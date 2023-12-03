Описание приготовления:

Такие котлеты можно готовить из любой белой или красной рыбы, но котлеты из минтая, пожалуй, самый бюджетный вариант. Филе можно приготовить самостоятельно или воспользоваться покупным. Репчатый лук можно мелко порезать, но он может хрустеть в котлетах. Котлеты прекрасно подойдут к любому гарниру или просто со свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Минтай 500 Грамм (филе)

Лук репчатый 1 Штука

Яйцo 2 Штуки

Мука 2 Ст. ложки

Майонез 2 Ст. ложки

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

177 ккал

Калорийность

15 г

Белки

8 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рубленые рыбные котлеты из минтая»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рубленых рыбных котлет из минтая.

С филе минтая снимите кожу и удалите все косточки. Рыбу мелко порежьте и выложите в миску.

Вбейте в миску яйца, посолите, поперчите и выложите майонез. Все хорошо перемешайте.

Репчатый лук натрите на крупной терке и выложите в фарш. Всыпьте в миску муку и хорошо перемешайте до равномерного распределения.

Уберите фарш в холодильник на 30 минут, чтобы настоялся.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Убавьте огонь и выложите фарш по одной столовой ложке, формируя котлеты. Обжаривайте под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны. Снимите котлеты с огня и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!