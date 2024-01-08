ГлавнаяРецептыБелое или красное: из какого вина выйдет самый вкусный глинтвейн Белое или красное: из какого вина выйдет самый вкусный глинтвейн На чтение: 1 минута Глинтвейн – это традиционный напиток, возникший в странах Европы. Он приобретает особую популярность в холодные месяцы года, ведь способен согреть даже тогда, когда за окном гуляет вьюга. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Глинтвейн готовится на основе красного вина, в которое добавляют различные специи и ингредиенты. Основные составляющие глинтвейна – корица, гвоздика, кардамон, апельсиновая или лимонная цедра, мед или сахар, ну и, конечно, вино. Интересно Разрыхлитель и сода – не одно и то же: что лучше использовать для выпечки Какое вино выбрать для глинтвейна Лучшие вина для глинтвейна – насыщенные фруктовые варианты средней крепости с небольшой выдержкой. Подойдет сухое или полусухое, например Каберне, Совиньон, Гренаш, Зинфандель или Сира. Они будут гарантировать, что глинтвейн не будет слишком сладким. Рецепт глинтвейна Время: 20 минут Порций: 4 Очень вкусный напиток / Фото unsplash Ингредиенты: – 4 стакана вина (красного, полусухого); – сок из половины апельсина; – щепотка имбиря, кардамона и корицы; – 3 сушеные гвоздики. Приготовление: Налейте вино в кастрюлю и нагрейте его на медленном огне. Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок в отдельную емкость. Процедите сок через фильтр или мелкое сито. Добавьте в вино щепотку каждой специи, гвоздику и апельсиновый сок. Нагрейте все, чтобы не закипело. Затем снимите кастрюлю с огня и разлейте глинтвейн по бокалам. Полезный лайфхак: как долго хранить хлеб. Поделитесь с друзьями