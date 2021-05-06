Как заваривать чагу для термоса: 5 полезных рецептов

Из чаги делают целебные настои и отвары. Они помогают при онкологических заболеваниях, дисфункциях почек, печени и желчного пузыря. Но, следует помнить о том, что приносить пользу она, может только в случае правильного заваривания ее в термосе. О том, как это делать, читайте далее в статье.

Рецепты заваривания чаги

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Самый простой способ приготовить чагу — это сделать из нее чай. Для этого нужно измельчить свежие грибы, затем 125 г. поместить в термос и залить пол литром горячей воды. После, закрыть его и оставить настаиваться на двое суток. Спустя 4 часа процедить отвар и употреблять. Повторно можно заваривать не больше пяти раз. Пить рекомендуется за полчаса до еды.

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от опухолей в малом тазу. Для приготовления этого отвара нужно промыть чагу в емкости с водой, а потом измельчить. Далее залить водой 1:5 и настаивать два дня. После окончания указанного времени, настой нужно процедить и употреблять по три стакана на протяжении дня.

для повышения иммунитета. Мелко нарезанный гриб поместить в термос и добавить туда пять стаканов воды комнатной температуры. Настой должен постоять сутки, затем его надо процедить и пить 100 мл шесть раз в день.

от кровоточивости десен. В ёмкость положить одну чайную ложку ромашки и измельченной чаги. Туда добавить пол литра горячей воды и оставить настаиваться на четыре часа. Затем процедить и приступать к полосканию.

от хронического гастрита. Одну чайную ложку трутовика высыпать в термос и залить теплой водой. Отвар должен постоять шесть часов. Употреблять три раза в сутки.

для профилактики онкологических заболеваний. В термос добавить 1 столовую ложку гриба, лапчатки и ламинарии. Туда же добавить один литр теплой воды и оставить настаиваться на 4 часа. Для вкуса в напиток можно добавить мед.

Особенности использования чаги

Употребляя чагу, следует знать о том, что это средство не является лекарством от всех заболеваний. Перед её применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который скажет оптимальный период приема гриба для вас. Также помните, о том, что прием нельзя совмещать с уколами пенициллина и глюкозы. При продолжительном употреблении может возникнуть гипервозбудимость. На период приема чаги рекомендуем исключить из своего рациона соленую и жареную пищу. Кроме того, следует отказаться от крепких чайных и кофейных напитков.