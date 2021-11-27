Как выбрать статуэтки

Фигурка — это маленькая скульптура, которая призвана сделать в помещении уютную обстановку и благосостояния. Она поможет красиво оформить стол для работы или камин и удачно интерьер сделает богаче. Изделие, исполненное из дорогого металла, считается элитным подарком. Этот презент можно подарить как сотруднику на юбилей, так и родному человеку, а выбрать статуэтку можно в каталоге интернет магазина Подарок-ТУТ https://podaroktut.com.ua/predmety-inter-yeru/farforovi-statuetky. Важно лишь выбрать фигурку, которая найдет отклик в душе виновника торжества, а тоже будет созвучна с его настроением, целями и желаниями.
Разные значения Слона-талисмана в самых различных культурах
Слоны получили уважение в самых различных государствах мира и религиях. В древние времена верили, что собственно 3 слона поддерживают небосвод и саму планету.
Есть разнообразные толкования талисмана:
- Христианство. Слон, раздавливающий змею, предстает как победитель в противостоянии света и тьмы.
- Буддизм . Тут животное имеет отношение к появлению Будды. По преданию царице майя приснился Белый слон, который вошел в ее правую сторону. Звездочет напророчили женщине быстрое появление мальчика, который станет великим правителем или просветленным. Это символ мудрости, благоразумия, любви и стабильности.
- У народов Индии . Животное считается царем зверей, олицетворяет долголетие, непобедимую силу, здоров я. Прародителем всех слонов считается Айратва-мифическое существо, вышедшее из Мирового океана. Образ слона ассоциируется с богом Ганеши.
- Китайское учение фэн-шуй применяет талисман для привлечения процветания. Считается, что фигурка животного с длинным хоботом имеет право привлечь человеку удачу именно так, как это делает слон, когда п есть воду.
Фигурка «Хотей»
Значение фигурки «Хотей» с различной атрибутикой может изменяться. Так, к примеру, по фен шуй жемчуг означают духовное или материальное богатство, а вот персик-символ длительной жизни. Если человек желает отыскать свой личный духовный путь, ему тогда лучше подарить в качестве подарка Хотея с четками в руках. А вот веер помогает избавляться от различных жизненных преград, которые могут встретиться вам. Коромысло — символ внезапного богатства. Иногда в связке с улыбающимся Буддой изображают тыкву, связку монет из Древнего Китая, посох. Они помогают улучшить семейную жизнь, сделать ее более длительной и счастливой, наделят благополучием в денежном плане.
Как подобрать религийные статуэтки
Онлайн-магазин даст возможность найти подарочные миниатюры на священную тематику для любого повода. Дарителю не нужно будет искать долго: выбор религиозных фигурок лаконичен и понятен.
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Для производства религиозных фигурок применяются крепкие и безопасные материалы с медным и бронзовым напылением. Отделаная особенным способом поверхность становится глянцевой, блестящей, или находит винтажный вид. И в том и другом случае, фигурка будет выглядеть шикарно в интерьере любого направления: гостиной, спальни, гостевой или комнате для ребенка.
Как подобрать декоративные статуэтки
Не надо перегружать участок разными украшениями, размещение элементов необходимо взвесить заранее. Советы по выбору:
- Все садовые фигурки должны изготавливаться из прочных материалов высокого качества, так как они будут регулярно стоять на улице при разных условиях погоды.
- Фигуры должны подходить всему стилю оформления участка за городом. Лучше подбирать необычные экземпляры, чтобы создать необыкновенный образ. Некоторые владельцы дач придумывают украшения самостоятельно из материалов которые всегда под рукой.
- Фигурки ангелов, античных богов, львов подойдут для традиционного оформления участка. Они комбинируют с розами, растениями которые вьются, цветущими кустарниками. Статуэтки животных расставляют в соответствии с их обитаемой средой (зайцы, олени, бабочки, белки-в траве, лягушки, улитки — возле воды).