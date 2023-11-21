Яблочный пирог «Три стакана»: невероятно простой десерт без замеса теста

Чтобы приготовить такой пирог, вам даже не нужно замешивать тесто.

Аромат яблочного пирога у многих ассоциируется с уютом, теплом и детством. Чтобы снова окунуться в эту атмосферу, предлагем приготовить простейший десерт и порадовать себя и своих близких вкусной выпечкой. Рецептом яблочного пирога «Три стакана» поделились в блоге «Кулинарная книга». Для него нужны простейшие ингредиенты, которые найдутся у любой хозяйки. К тому же вам не нужно замешивать и раскатывать тесто.

Яблочный пирог «Три стакана»

Ингредиенты:

манка — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

разрыхлитель — 2 ч. л;

ванилин или ванильный сахар;

сливочное масло — 80–100 гр;

сочные яблоки — 6–7 шт;

корица по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать сахар, манку и муку, условно разделить на четыре части.

Яблоки очистить от кожуры и натереть на терке. Получившуюся массу тоже разделить на четыре части.

Дно формы выстелить пергаментом и смазать сливочным маслом.

Первым слоем выложить четвертую часть сухих ингредиентов, затем – слой яблок, который сверху посыпать корицей.

Сделать так слой за слоем до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должны быть сухие ингредиенты.

Натереть или нарезать небольшими кусочками сливочное масло и выложить поверх последнего сухого слоя. Отправить все в разогретую до 180 градусов духовку на 45–50 минут.

Готовый пирог имеет золотистую корочку.

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