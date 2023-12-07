Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить борщ без мяса без зажарки со свеклой. Для более яркого вкуса можно варить суп на овощном или грибном бульоне. Помидоры можно заменить томатной пастой. Борщ получается густым, с ярким насыщенным вкусом и хорошо утоляет голод, несмотря на то, что готовится на воде.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Супы / Борщ Диета: Диетическое питание / Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Вода 1600 Миллилитров

Капуста белокочанная 150 Грамм

Свекла 1 Штука (крупная)

Морковь 1 Штука (среднего размера)

Лук репчатый 1 Штука

Помидоры 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Картофель 3 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Орегано 1/2 Чайных ложки (сушеный)

Болгарский перец 1 Штука (красный)

Масло растительное 15 Миллилитров

Сахар 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

26 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщ без мяса без зажарки со свеклой»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель помойте, очистите от кожуры и порежьте на кубики. Переложите в кастрюлю.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь очистите и порежьте соломкой. Переложите овощи к картофелю.

Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Посолите и влейте растительное масло. Варите суп на небольшом огне около 20 минут.

Капусту тонко нашинкуйте, а сладкий перец порежьте на небольшие ломтики.

Добавьте овощи в кастрюлю.

Свеклу помойте, очистите и натрите на терке. Помидоры залейте кипятком, оставьте на 5 минут и очистите от кожуры. После порежьте кубиками.

Добавьте в кастрюлю свеклу и помидоры, паприку, сахар и щепотку орегано. Все перемешайте и варите еще 15-20 минут.

В конце добавьте мелко порубленный чеснок.

Борщ без мяса без зажарки со свеклой готов, приятного вам аппетита!