Вот и пришла пора красных и спелых томатов, но на кустах осталось еще много зеленых плодов. Не пропадать же добру? Предлагаю рецепт квашеной капусты с зелеными томатами. Эта вкусная закуска всегда радует меня своим совершенным вкусом и ароматом. Кроме того, благодаря особому способу приготовления овощи сохраняют все свои полезные свойства.

Квашеная капуста с зелеными помидорами присутствует на нашем столе практически каждый праздник. Это отличный вариант для засолки, ведь готовое блюдо можно спокойно есть хоть через недельку, хоть через 3 месяца. Соленые помидоры обычно идут в ход первыми, разбавляя приемы пищи. Такая заготовка обязательно займет достойное место в вашей кулинарной копилке. Быстро, вкусно и дешево!

Квашеная капуста с зелеными помидорами: нюансы приготовления

По этому рецепту солят не только в банке, но и в бочках, ведрах и кастрюлях. Как кому удобнее. В последних случаях вместо крышки нужно использовать гнет на всю поверхность (например, тарелку и литровую банку с водой). Разбавляйте капусту как целыми помидорами, так и нарезанными на дольки. Салат из белокочанной капусты и зеленых помидоров — это всегда актуально и практично.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 кг Вода1 л Соль2 ст. л. Сахар1 ч. л. Черный перец (горошком)15 шт. Перец душистый4 шт. Лавровый лист2 шт. Морковь1 шт. Зеленые помидоры13 шт.

Приготовление

Сначала нужно мелко нашинковать капусту и выложить ее в миску. Далее очистите морковь и нарежьте тоненькой соломкой. Отправьте к капусте. Добавьте перец горошком и всё тщательно перемешайте.Теперь приготовьте рассол из расчета: на 1 литр воды 2 ст. л. соли (с горкой) и 1 ч. л. сахара. На следующем этапе возьмите чистую трехлитровую банку. На дно отправьте лавровый лист и 2 горсти капусты с морковью. Утрамбуйте овощи рукой. По желанию можно добавить немного болгарского перца. Далее помойте зеленые помидоры. Поместите в банку 5–6 плодов. На помидоры снова выложите подготовленную капусту. Слегка утрамбуйте и отправьте на нее помидоры. После этого в банку с овощами влейте готовый рассол. Прикройте ее капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре минимум на 5 дней.

Важно: банку обязательно нужно поставить в миску. Сок, который выльется при использовании палочки, нужно выливать обратно в банку. Когда рассол станет прозрачным, овощи готовы к употреблению. В среднем достаточно 5–7 суток. Приятного аппетита! Ранее мы писали, как приготовить изумительную квашеную капусту с мёдом.