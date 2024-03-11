Рецепт: Блины — На Масленицу

Ингредиенты:

мука — 500 грамм;

молоко — 4 стакана;

яйца куриные — 1 штука;

соль — щепотка;

сода пищевая — 0,5 ч.л.;

уксус — капля;

масло растительное — 60 мл;

сахар — 1 стакан

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Так как сейчас идёт масленица, я хочу приготовить блины.

Необходимые для этого ингредиенты вы видите на фото ниже.

В моей книге всегда была указана вода, а не молоко. Но я никогда не добавляла воду, всегда молоко. А последние несколько лет молоко перед добавлением разогреваю в микроволновой печи.

Количество всех ингредиентов указано условно, я никогда не готовила по точь-в-точь отмеченным пропорциям. В процессе добавляется то мука, то молоко. Чтобы тесто было гуще или более жидким или сахар, если блины получаются недостаточно сладкими.

Я указала стандартное количество ингредиентов, на которые стоит ориентироваться. Из 500 грамм получается блинов 30. (Но всегда по разному)

Но так как сейчас масленица, то замешивать я буду на килограмм муки.

***

Сначала в кастрюлю всыпаю муку

Разогреваю молоко в печи, по рецепту 4 стакана, я разогреваю сначала одну кружку,

ставлю разогреваться другую и постепенно вливаю молоко в муку, тщательно перемешивая.

В промежутках, пока греется молоко разбиваю яйца, добавляю в него щепотку соли,

смешиваю.

Когда всё молоко добавлено до нужной консистенции — добавляю сахар.

На самом деле последовательность не так важна.

Добавить надо 0,5 ч л. соды и погасить её уксусом

Затем следует влить подсолнечное масло

И хорошо вымешать.

Тесто готово!

Разогреваю сковороду на сильном огне.

Я всегда добавляла каплю подсолнечного масла в сковороду.

Но, знаете, что… Я после первого блина его сливаю, добавлена всего капля, а при высоких температурах оно будто в 100 раз увеличивается. Сегодня я решила не добавлять масло в сковороду, ведь блины готовятся без масла, оно добавляется только перед первым блином, а потом сковорода становится сухой. Решила, что в этом нет смысла, посмотрим

Добавляю тесто в сухую сковороду

Через несколько секунд переворачиваю блин, когда края становятся коричневыми

И ещё через несколько секунд снимаю

Половником добавляю новую порцию

И так примерно 30 раз, если вы замешивали на 500 грамм муки и в 2 раза больше, если на килограмм.

Я люблю смазывать блины сливочным маслом. Так они ещё вкуснее. Хрустящие края я тоже люблю, но они столько мусора приносят когда дома дети! Поэтому смажем лучше все маслом.

Растопленным или просто куском масла.

Растопленное часто кажется таким будто в нём вода, не масленым. Но половину пачки я всё же растопила.

Расстапливаю масло в микроволновой печи, добавив в небольшую ёмкость.

Масла всегда беру на глаз, обычно я несколько раз его растапливаю. Иногда смазываю края блинов просто куском масла, но если блинов много, то таким способом уйдёт гораздо больше сливочного масла… А оно сейчас очень дорогое, как и яйца, блин…

Хоть расход больше, но лучше кусочком смазать, всё же какая-то вода выделяется при растапливанти

Чтобы узнать сколько же блинов получится я взвеслила тарелку заранее.

Килограмм муки всё же разделила на 2 части, боялась, что в кастрюлю всё тесто не виестится. После первой партии на 600 грамм муки вышло 47 блинов, вес блинов 2170 грамм (47 штук)

В среднем один блинчик весит 46,1702128

45-50 грамм, всё, конечно, весят по разному

Всего блинов вышло на 3 кг. 611 грамм (78 штук)

Это не считая штук примерно 10, которые утащили дети))))

Блин вблизи

Блины получились очень вкусными и аппетитными

Осталось смешать сметану с сахаром, чтобы их макать

И можно кушать

Ах, какие ароматные

Только с размером блинницы я не угадала!!!!

Но главное, что вкусно!!!!

Всем приятного аппетита!

С Масленицей!

Стоимость ингредиентов — 432 рубля 106433 коп.

128,20 — Мука -500 гр. (94 рубля за 2 кг.)

83,0901826 — молоко — 1300 мл.(55,99 за 876 мл…)

59,998 — сахар -400 гр. (299,99 за 2 кг)

22,74825 — подсол. масло -175 мл. (129,99 за 1 литр.)

16,32 яйца — 3 шт. (54,40 за 10 шт)

0,00375 — соль

0,38 -сода — 5 гр. (38 рублей за 500 гр)

0,34 — уксус — 10 гр. (34 р за 1 литр)

177,65 — слив. масло — 170 гр. (209 рублей за 200 гр.)

СТОИМОСТЬ ОДНОГО БЛИНА 9 РУБЛЕЙ!!!

Если не смазывать маслом, то затрачено будет

всего 254,456433, а стоимость одного блина — 5,42

(((Почитала свой старый рецепт, где совсем другие цены, а 1 блин выходил 2 рубля, учитывая сливочное масло!)))

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 5 руб.