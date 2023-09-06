Портал про города-курорты | Perekop

Белая окрошка на сыворотке

На чтение: 1 минута
Белая окрошка на сыворотке

Описание приготовления:

Нет ничего проще, чем приготовить окрошку на сыворотке. Колбасу берите любую по вкусу. Её с успехом можно заменить ветчиной, бужениной, отварной курицей, говядиной, индейкой.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Супы / Окрошка

Состав / Ингредиенты:

  • Сыворотка 1 Литр (молочная)
  • Огурец 3 Штуки
  • Яйца 4 Штуки
  • Картошка 3 Штуки
  • Колбаса "Докторская" 300 Грамм
  • Лук зеленый 30 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

74 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белая окрошка на сыворотке»

Белая окрошка на сыворотке

Подготовьте ингредиенты для приготовления окрошки на сыворотке.

Белая окрошка на сыворотке

Любую вареную колбасу (у меня "Докторская") нарежьте небольшими кубиками.

Белая окрошка на сыворотке

Картофель отварите до готовности. Это можно сделать в кожуре или без неё. Яйца сварите вкрутую. И то и другое охладите и очистите. Нарежьте мелко.

Белая окрошка на сыворотке

Огурцы помойте и нарежьте мелкими кубиками. Если кожура толстая, то очистите огурцы.

Белая окрошка на сыворотке

Зеленый лук помойте и мелко нарежьте, добавьте к остальным ингредиентам.

Белая окрошка на сыворотке

В кастрюлю с колбасой, яйцами, огурцами, зеленым луком и картошкой налейте молочную сыворотку. Посолите и поперчите, перемешайте.

Белая окрошка на сыворотке

Белая окрошка на сыворотке готова. Перед подачей обязательно добавьте в тарелку сметану.

Что будем искать? Например,Человек