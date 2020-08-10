Кальсоны зимние и термобелье — выбор для мужчин и женщин

Каждый из нас формирует гардероб, ориентируясь на собственное ощущение комфорта. Удобна та одежда, в которой мы ощущаем себя свободно, в которой не мерзнем и не потеем при сложных погодных условиях и высокой активности. Поэтому самым важным предметом зимнего и межсезонного гардероба сегодня стало термобелье. Заказать кальсоны зимние вы можете на сайте https://marathon.ua/osen-zima/termobele/kalsonyi/.

В холодное время года термобелье создает полное ощущение комфорта. Его надевают на каждодневную прогулку с детьми и на зимнюю пробежку, в нем катаются на лыжах и уходят в турпоход в горы.

Если вы планируете купить термобелье, то ориентируйтесь не только на его цену и название производителя. Следует учесть и еще несколько не менее важных факторов.

Какими качествами должно обладать хорошее термобелье?

В правильном термобелье, надетом на голое тело, кожа всегда остается сухой, а вы не ощущаете окружающий холод, но и не перегреваетесь. Оно должно быть пошито из материалов, быстро впитывающих и испаряющих пот и сохраняющих тепло. Это шерсть новозеландской мериносовой овцы и высококлассная синтетика.

Хорошим считается термобелье:

не сковывающее движений;

приятно облегающее тело за счет анатомического кроя;

бесшовное или с плоскими эластичными швами;

не имеющее внутренних этикеток, раздражающих кожу;

растягивающееся при надевании, а затем плотно прилегающее к телу;

сохраняющее форму при ежедневной носке;

не выцветающее и не линяющее при частых стирках.

Этим требованиям отвечает термопродукция компании Norveg. Популярный бренд выпускает несколько серий термобелья, женские, мужские и детские свитера, флисовые куртки, водолазки и свитшоты, термоноски и колготы. Качественное термобелье вы можете купить на сайте https://marathon.ua/osen-zima/termobele/.

Как правильно выбрать термобелье

В расчет принимаются фактор физической активности, условия использования и реакция вашего организма на увеличение интенсивности нагрузки (степень потоотделения).

Для повседневного ношения (на работу, шопинг, прогулку с ребенком) подходит тонкое белье небольшой плотности из нежной мериносовой шерсти: серии Norveg Merino wool, Soft, City style. Особый комфорт подарят модели из шерсти с добавкой шелка — серия Norveg Wool+Silk.

Для зимних видов спорта взрослым предлагается серия Climate control, а маленьким спортсменам и активным детям — Active kids. Входящее в состав синтетическое волокно термолайт усиливает свойства мериносовой шерсти по отводу влаги и сохранению тепла.

В экстремальные морозы вас согреет белье серий Classic, Hunter, «-60 °C».

Очень важно точно выбрать размер: болтающееся и перекручивающееся вокруг тела термобелье пользы не принесет.