Рецепт: Сливы в сиропе на зиму — Очень вкусно.

Ингредиенты:
слива крупная — 1,5 кг;
сахар — 1 ст;
ароматные яблоки — 150 гр;
фильтрованная вода — 1 л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Осенний урожай сподвигает на новые рецепты заготовок. Мне достались от родственников крупные синие сливы и я решила закрыть их на зиму в сиропе. Сливы были плотные, мясистые.
Я хорошо перемыла столько. сколько мне нужно для 3 баночек .
Приготовила банки. В кастрюлю у меня становятся для стерилизации 3 баночки. Банки хорошо помыла с моющим средством.
Сливы наколола каждую зубочисткой. Сделала по 15, примерно, проколов.
Вот такие дырочки по всей сливе.
Уложила сливы в банки плотно.
Сироп решила сделать ароматнее. У меня было немного яблок Раечек, они очень пахучие.
Вымыла, очистила от не нужного .
Добавила в кастрюлю в которой буду варить сироп.
Добавила 1 стакан сахара и варила 20-25 минут, пока яблоки не отдали свой аромат.
Одновременно в кастрюле для стерилизации закипятила воду. Воды отмерила столько, что бы она была по плечики банок.
Залила сиропом, прикрыла банки и сразу в кипящую воду.
Три баночки стерилизовала 10 минут. Я их укладывала сразу в кипящую воду.
Баночки вытаскивала из кипящей воды и сразу закатывала.
После стерилизации укрывать не нужно. Десять минут достаточно для баночки объёмом семьсот грамм.
Остывшие баночки ставлю в шкаф.
Все мои заготовки хранятся в квартире.
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.