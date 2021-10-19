Как выгодно купить авто из Кореи?

Южная Корея является выгодным бизнес- партнером для отечественных оптовых покупателей- предпринимателей и одной из наиболее привлекательных азиатских стран для ведения международной торговли. Экономика и промышленные области развиваются стремительными темпами, Южная Корея активно экспортирует множество категорий изделий. Одним из приоритетных направлений является поставка авто из Кореи и запчастей к ним. Широкий ассортимент продукции соответствует высоким стандартам качества, при этом цена на нее является весьма доступной. Изделия пользуются высоким спросом во всем мире. В Украине на дорогах можно наблюдать огромное количество автомобилей корейского производства. Продажа оригинальных запчастей к ним приносит ощутимую прибыль. Оригинальная продукция от производителя отличается надежностью, износостойкостью и различной вариативностью в ценовом сегменте. Самыми востребованными являются автозапчасти к таким маркам как Daewoo, Hyindai, Kia.

Для увеличения оборотов бизнеса и повышения продаж при реализации автозапчастей в Украине очень важно оптимизировать расходы, заложенные на закупку и доставку груза. Международный перевозчик Bexhill Trading Auto уже более 10ти лет помогает своим клиентам развивать успешный бизнес по продаже товаров из-за рубежа. Налаженные связи, грамотный подход, опыт и профессионализм позволяют предлагать комплексные услуги под ключ по доступным тарифам в максимально быстрые сроки:

Поиск надежных партнеров и поставщиков, ведение переговоров;

Проверка и выкуп товаров и транспортировка на собственный склад в Южной Корее;

Консолидация, бережное хранение и переупаковка под круглосуточным видеонаблюдением;

Проведение финансовых операций, возврат НДС поставщику;

Растаможивание товарной партии;

Доставка по территории Украины.

Транспортировка производится как воздушными путями, так и морскими. Первый вариант отлично подходит для тестирования пробных партий образцов, оперативного получения новинок рынка и ценных изделий. Второй — для запланированных, стабильных, регулярных отправок и крупногабаритного груза.

Специалисты Bexhill Trading Auto, практикуя индивидуальный подход, находят лучшие логистические решения и обеспечивают своевременную надежную доставку из Кореи в Украину на самых выгодных условиях. Компания берет на себя ответственность за качественное выполнение услуг и предоставляет финансовые гарантии.