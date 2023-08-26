Рецепт: Простой грушевый пирог — на кефире с манкой

Ингредиенты:

крупа манная — 1 стакан;

кефир 2,5% — 1 стакан;

мука пшеничная — 1 стакан;

яйца куриные — 3 шт.;

сахарный песок — 0,7 стакана;

груши свежие среднего размера — 3 шт.;

ванилин (по желанию) — 0,5 чайной ложки;

сода гашенная уксусом — 1 чайная ложка;

соль — щепотка;

масло подсолнечное для смазывания формы — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте, уважаемые кулинары. Сегодня хочу поделиться рецептом пирога с грушами на кефире. Рецепт не авторский, увидела в интернете. Поняла, что он очень похож на манник. Тем не менее идея хорошая, а пирог вкусный.

Взяла стакан кефира и выставила его на некоторое время, чтобы он стал комнатной температуры.

Вылила в глубокую чашу и добавила манку.

Задача моя была состояла в том, чтобы манка хорошо набухла и только потом делать тесто.

Ушло примерно 15 минут. Далее занялась приготовление второй порции теста. Разбила яйца.

Посолила. Сейчас всегда добавляю в яйца щепотку соли.

Сахарный песок. Здесь кому как нравится. ПОл стакана или чуть больше. Целый стакан я давно не кладу в манники и в подобную стряпню.

Всё хорошо перемешала, дала раствориться сахару и соли.

Немного взбила в пену для пышности пирога.

Добавила к набухшей манке.

Высыпала муку. Перемешала.

Добавила ванилин. Мне нравится когда выпечка в процесс приготовления ароматно пахнет.

Ну и немного соды, гашённой уксусом.

Груши вымыла, нарезала пластинками.

Поняла, что целая пластинка великовата, потом разрезала ещё на две части. Вылила тесто в смазанную форму. Выложила пластинки груш. Ушли все три груши. Так получится и эстетично и сочно. Выпекала минут 30, при температуре 180 градусов.

Я всегда приглядываю, как поднимается, как зарумянивается. В целом процесс меня устроил.

Готовый пирог остудила, выложила из формы на плоскую тарелку. Пора наливать чай.

Вкусный, с хрустящей коркой, ароматный грушевый пирог.

Пирог вкусный, нам очень понравился. Я думаю, здесь могут быть ещё разные варианты)).

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.