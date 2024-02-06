ГлавнаяРецептыВ 10 раз вкуснее, чем Шуба: рецепт гениального салата из свеклы и селедки В 10 раз вкуснее, чем Шуба: рецепт гениального салата из свеклы и селедки На чтение: 1 минута Если любите Шубу, попробуйте приготовить этот салат. Знакомое сочетание сельди и свеклы вам точно понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Однако по этому рецепту блюдо получится еще вкуснее. В частности, из-за маринованного лука, который прекрасно будет оттенять вкус рыбы. Стоит попробовать Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола Салат с селедкой Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 300 граммов слабосоленой сельди; – 1 вареная свекла; – 0,5 красной луковицы; – 0,5 банки консервированного горошка; – укроп; – подсолнечное масло; – черный перец. Маринад для лука: – 1 чайная ложка соли; – 1 чайная ложка сахара; – 1 столовая ложка уксуса; – 0,5 стакана воды. Приготовление: Лук нарежьте перьями или полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Сельдь и свеклу нарежьте полосками. Все ингредиенты соедините, заправьте маслом и добавьте черный перец и соль по вкусу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить итальянскую закуску из лука – ее вкус вас шокирует. Поделитесь с друзьями