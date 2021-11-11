Каміни у Тернополi, загальна інформація

На якому каміні зупинити свій вибір?

Покрокове планування завдань при виборі каміна

Встановити у своєму будинку або квартирі камін бажають багато, тому що живий вогонь і природне тепло створюють магічну комбінацію, даруючи житлу затишну атмосферу і забезпечуючи гарний настрій людині.

Однак у багатьох виникають труднощі у питанні "як вибрати камін"? Адже не хочеться помилитися в такій важливій справі – купівля каміна вимагатиме не лише відчутних фінансових витрат, а й у деяких випадках виникає потреба у серйозних будівельних маніпуляціях. Наприклад, можливо доведеться побудувати окремий фундамент під камін, створити якісний димар, виконати облицювання топки, вмонтувати камін в стіну, і т.п. Каміни у Тернополi ви можете замовити тут https://kawmet.ua/ua/ternopil/.

Щоб усі ці питання не стали неприємною несподіванкою, краще подумати про них наперед. Перш ніж вибирати тип каміна і якусь конкретну модель (а їх існує безліч, від різних виробників), слід розібратися з умовами завдання – а для цього потрібно відповісти на цілком конкретні питання:

у якому приміщенні передбачається встановлювати камін?

які він повинен виконувати першорядні функції?

чи буде можливість забезпечувати його певним видом палива?

Класичний камін має неабияку вагу – кілька сотень кілограмів (може доходити до тонни). Щоб його встановити, знадобиться окремий потужний фундамент. Крім того, потрібний спеціальний димар. Для квартири у багатоповерховому будинку такі вимоги найчастіше реалізувати неможливо.

Тому дров'яні каміни, виготовлені з цегли або каменю, не дуже підходять для квартири, яка розташована в багатоповерховому будинку.

Вбудований камін краще робити ще на етапі будівництва будинку, тому що інакше виникнуть складності зі створенням димаря і використанням топки всередину стіни. Головна перевага вбудованих камінів — вони не займають житловий простір.

Пристінний – найпоширеніший варіант дров'яних камінів. Його можна зробити самостійно, наприклад – із цегли. Це відносно недорогий варіант для приватного будинку чи дачі.

Який вибирати камін – прямий чи кутовий? Це залежить від кількості кімнат, які потрібно прогрівати. Кутовий камін здатний обігрівати одночасно дві або навіть три суміжні кімнати. Прямий, як правило – лише один (деякі різновиди – два).

Острівний камін розрахований на обігрів лише однієї кімнати, і відрізняється найнижчим ККД. Зазвичай його роблять цілком із сталі чи чавуну (зокрема димар). Він займає найбільше місця, і вимагає довкола себе найбільшу зону, в якій має забезпечуватися пожежна безпека.

Що стосується топки, то вона може бути односторонньою (відкрита лише з одного боку), двосторонньою, тристоронньою, і відкритою з усіх боків (останній варіант – тільки біля острівних камінів). Найбільш ефективний варіант топки у плані обігріву – односторонній.