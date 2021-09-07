Как выбрать тепловые пушки газовые?

Комплексное обеспечение предприятий высококачественной техникой для строительства. Тепловые пушки

Такая техника для стройки, как тепловые пушки вот здесь работают по одному и тому же принципу, будь то тепловая газовая пушка, дизельная либо же тепловая пушка электрическая. Принцип работы не зависит от стоимости, сложности конкретного устройства и других признаков.

С помощью мощного вентилятора холодный воздух проходит по нагревательным элементам либо через камеру сгорания, где происходит нагревание воздуха и с помощью того же вентилятора осуществляется равномерное распределение уже горячего воздуха в помещении или на открытом пространстве.

Самые распространённые современные разновидности тепловой пушки: электрическая, дизельная и газовая. Дизельные пушки подразделяются на устройства с прямым и непрямым нагревом.

По какому принципу работает тепловая газовая пушка

Электрический двигатель запускает вентилятор, который засасывает в пушку холодный воздух. Газовое топливо идёт внутрь горелки через редуктор. Затем оно воспламеняется с помощью пьезоэлемента (безопасность обеспечивает автоматическая система, включающая термодатчик, который прекращает подачу газа при затухании пламени). Потоки горячего воздуха, которые проходят через пушку, выталкиваются наружу вентилятором.

Особенности тепловой газовой пушки

Можно быстро подключить и заменить газовый баллон. Стабильное функционирование даже в условиях сильного холода (в крайнем случае потребуется потрясти баллон). КПД, близкий к 100%.

Следует учитывать, что в ходе работы агрегата происходит сгорание кислорода внутри помещения, потому во время обогрева в нём не должно быть людей, а по окончании работы пушки потребуется проветрить его.