Отправляем наш десерт выпекаться на протяжении 45 минут при оптимальной температуре 180°. В процессе выпечки готовность пирога можно проверять с помощью деревянной палочки. Заливной вишневый пирог на кефире готов. Можно резать на порции и пробовать!

Шоколадный пирог с вишней

Шоколадный пирог с вишней выходит очень пышным румяным и невероятно вкусным. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, фруктовыми компотами и другими напитками. Интересный в приготовлении пирог точно станет одним из ваших любимых десертов.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 120 гр.

Яичные белки – 150 гр.

Яичные желтки – 100 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Шоколад горький – 70 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Пудра сахарная – для декора.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Для начинки:

Вишня б/к – 300 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Отмерим все нужные продукты из нашего списка. Яичные желтки предварительно отделяем от белков так, как вам больше всего удобно. Далее можно приступать к приготовлению начинки. В удобной емкости вымешиваем крахмал с сахарным песком. Вишню перекладываем в сотейник или небольшую кастрюлю. Сюда же отправляем смесь из сахара и крахмала. Хорошо все размешиваем. Всю заготовку ставим на умеренной огонь и увариваем до образования сиропа и загустения. При варке ягоды с другими компонентами, важно постоянно ее размешивать. В глубокую емкость отправляем яичные желтки и одну треть сахара. Желтки с сахаром взбиваем миксером около 5 минут, пока не образуется пышная масса. Отдельно взбиваем яичные белки. Их также погружаем в глубокую емкость, желательно с высокими бортиками. Начинаем взбивать белки на низкой скорости миксера, постепенно ее увеличивая. Нам необходимо получить устойчивые пики. Далее белковую массу перекладываем в заготовку с желтками. Аккуратно перемешиваем две составляющие лопаткой. Важно делать это осторожно, чтобы белки не осели. Отдельно вымешиваем муку с какао и всю эту смесь просеиваем в нашу заготовку. Продолжаем все аккуратно размешивать лопаткой, чтобы не осели белки. В конце добавляем измельченный горький шоколад и также вмешиваем его в тесто. Форму для выпекания можно застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Выливаем сюда половину нашего шоколадного теста. На это тесто равномерно раскладываем подготовленные ягоды. Ягодный слой заливаем оставшимся тестом. Отправляем наше угощение в разогретую до 175° духовку на 45 минут, периодически можно заглядывать в духовой шкаф и проверять готовность с помощью зубочистки. Готовую выпечку аккуратно перекладываем на решетку и остужаем. Украшаем наше лакомство сахарной пудрой. Шоколадный пирог с вишней готов. Подавайте угощение к столу!

Открытый пирог с вишней в духовке

Открытый пирог с вишней в духовке отличается особенным вкусом, воздушностью и удивительной сочностью. Кроме того, выпечка получается привлекательной и аппетитной. Ваши гости и близкие будут в восторге. Отличная идея для семейных посиделок и праздничных вечеров.

Время готовки – 2 часа 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Вишня – 0,6 кг.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 50 гр.

Сахар-песок – 100 гр. + 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления: