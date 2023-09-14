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Рецепт: Сливы в сиропе на зиму — Очень вкусно.

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Рецепт: Сливы в сиропе на зиму — Очень вкусно.

Ингредиенты:
слива крупная — 1,5 кг;
сахар — 1 ст;
ароматные яблоки — 150 гр;
фильтрованная вода — 1 л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Осенний урожай сподвигает на новые рецепты заготовок. Мне достались от родственников крупные синие сливы и я решила закрыть их на зиму в сиропе. Сливы были плотные, мясистые.
Я хорошо перемыла столько. сколько мне нужно для 3 баночек .

Приготовила банки. В кастрюлю у меня становятся для стерилизации 3 баночки. Банки хорошо помыла с моющим средством.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Сливы наколола каждую зубочисткой. Сделала по 15, примерно, проколов.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Вот такие дырочки по всей сливе.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Уложила сливы в банки плотно.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Сироп решила сделать ароматнее. У меня было немного яблок Раечек, они очень пахучие.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Вымыла, очистила от не нужного .

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Добавила в кастрюлю в которой буду варить сироп.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Добавила 1 стакан сахара и варила 20-25 минут, пока яблоки не отдали свой аромат.
Одновременно в кастрюле для стерилизации закипятила воду. Воды отмерила столько, что бы она была по плечики банок.
Залила сиропом, прикрыла банки и сразу в кипящую воду.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Три баночки стерилизовала 10 минут. Я их укладывала сразу в кипящую воду.

Рецепт: Сливы в сиропе на зиму - Очень вкусно.

Баночки вытаскивала из кипящей воды и сразу закатывала.

После стерилизации укрывать не нужно. Десять минут достаточно для баночки объёмом семьсот грамм.
Остывшие баночки ставлю в шкаф.
Все мои заготовки хранятся в квартире.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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