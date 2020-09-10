Какой лучше выбрать Hyundai

Первый и в то же время крупнейший южнокорейский автомобильный бренд, который успешно дебютировал на европейском рынке и занял здесь довольно прочные позиции, хотя начало было не из легких. Hyundai также сегодня является одним из пионеров в сегменте автомобилей на топливных элементах.

ИСТОРИЯ HYUNDAI

История Hyundai восходит к 1947 году, когда была основана компания Hyundai Engineering and Construction, которая вначале работала в строительной отрасли. Компания быстро росла и расширяла зону своей деятельности, став одним из крупнейших южнокорейских конгломератов. Экономический кризис, поразивший Южную Корею на рубеже веков, поставил Hyundai на грань банкротства. Короче говоря, Hyundai Group была разделена на более мелкие подразделения, и в 2000 году Hyundai Motor Group была отделена от группы.

Однако автомобильная компания Hyundai существовала с 1967 года, и первая модель, Hyundai Cortina, увидела свет в следующем году. Эта модель создавалась по лицензионному соглашению, подписанному с Ford, которое длилось до 1985 года. Однако это не означало, что корейцы не разрабатывали свое предложение самостоятельно. Первым Hyundai, построенным самостоятельно, был Pony, который был представлен на выставке в Турине в 1974 году. Выбор Италии для его премьеры был не случаен, поскольку Pony также продавался на европейском рынке, где даже приобрел довольно большую популярность. Несмотря на это, оставшиеся модели Hyundai не могли существовать в Европе дольше, проигрывая главным образом по качеству изготовления европейским или японским производителям. В 80-х и 90-х годах прошлого века Hyundai представляет в свое предложение, среди прочего,Grandeur , New Grandeur или спортивная линия Hyundai Scoupe. Модель Accent также появилась на европейском рынке в последнее десятилетие прошлого века .

МОДЕЛИ HYUNDAI ДЛЯ ЕВРОПЫ

К концу 20 века Hyundai уже заняла довольно прочные позиции в Европе, а в 2003 году даже построила свою штаб-квартиру с центром исследований и разработок в Рюссельсхайме. В этом центре модели разрабатывались в основном с учетом потребностей европейского покупателя https://carro.ru/used/hyundai/. В то время европейские модели Hyundai имели буквенно-цифровые названия — i10, i20, i30, i40 и ix35, хотя были и модели с традиционными названиями ( Tucson , Veloster).

Чтобы еще больше укрепить связи с европейским рынком, Hyundai построила заводы в Словакии в 2004 году и в Чехии в 2007 году. Модели, произведенные в Турции и даже в Индии, также отправлялись в Европу или все еще отправляются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О HYUNDAI

В 1999 году Hyundai приобрела 51% акций Kia Motors, создав таким образом один из крупнейших автомобильных концернов в мире (Hyundai Kia Automotive Group), расположенный в Сеуле. Через год Hyundai-Kia начинает сотрудничество с DaimlerChrysler, которая приобретает до 10% акций корейской компании. Финансовые проблемы американо-германского концерна привели к тому, что сотрудничество продлилось всего четыре года.

ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ HYUNDAI

Сегодня Hyundai является одним из пионеров в секторе транспортных средств на топливных элементах вместе с Toyota. Первым водородным автомобилем корейского бренда стал Tucson Fuel Cell (Топливный элемент ix35), а в 2018 году к нему присоединился внедорожник Hyundai Nexo.