Описание приготовления:
Красочное печенье с малиной и творогом с удовольствием съедят абсолютно все! Подавайте его с ароматным чаем или кофе, капучино или латте, теплым молоком либо лимонадом. Готовится десерт быстро и просто — подключайте к его созданию и детей!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 1 Штука
- Масло сливочное 100 Грамм
- Мука пшеничная 220 Грамм (+ на раскатку)
- Сахар 60 Грамм
- Творог 60 Грамм
- Разрыхлитель 3 Грамма
- Малина 12 Штук
Количество порций 4
Калорийность
393 ккал
Калорийность
7 г
Белки
20 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье с малиной и творогом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо сливочного масла можно использовать маргарин любой жирности.
Выложите творог любой жирности в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Вбейте куриное яйцо и тщательно все разотрите вилкой.
Растопите сливочное масло и влейте в емкость, все перемешайте. Масло можно заменить качественным маргарином, но не спредом.
Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и разрыхлитель. Старайтесь не добавлять много разрыхлителя, чтобы печенье не сильно выросло в размерах.
Сформируйте плотное красочное тесто и скатайте его в колобок. Поместите в холодильник на 15-20 минут.
Затем разделите его на несколько частей и раскатайте каждую из них, стараясь это делать не слишком тонко. Плунжером вырежьте фигурки или сформируйте их сами: колобки, ромбики и т.д. На каждую фигурку выложите ягоду малины.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него фигурки. Испеките примерно 15 минут в духовке до румяности, а затем — остудите.
Выложите печенье с творогом и малиной в тарелки и присыпьте сахарной пудрой или подайте без нее. Приятного вам аппетита!