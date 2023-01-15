Каким транспортом проводятся гуманитарные конвои

Автомобиль «ГАЗель» начали производить около 25 лет назад, а совсем недавно вышли две новые модели-модификации. Кроме того, в апреле 2008 года он получил звание «Народного коммерческого автомобиля России», а в конце 2013 года агентство Interbrand оценило «ГАЗель» в 32,3 млрд рублей как самый сильный российский автомобильный бренд. Высокая востребованность марки не утихает долгие годы. Как устроена гуманитарная помощь в ДНР? Фонд помощи жителям ЛНР и ДНР проводит регулярные перевозки гражданам, которым нужны продукты и вещи.
Преимущества грузоперевозок на «ГАЗели»
«ГАЗель» недаром считается самым оптимальным вариантом для грузоперевозок – особенно по территории России. Стоит выделить следующие преимущества транспорта для этого вида эксплуатации во время грузоперевозки:
- Размеры грузового пространства позволяют вместить грузы различного объёма и веса – при сравнительно небольшом размере транспорта можно за короткий срок перевезти всё необходимое;
- Легко проводить техническое обслуживание – поскольку автомобиль производится в России, поиск ремонтных мастерских или сервисных центров, готовых справиться даже с самой сложной поломкой за оптимальную цену, не составит труда. Но при соответствующих умениях автомобиль можно отремонтировать и самостоятельно – комплектующие продаются практически во всех магазинах;
- Подходит и для организации переездов, и для доставки груза по стране – особенно если автомашина оборудована навигатором и современными средствами связи, позволяющими оперативно оценить дорожную обстановку и сократить время в пути, избежав проблемных мест и пробок;
- Компактность самого автомобиля не вызывает проблем при поиске парковочного места для разгрузки – при необходимости можно легко развернуться, проехать в небольшие пространства, где не сможет маневрировать большая грузовая техника, что является определяющим фактором при работе в городе;
- Конструкция и категория «ГАЗели» позволяет избежать ограничений, накладываемых на движение грузового транспорта, поскольку она таковым не считается. Это существенно экономит время, ведь груз можно перевозить круглые сутки и при любой погоде – в том числе при сильной жаре, когда грузовой транспорт создаёт угрозу асфальтовому покрытию – и по всем возможным дорогам без необходимости искать пути объезда;