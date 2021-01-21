Какой выбрать замок для входной или межкомнатной двери

Ни одна входная дверь не может обойтись без такого незаменимого элемента, как замок. На рынке уже достаточно давно присутствует широкий ассортимент моделей с различными параметрами и от разных фирм-производителей. Такое огромный выбор позволяет каждому клиенту подобрать для себя подходящую комплектацию входной двери, не только для квартиры, но и для дома или же иное помещение.

Замки для входных дверей: чем выделяется, конструкция

Замок для входной двери – необходимое защитное средство №1, соответственно и к его выбору нужно подойти с ответственностью и вниманием. В наше время на рынке присутствуют приспособления с разными видами механизмов, что минимизируют вероятность взломов и попадания посторонних внутрь дома или квартиры.

Главными качествами, которыми обязан обладать замок – это прочность и надежность. Врезной замок сувальдного типа как раз воплощает в себе эти параметры. Такое устройство состоит из пластин с фигурными порезами, такая конструкция является главным отличием приспособления. При совершении вскрытия замка такого типа другим ключом блокируется доступ, а дверь же открыть не представляется возможным. Ознакомиться с такими устройствами предлагаем по ссылке.

Помимо сувальдного замка, большим спросом пользуется так называемые цилиндровые модели. Такие устройства являются стандартизированным сменным узлом.

Встречаются и комбинированные экземпляры, однако они не особо популярны, так как не только цена, но безопасность такие себе по сравнению с вышеперечисленными вариантами. Их особенностью является расположение замка. Он находится практически вплотную к ручке входной двери.

Достоинства

В первую очередь такие приспособления должны гарантировать максимально возможную безопасность для людей и вещей, находящихся внутри здания. Также благодаря замку дверное полотно фиксируется более надежно, защищая его от случайного открытия или закрытия.

Замок — главное средство защиты ценных вещей и секретности, так что выбор такого устройства должен быть максимально внимательный с учетом всех конструкционных особенностей и качеств.

Материал

Выбирая замок для входной двери, особенного внимания стоит удостоить именно материалу, из которого он будет изготовленным. Лучшими вариантами для этого являются:

стандартная или нержавеющая сталь;

сталь, обладающая покрытием;

цинк;

пластик;

Замки из стали очень надежные, а также обладают стойкостью к высоким нагрузкам. Данный вариант отлично подходит для массивной и тяжелой металлической двери. Именно поэтому они и лидируют на рынке товаров этой категории. Стальные замки выполняют свою задачу без каких-либо ухудшений на протяжении многих лет, не поддаются коррозии и устойчивы к образованию повреждений, хорошо справляются с перепадами температур или повышенной влажностью. Стальные замки подходят как для квартир, так и для частных домов или офисных помещений.

Пластик встречается реже, так как не может похвастаться своей прочностью или надежностью. Цена на такие экземпляры ниже, но и срок действия небольшой. Поэтому стоит переплатить и купить приспособление получше.

Виды механизмов для межкомнатных замков

Межкомнатные механизмы можно разделить на категории. Какие-то из них более популярны, какие-то еще не нашли своих потребителей. Итак, замки бывают:

стандартный замок под ключ;

так называемый замок-защелка с цилиндрическим механизмом;

механизм, оснащенный магнитной защелкой;

замок врезной.

При выборе стоит обращать внимание, как на материал, так и на сложность и требования установки. Не стоит брать замки из силумина – они быстро выйдут из строя и уже достаточно давно непрактичны. Лучшим же материалом считается латунь. Дверные замки из нее не могут проржавить или сломаться от неаккуратного обращения. Также замок не должен быть чересчур чувствительным к перепадам температуры воздуха или повышенной влажности. Возвращаясь к требованиям установки, стоит сказать, чтобы монтировать замок врезного типа, придется сделать отверстие в дверном полотне. С одной стороны это плюс, так как приспособление не будет видно, но с другой − для выполнения этой задачи необходимо обладать определенным инструментом и навыком.