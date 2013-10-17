Как заказать с доставкой цветы?

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Сирень является символом мая. Именно тогда она цветет и соблазняет как привлекательным внешним видом, так и красивым ароматом. По популярности ее можно сравнить разве что с чубушником. Давайте разберемся, как вырастить сирень в открытом грунте, как ухаживать за букетом, и какие виды этого декоративного кустарника мало прихотливы. Кстати, вы можете заказать доставку цветов прямо из Эквадора на сайте daoflowers.

Описание сирени и особенности выращивания

Сирень (Syringa) — куст из оливкового семейства. Этот род насчитывает около 25 видов. Большинство видов сирени вырастают до 6-8 м в высоту и разветвляются очень широко. Они славятся красивыми цветами, собранными в метелку длиной 15-25 см, которая цветет в мае. В зависимости от сорта (из которых культивируется более нескольких сотен в мире), они могут стать фиолетовыми, розовыми, белыми и желтыми. Цветы дают интенсивный, приятный запах. Удлиненные, яйцевидные листья Syringa также имеют декоративную ценность.

Чаще всего используются в качестве декоративных растений, как в парках, скверах, так и в частных садах. Их древесина чрезвычайно долговечна, поэтому ее часто используют для производства, например, музыкальных инструментов.

Почва и уход

Сирени являются неприхотливыми культурами, только некоторые более благородные сорта могут вызвать незначительные проблемы. Лучше сажать их весной или осенью. Как правило, они предъявляют разумные требования — они будут расти на бедных, умеренно влажных почвах (за исключением ценных сортов, которые предпочитают плодородные, нейтральные или слабощелочные почвы). Они устойчивы к засухе и морозу. В солнечном месте они будут цвести более обильно, однако, они также справятся и с полутенью. Весной стоит покрыть почву вокруг них компостом или навозом.

Кусты пригодны для одиночной посадки, парами или группами, например, вдоль заборов или в качестве живых изгородей, предпочтительно в местах, редко уплотняемых другими растениями, с которыми они могут конкурировать за ресурсы. Между соседними устройствами должна быть свободная циркуляция воздуха. Его отсутствие может подвергать растения нападению белокрылки.