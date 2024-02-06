В 10 раз вкуснее, чем Шуба: рецепт гениального салата из свеклы и селедки

Если любите Шубу, попробуйте приготовить этот салат. Знакомое сочетание сельди и свеклы вам точно понравится.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Однако по этому рецепту блюдо получится еще вкуснее. В частности, из-за маринованного лука, который прекрасно будет оттенять вкус рыбы.

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Салат с селедкой

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов слабосоленой сельди;

– 1 вареная свекла;

– 0,5 красной луковицы;

– 0,5 банки консервированного горошка;

– укроп;

– подсолнечное масло;

– черный перец.

Маринад для лука:

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 0,5 стакана воды.

Приготовление:

Лук нарежьте перьями или полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Сельдь и свеклу нарежьте полосками. Все ингредиенты соедините, заправьте маслом и добавьте черный перец и соль по вкусу.

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