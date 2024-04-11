Пирог «Эйфория»: элементарный рецепт, чтобы поразить всех на Пасхальные праздники

Хорошие галицкие хозяйки могут похвастаться сотнями рецептов различных вкусных пляцков. Среди лучших, безусловно, есть «Эйфория». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Шоколадные коржи невероятно подходят к нежному крему. Компанию им составит мак, который придаст еще лучший вкус. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Пирог «Эйфория» Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10 Шоколадный бисквит:

– 120 миллилитров кофе эспрессо;

– 40 граммов какао-порошка;

– 4 желтка;

– 6 белков;

– 120 + 30 граммов сахара;

– 80 миллилитров масла;

– 140 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя к тесту.

Маковый корж:

– 150 граммов сухого целого мака;

– 100 граммов орехов;

– 100 граммов масла;

– 4 белка;

– 4 желтка;

– 100 граммов + 50 граммов сахара.

Крем:

– 170 миллилитров жирных сливок (33%);

– 200 граммов черного шоколада;

– 170 граммов масла;

– 370 граммов вареного сгущенного молока. Приготовление: Сварите эспрессо, добавьте какао-порошок, тщательно перемешайте и охладите. Желтки разотрите со 120 граммами сахара до осветления. Добавьте кофейную смесь и масло, перемешайте. Отдельно смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Муку постепенно добавьте в кофейно-желтковую смесь, тщательно перемешивая. Белки взбейте в густую пену. Добавьте еще 30 граммов сахара и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Затем белки постепенно введите в тесто, аккуратно перемешивая. Тесто вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки. Поместите в заранее разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте примерно 30 минут до «сухой спички». Испеченный бисквит еще 5 – 10 минут подержите в выключенной духовке с немножко приоткрытой дверцей. Затем выложите бисквит на решетку и охладите. Для макового коржа сливочное масло взбейте со 100 граммами сахара. По одному введите желтки, продолжая взбивать миксером. К желтково-масляной смеси добавьте сухой цельный мак и немного измельченные и обжаренные орехи. Перемешайте. Отдельно взбейте белки в густую пену. Добавьте 50 граммов сахара и продолжайте взбивать миксером до устойчивых пиков. Белки введите в желтково-масляную массу с орехами и маком, аккуратно перемешивая. Массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте при 170 градусах 25 минут. Тем временем жирные сливки доведите до кипения, отставьте с огня, добавьте поломанный на куски черный шоколад. Перемешайте до однородной массы и полностью охладите. Мягкое масло взбейте миксером и по ложке введите вареное сгущенное молоко, продолжая взбивать. Затем по ложке введите охлажденные сливки с шоколадом. Шоколадный бисквит продольно разрежьте на два коржа. Соберите пляцок в следующем порядке: шоколадный корж, крем, маковый корж, крем, шоколадный корж. Сверху пирог смажьте небольшим количеством крема и посыпьте измельченными орешками. Пирог поместите в холодильник на 5 – 6 часов или на ночь. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкусный манник «Зебра».