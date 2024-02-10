Творожный кекс с маком — выпечка-выручалочка для ленивой хозяйки. Единожды приготовив по этому рецепту, решила выучить его наизусть. Ведь он значительно упрощает жизнь не только в преддверии Пасхи, но и в любой другой сезон. Если не хотите покупать лакомства в магазине, а на домашние эксперименты нет ни сил, ни желания, приготовьте этот кекс!

На самом деле у меня есть целый список выпечки, которую я готовлю в «ленивые» дни. К таким блюдам относятся, к примеру, ленивые пирожки с капустой и быстрый заливной пирог. Но именно творожный кекс без дрожжей раз и навсегда покорил мое сердце. Вот как я его готовлю!

Как приготовить творожный кекс с маком

Перед тем как приступать к готовке, проследите, чтобы в наличии были все нужные ингредиенты. Они должны быть комнатной температуры (особенно сливочное масло). Также вам понадобится круглая разъемная форма диаметром 18 см. Эта выпечка делится на 8 порций приличного размера.

Ингредиенты

Творог250 г Яйцо3 шт. Пшеничная мука210 г Сахар150 г Сливочное масло80 г Разрыхлитель10 г Мак50 г Соль1 щеп. Белок1 шт. Лимонный сок1 ч. л. Сахарная пудра4 ст. л.

Приготовление

Размягченное сливочное масло с сахаром перетрите венчиком или миксером в глубокой миске. Далее введите в эту смесь 3 яйца. Хорошо перемешайте. Добавляем творог. Снова всё хорошо перемешайте миксером или венчиком. Отдельно смешайте пшеничную муку с разрыхлителем щепоткой соли и ванильным сахаром. Пересыпьте сухую смесь в творожную массу. Туда же отправьте мак. Хорошо перемешайте ингредиенты. У вас должно получиться довольно густое тесто. К слову, в рецепте вы можете обойтись без мака, добавив вместо него на 30 г больше муки. Или просто замените этот ингредиент, к примеру, шоколадной крошкой. Тесто переложите в форму, отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Также вы можете расфасовать тесто по мелким формам. Тогда кексы запекутся быстрее.Пока готовится кекс, приготовьте глазурь. В чаше блендера взбейте белок с лимонным соком и сахарной пудрой до состояния твердых пиков. Готовый кулич немного остудите, украсьте его глазурью.

Вот и всё! Такой кекс я обычно готовлю на Пасху или просто так, чтобы побаловать родных вкусной домашней выпечкой. Мне нравится, что даже без использования дрожжей кекс хорошо подымается, становится мягким и упругим. Рекомендую сохранить рецепт, чтобы вскоре воспользоваться им!