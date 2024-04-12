Описание приготовления:

Красочное печенье с малиной и творогом с удовольствием съедят абсолютно все! Подавайте его с ароматным чаем или кофе, капучино или латте, теплым молоком либо лимонадом. Готовится десерт быстро и просто — подключайте к его созданию и детей!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 1 Штука

Масло сливочное 100 Грамм

Мука пшеничная 220 Грамм (+ на раскатку)

Сахар 60 Грамм

Творог 60 Грамм

Разрыхлитель 3 Грамма

Малина 12 Штук

Количество порций 4

Калорийность

393 ккал

Калорийность

7 г

Белки

20 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с малиной и творогом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо сливочного масла можно использовать маргарин любой жирности.

Выложите творог любой жирности в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Вбейте куриное яйцо и тщательно все разотрите вилкой.

Растопите сливочное масло и влейте в емкость, все перемешайте. Масло можно заменить качественным маргарином, но не спредом.

Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и разрыхлитель. Старайтесь не добавлять много разрыхлителя, чтобы печенье не сильно выросло в размерах.

Сформируйте плотное красочное тесто и скатайте его в колобок. Поместите в холодильник на 15-20 минут.

Затем разделите его на несколько частей и раскатайте каждую из них, стараясь это делать не слишком тонко. Плунжером вырежьте фигурки или сформируйте их сами: колобки, ромбики и т.д. На каждую фигурку выложите ягоду малины.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него фигурки. Испеките примерно 15 минут в духовке до румяности, а затем — остудите.

Выложите печенье с творогом и малиной в тарелки и присыпьте сахарной пудрой или подайте без нее. Приятного вам аппетита!