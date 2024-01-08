Белое или красное: из какого вина выйдет самый вкусный глинтвейн

Глинтвейн – это традиционный напиток, возникший в странах Европы. Он приобретает особую популярность в холодные месяцы года, ведь способен согреть даже тогда, когда за окном гуляет вьюга.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Глинтвейн готовится на основе красного вина, в которое добавляют различные специи и ингредиенты. Основные составляющие глинтвейна – корица, гвоздика, кардамон, апельсиновая или лимонная цедра, мед или сахар, ну и, конечно, вино.

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Какое вино выбрать для глинтвейна

Лучшие вина для глинтвейна – насыщенные фруктовые варианты средней крепости с небольшой выдержкой. Подойдет сухое или полусухое, например Каберне, Совиньон, Гренаш, Зинфандель или Сира. Они будут гарантировать, что глинтвейн не будет слишком сладким.

Рецепт глинтвейна

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Очень вкусный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 4 стакана вина (красного, полусухого);

– сок из половины апельсина;

– щепотка имбиря, кардамона и корицы;

– 3 сушеные гвоздики.

Приготовление:

Налейте вино в кастрюлю и нагрейте его на медленном огне. Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок в отдельную емкость. Процедите сок через фильтр или мелкое сито. Добавьте в вино щепотку каждой специи, гвоздику и апельсиновый сок. Нагрейте все, чтобы не закипело. Затем снимите кастрюлю с огня и разлейте глинтвейн по бокалам.

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