Рецепт: Простой грушевый пирог — на кефире с манкой

Ингредиенты:
крупа манная — 1 стакан;
кефир 2,5% — 1 стакан;
мука пшеничная — 1 стакан;
яйца куриные — 3 шт.;
сахарный песок — 0,7 стакана;
груши свежие среднего размера — 3 шт.;
ванилин (по желанию) — 0,5 чайной ложки;
сода гашенная уксусом — 1 чайная ложка;
соль — щепотка;
масло подсолнечное для смазывания формы — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте, уважаемые кулинары. Сегодня хочу поделиться рецептом пирога с грушами на кефире. Рецепт не авторский, увидела в интернете. Поняла, что он очень похож на манник. Тем не менее идея хорошая, а пирог вкусный.
Взяла стакан кефира и выставила его на некоторое время, чтобы он стал комнатной температуры.
Вылила в глубокую чашу и добавила манку.
Задача моя была состояла в том, чтобы манка хорошо набухла и только потом делать тесто.
Ушло примерно 15 минут. Далее занялась приготовление второй порции теста. Разбила яйца.
Посолила. Сейчас всегда добавляю в яйца щепотку соли.
Сахарный песок. Здесь кому как нравится. ПОл стакана или чуть больше. Целый стакан я давно не кладу в манники и в подобную стряпню.
Всё хорошо перемешала, дала раствориться сахару и соли.
Немного взбила в пену для пышности пирога.
Добавила к набухшей манке.
Высыпала муку. Перемешала.
Добавила ванилин. Мне нравится когда выпечка в процесс приготовления ароматно пахнет.
Ну и немного соды, гашённой уксусом.
Груши вымыла, нарезала пластинками.
Поняла, что целая пластинка великовата, потом разрезала ещё на две части. Вылила тесто в смазанную форму. Выложила пластинки груш. Ушли все три груши. Так получится и эстетично и сочно. Выпекала минут 30, при температуре 180 градусов.
Я всегда приглядываю, как поднимается, как зарумянивается. В целом процесс меня устроил.
Готовый пирог остудила, выложила из формы на плоскую тарелку. Пора наливать чай.
Вкусный, с хрустящей коркой, ароматный грушевый пирог.
Пирог вкусный, нам очень понравился. Я думаю, здесь могут быть ещё разные варианты)).
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.