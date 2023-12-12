Салат по-королевски: рецепт яркого дополнения к ужину

Апельсин придает салату интересную кислинку и делает его вкус более ярким.

Если задумываетемсь, чем разнообразить ужин, рекомендуем приготовить очень вкусный и очень простой салат по-королевски. Он любой гарнир сделает намного ярче и порадует ваших близких. Как сделать такой салат, рассказали в блоге «Простые рецепты».

Caлaт пo-кoрoлевски

Ингредиенты:

крабовые палочки – 7шт;

апельсин – 1шт;

яйца – 4 шт;

чеснок – 1 зубчик;

кукуруза консервированная – 100 гр;

майонез – 100-150 гр.

Способ приготовления:

Куриные яйца сварить вкрутую. Крабовые палочки разморозить до комнатной температуры.

Яйца остудить, почистить и нарезать маленькими кубиками. Крабовые палочки можно нарезать произвольно: кружочками или полосками. Зубчик чеснока очистить и мелко порубить ножом или пропустить через чеснокодавку.

Апельсин очистить от кожуры, разобрать на дольки. Каждую дольку тщательно очистить от пленок, затем нарезать мелкими кусочками.

В глубокой миске смешать все продукты, заправить майонезом, посолить по вкусу, если необходимо, и аккуратно перемешать.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный постный салат с «Мивиной» и крабовыми палочками.