Как выбрать статуэтки

Фигурка — это маленькая скульптура, которая призвана сделать в помещении уютную обстановку и благосостояния. Она поможет красиво оформить стол для работы или камин и удачно интерьер сделает богаче. Изделие, исполненное из дорогого металла, считается элитным подарком. Этот презент можно подарить как сотруднику на юбилей, так и родному человеку, а выбрать статуэтку можно в каталоге интернет магазина Подарок-ТУТ https://podaroktut.com.ua/predmety-inter-yeru/farforovi-statuetky. Важно лишь выбрать фигурку, которая найдет отклик в душе виновника торжества, а тоже будет созвучна с его настроением, целями и желаниями.

Разные значения Слона-талисмана в самых различных культурах

Слоны получили уважение в самых различных государствах мира и религиях. В древние времена верили, что собственно 3 слона поддерживают небосвод и саму планету.

Есть разнообразные толкования талисмана:

Христианство. Слон, раздавливающий змею, предстает как победитель в противостоянии света и тьмы. Буддизм . Тут животное имеет отношение к появлению Будды. По преданию царице майя приснился Белый слон, который вошел в ее правую сторону. Звездочет напророчили женщине быстрое появление мальчика, который станет великим правителем или просветленным. Это символ мудрости, благоразумия, любви и стабильности. У народов Индии . Животное считается царем зверей, олицетворяет долголетие, непобедимую силу, здоров я. Прародителем всех слонов считается Айратва-мифическое существо, вышедшее из Мирового океана. Образ слона ассоциируется с богом Ганеши. Китайское учение фэн-шуй применяет талисман для привлечения процветания. Считается, что фигурка животного с длинным хоботом имеет право привлечь человеку удачу именно так, как это делает слон, когда п есть воду.

Фигурка «Хотей»

Значение фигурки «Хотей» с различной атрибутикой может изменяться. Так, к примеру, по фен шуй жемчуг означают духовное или материальное богатство, а вот персик-символ длительной жизни. Если человек желает отыскать свой личный духовный путь, ему тогда лучше подарить в качестве подарка Хотея с четками в руках. А вот веер помогает избавляться от различных жизненных преград, которые могут встретиться вам. Коромысло — символ внезапного богатства. Иногда в связке с улыбающимся Буддой изображают тыкву, связку монет из Древнего Китая, посох. Они помогают улучшить семейную жизнь, сделать ее более длительной и счастливой, наделят благополучием в денежном плане.

Как подобрать религийные статуэтки

Онлайн-магазин даст возможность найти подарочные миниатюры на священную тематику для любого повода. Дарителю не нужно будет искать долго: выбор религиозных фигурок лаконичен и понятен.

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Для производства религиозных фигурок применяются крепкие и безопасные материалы с медным и бронзовым напылением. Отделаная особенным способом поверхность становится глянцевой, блестящей, или находит винтажный вид. И в том и другом случае, фигурка будет выглядеть шикарно в интерьере любого направления: гостиной, спальни, гостевой или комнате для ребенка.

Как подобрать декоративные статуэтки

Не надо перегружать участок разными украшениями, размещение элементов необходимо взвесить заранее. Советы по выбору:

Все садовые фигурки должны изготавливаться из прочных материалов высокого качества, так как они будут регулярно стоять на улице при разных условиях погоды. Фигуры должны подходить всему стилю оформления участка за городом. Лучше подбирать необычные экземпляры, чтобы создать необыкновенный образ. Некоторые владельцы дач придумывают украшения самостоятельно из материалов которые всегда под рукой. Фигурки ангелов, античных богов, львов подойдут для традиционного оформления участка. Они комбинируют с розами, растениями которые вьются, цветущими кустарниками. Статуэтки животных расставляют в соответствии с их обитаемой средой (зайцы, олени, бабочки, белки-в траве, лягушки, улитки — возле воды).

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