Как защитить дом от злоумышленников, уличного шума и холода? Входные двери в Харькове

Безопасность – это важно: как выбрать надежные входные двери?

Сегодня фраза «Мой дом – моя крепость» остается актуальной, как много лет назад. Закрывая входные двери, мы хотим чувствовать себя в безопасности. А начинается она с покупки этих дверей.

Салон-магазин на сайте предлагает входные двери от лучших украинских и зарубежных производителей. В каталоге представлено более 2500 моделей дверей. Как не растеряться в таком многообразии? Опытные менеджеры объективно проинформируют покупателя, объяснят особенности каждого изделия и сделают подборку вариантов для окончательного решения.

Покупка входной двери – дорогое вложение. Цена здесь является маркером качества. Если они стоят несколько тысяч гривен, то – это подделки, не предназначенные для обеспечения надежного уровня защиты. Поэтому советуем вам обращать внимание на изделия известных брендов, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Доверяй, но проверяй

Перед покупкой стальных входных дверей, проверьте следующие позиции:

все детали должны быть гнутыми и не иметь сварных швов;

лицевая часть должна быть особенно гладкой;

посмотрите или уточните, укреплена ли конструкция полотна дополнительными ребрами жесткости с обратной стороны;

посмотрите маркировку стального листа и его толщину. Легированная сталь выдерживает грубую силу и инструменты взлома, но не удар кувалдой. Каленая сталь будет абсолютно безопасна, но вес сведет ее достоинства на «нет», так как будет очень большим. Петли могут дать усадку и вся конструкция просядет и потеряет жесткость;

петли тоже нужно защитить, установив противосъемные штыри. Но лучше использовать скрытые петли. При весе конструкции до 70 кг достаточно две петли, при большем – увеличиваем их количество.

внимание на дверную коробку. Часто это сваренные стальные листы цельногнутого профиля. Но чем меньше швов, тем прочнее контур. Возьмите дороже, но прочнее коробку цельногнутого профиля.

дверной глазок, который оптимален по размеру именно для выбранной двери, из хорошего материала, длина подходит под тип двери, а также – наличие шторки и угол обзора.

фурнитура и замок.

Даже на качественную дверь производитель часто ставит некачественный замок. Устанавливайте сразу два – сувальдный и цилиндровый. Тесты показали, что это лучшее сочетание для предотвращения взлома.

Хорошие качественные входные двери, замки, фурнитура – это спокойствие и безопасность родных и близких, инвестиция в сохранность нажитых ценностей и благ. Чтобы сохранить все достоинства и оправдать затраты, оставьте монтаж профессионалам. Менеджеры салона-магазина со знанием дела просчитают все варианты. А выбор останется за вами.