Как выбрать тепловые пушки газовые?

Комплексное обеспечение предприятий высококачественной техникой для строительства. Тепловые пушки
Такая техника для стройки, как тепловые пушки вот здесь работают по одному и тому же принципу, будь то тепловая газовая пушка, дизельная либо же тепловая пушка электрическая. Принцип работы не зависит от стоимости, сложности конкретного устройства и других признаков.
С помощью мощного вентилятора холодный воздух проходит по нагревательным элементам либо через камеру сгорания, где происходит нагревание воздуха и с помощью того же вентилятора осуществляется равномерное распределение уже горячего воздуха в помещении или на открытом пространстве.
Самые распространённые современные разновидности тепловой пушки: электрическая, дизельная и газовая. Дизельные пушки подразделяются на устройства с прямым и непрямым нагревом.
По какому принципу работает тепловая газовая пушка
Электрический двигатель запускает вентилятор, который засасывает в пушку холодный воздух. Газовое топливо идёт внутрь горелки через редуктор. Затем оно воспламеняется с помощью пьезоэлемента (безопасность обеспечивает автоматическая система, включающая термодатчик, который прекращает подачу газа при затухании пламени). Потоки горячего воздуха, которые проходят через пушку, выталкиваются наружу вентилятором.
Особенности тепловой газовой пушки
- Можно быстро подключить и заменить газовый баллон.
- Стабильное функционирование даже в условиях сильного холода (в крайнем случае потребуется потрясти баллон).
- КПД, близкий к 100%.
Следует учитывать, что в ходе работы агрегата происходит сгорание кислорода внутри помещения, потому во время обогрева в нём не должно быть людей, а по окончании работы пушки потребуется проветрить его.