Апельсиновый кекс с апельсиновой глазурью

Уже несколько лет подряд моя кума заготавливает на Рождество для всех близких штоллены — сладкую праздничную выпечку с немецкими корнями. Сыновья, кривить душой не буду, обожают это лакомство, а вот мне оно не удается. И хоть рецепт простой, всё же ему предпочитаю апельсиновый кекс в глазури. В первую очередь из-за аромата.

Знаете, апельсины у меня еще с детства ассоциируются с зимними праздниками. Целая гора цитрусовых всегда стояла посреди новогоднего стола в доме моих родителей. А вот детей теперь таким не удивить. Апельсиновому кексу в сладкой глазури они будут рады гораздо больше.

Как приготовить апельсиновый кекс

Такая рождественская выпечка готовится очень легко и относительно быстро. Я использовала форму для кексов размером 13 на 23 см. Отталкивайтесь от этих чисел при выборе емкости. Из указанных ниже ингредиентов у вас получится примерно 2 кг апельсинового кекса в глазури. Согласитесь, хватит на чаепитие для большой семьи!

Ингредиенты

Апельсин2 шт. Пшеничная мука250 г Сливочное масло180 г Сахар150 г Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л. Сахарная пудра3 ст. л. Кокосовая стружка2 ч. л. Яйцо4 шт.

Приготовление

В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте щепотку соли, сахар и миксером взбейте ингредиенты в однородную массу. Взбивайте, пока не разотрете сахар. С апельсинов снимите цедру (только оранжевую, белая горчит).Выжмите сок из апельсинов, 2 ст. л. оставьте для глазури. Остальной сок и цедру переместите к яичной смеси. Туда же отправьте размягченное сливочное масло. Взбивайте массу миксером, постепенно просеивая в нее муку и разрыхлитель. У вас должно получиться тесто по консистенции как на оладьи. Перелейте его в подготовленную форму для кекса, выстеленную пергаментом. Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут.Готовность кекса проверяйте деревянной шпажкой. Пока кекс печется, сделайте глазурь: смешайте сахарную пудру с 2 ст. л. апельсинового сока. Глазурью полейте готовый, слегка остывший, но теплый кекс.

Кекс к чаю готов! Чтобы сделать выпечку более праздничной, посыпьте ее кокосовой стружкой, украсьте цукатами или миндальными хлопьями. Аромат кекса, после того как вы достанете его из духовки, будет более нежным и мягким, чем запах теста. Приятного аппетита!