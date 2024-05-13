Простые лепешки на кефире с летней начинкой. Научила всех подруг так готовить

Лепешки на кефире — это один из оптимальных вариантов обеда и ужина. Не стоит воспринимать лепешки как нечто пресное и невкусное. Кефир в составе теста может творить чудеса с выпечкой. К тому же кефир полезен для организма.

Кефир – это кисломолочный продукт, который обладает множеством полезных свойств. Кефир содержит пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Это способствует улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ. Пробиотики также способствуют укреплению иммунной системы, что помогает организму бороться с инфекциями и вирусами.

Кефир может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Приготовим простые лепешки на кефире с начинкой.

Ингредиенты для теста:

кефир — 400 мл;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

сода — 1 ч.л.;

мука — 500 г.

Ингредиенты для начинки:

зеленый лук — пучок;

вареные яйца — 6 шт.;

соль — ⅓ ч.л.

Приготовление лепешек на кефире:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, вливаем растительное масло и перемешиваем. Высыпаем соду и муку, замешиваем мягкое эластичное тесто.

Оставляем тесто на 10 минут в тепле под целлофаном. Вареные яйца разминаем, шинкуем зеленый лук, смешиваем и солим.

Формуем из яиц и лука небольшие шарики.

Тесто делим на 7-8 частей, формуем колобки. Каждый колобок раскатываем в крупную лепешку, куда кладем по шарику начинки.

Запечатываем начинку внутри теста, раскатываем в лепешку по диаметру чуть меньше, чем сковорода. Обжариваем лепешку с обеих сторон до румяной корочки.

В итоге мы имеем сочную вкусную лепешку из кефира.

В такое тесто можно положить любую начинку и лепешка все равно будет вкусной.