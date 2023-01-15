Каким транспортом проводятся гуманитарные конвои

Автомобиль «ГАЗель» начали производить около 25 лет назад, а совсем недавно вышли две новые модели-модификации. Кроме того, в апреле 2008 года он получил звание «Народного коммерческого автомобиля России», а в конце 2013 года агентство Interbrand оценило «ГАЗель» в 32,3 млрд рублей как самый сильный российский автомобильный бренд. Высокая востребованность марки не утихает долгие годы. Как устроена гуманитарная помощь в ДНР? Фонд помощи жителям ЛНР и ДНР проводит регулярные перевозки гражданам, которым нужны продукты и вещи.

Преимущества грузоперевозок на «ГАЗели»

«ГАЗель» недаром считается самым оптимальным вариантом для грузоперевозок – особенно по территории России. Стоит выделить следующие преимущества транспорта для этого вида эксплуатации во время грузоперевозки: