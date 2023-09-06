Описание приготовления:

Нет ничего проще, чем приготовить окрошку на сыворотке. Колбасу берите любую по вкусу. Её с успехом можно заменить ветчиной, бужениной, отварной курицей, говядиной, индейкой.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Супы / Окрошка

Состав / Ингредиенты:

Сыворотка 1 Литр (молочная)

Огурец 3 Штуки

Яйца 4 Штуки

Картошка 3 Штуки

Колбаса "Докторская" 300 Грамм

Лук зеленый 30 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

74 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белая окрошка на сыворотке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления окрошки на сыворотке.

Любую вареную колбасу (у меня "Докторская") нарежьте небольшими кубиками.

Картофель отварите до готовности. Это можно сделать в кожуре или без неё. Яйца сварите вкрутую. И то и другое охладите и очистите. Нарежьте мелко.

Огурцы помойте и нарежьте мелкими кубиками. Если кожура толстая, то очистите огурцы.

Зеленый лук помойте и мелко нарежьте, добавьте к остальным ингредиентам.

В кастрюлю с колбасой, яйцами, огурцами, зеленым луком и картошкой налейте молочную сыворотку. Посолите и поперчите, перемешайте.

Белая окрошка на сыворотке готова. Перед подачей обязательно добавьте в тарелку сметану.