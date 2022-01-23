Как защититься от молнии?

Прежде всего, надо знать, что молния – это электрический разряд.

Устанавливать штырь приемника всегда надо таким образом, чтобы он возвышался над самой высокой точкой крыши не менее 30см, это же касается и тросового типа приемника. Тут надо также помнить, что громоотвод защищает площадь, которая приблизительно равна его высоте. То есть если высота приемника 8 м, то под его защитой будет зона, равна площади с радиусом 8 метров. Также надо уделить внимание проводнику, который будет крепиться к молниеулавливателю и соединять его с заземлением. Такой проводник должен быть стальным и сечением не менее 10мм2 или медным, сечение которого, должно быть не менее 6мм2. В принципе это даны минимальные значения, потому, что в данном случае, чем толще проводник, тем лучше защита. Соединять провод с приемником лучше всего при помощи сварки, а если это не возможно, то при помощи болтов. И еще одна важная деталь – провод не должен проходить ближе 30см от металлических деталей и элементов.

Что касается внутренней защиты, то она устанавливается в электрическую схему щитка и вводного устройства. Основной смысл такой защиты заключается в сглаживании перепадов напряжения, которые могут возникнуть в результате ударов.