Жареные кармашки с начинкой из овощей и фунчозы

В прошлое воскресенье на рынке у знакомой торговки с востока закупилась рисовой лапшой по дешевке. Она меня уверяла, что использует продукт практически в каждом блюде: не только готовит знаменитую фунчозу в соевом соусе, но и выпекает жареные кармашки с начинкой из овощей и лапши. Я решила проверить, не врет ли торговка. Это было хорошее решение.

Пирожки-кармашки с лапшой получили неимоверно сочными и воздушными, словно пончики. Когда дети впервые увидели их на столе, глаза малышей так и загорелись. Пришлось позволить сыновьям съесть по одной лепешке с начинкой перед ужином.

Как приготовить жареные кармашки с начинкой

Поздравляю! Если вы хоть раз за всю жизнь готовили пончики, это блюдо вам покажется даже чересчур легким. Начните с того, что замесите дрожжевое тесто, а дальше всё пойдет как оп маслу. Готовы! Приступаем!

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Соль по вкусу Сахар по вкусу Дрожжи10 г Яйцо1 шт. Подсолнечное масло20 мл Молоко200 мл Лук1 шт. Болгарский перец0,5 шт. Консервированный тунец100 г Консервированная кукуруза100 г Петрушка20 г Твердый сыр100 г Фунчоза150 г Майонез2 ст. л.

Приготовление

Первым делом приготовим сами лепешки. Для этого просейте муку и смешайте ее с сухими дрожжами. Далее влейте теплое молоко, растительное масло и добавьте немного солим. Добавьте яйцо и замесите тесто. Если оно получилось очень густым, добавьте еще немного молока. Поместите тесто в миску и накройте пленкой. Поставьте в теплое место. Теперь займитесь начинкой. Лук измельчите кубиком, как и болгарский перец. Обжарьте их до мягкости на растительном масле. Солите по вкусу. Отварите фунчозу, переложите в сито и остудите. В это время нарежьте ее помельче и поперчите. Смешайте фунчозу с овощами, кукурузой, тунцом и рубленой зеленью. Подошедшее тесто обомните на столе, присыпанном мукой. Поделите тесто его на 2 части, каждую скатайте в колобок, а затем — в лепешку. Поделите лепешку на 6 треугольников. Выложите их в большое количество разогретого масла и обжаривайте с обеих сторон. Теперь остудите пончики и разрежьте с одной стороны. Внутрь выложите начинку. Срез перемажьте майонезом, обмакните его в натертый на мелкую терку твердый сыр. Подавайте закуску к столу.

Лепешки-карманчики готовы. Само собой, их можно начинить абсолютно любой начинкой. Но салат из рисовой лапши и овощей с тунцом мне показался наиболее оригинальным. А как вы считаете? Попробовали бы?