Какие лучше построить дома для престарелых и инвалидов?

Как грамотно построить дом?

Итак, поздравляем! Вы решили построить дома для престарелых и инвалидов. Что ж, это ответственный шаг. Чтобы построить собственный дом, не нужно быть профессионалом, но необходимо обладать базовыми навыками или хотя бы знаниями. Восполнением последнего мы как раз и займемся. Современное строительство домов под ключ требует достаточных навыков и опыта, поэтому лучше доверить стройку профессионалам.

Признаки неправильной постройки

Перечислим основные случаи.

Первое — это неравномерная усадка. Частая ошибка, следствием которой могут стать трещины в стенах и фундаменте. Не исключена и возможность разрушения дома. Делайте выводы!

Второе — просадка фундамента. Такое происходит, например, при попытке сэкономить на оценочном анализе грунта, а также грунтовых вод. Еще просадку фундамента можно получить при ошибках в расчете нагрузок.

Третье — неверное проектирование дома. Тщательно подбирайте архитекторов и строительную бригаду. Вам вполне могут напортачить при прокладке вентиляции или труб. Например, вам могут предложить прокладку отопительных труб внутри стен. Откажитесь от этого, так как такое решение сопряжено большими теплопотерями.

Чего точно не следует делать при постройке дома, так это торопиться. Помните, доверяясь фирме, обещающей возвести вам отличный дом недорого и за короткий срок, вы рискуете остаться ни с чем.

Какие материалы не надо выбирать?