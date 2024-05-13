Простые лепешки на кефире с летней начинкой. Научила всех подруг так готовить

Лепешки на кефире — это один из оптимальных вариантов обеда и ужина. Не стоит воспринимать лепешки как нечто пресное и невкусное. Кефир в составе теста может творить чудеса с выпечкой. К тому же кефир полезен для организма.
Кефир – это кисломолочный продукт, который обладает множеством полезных свойств. Кефир содержит пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Это способствует улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ. Пробиотики также способствуют укреплению иммунной системы, что помогает организму бороться с инфекциями и вирусами.
Кефир может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Приготовим простые лепешки на кефире с начинкой.
Ингредиенты для теста:
- кефир — 400 мл;
- соль — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- сода — 1 ч.л.;
- мука — 500 г.
Ингредиенты для начинки:
- зеленый лук — пучок;
- вареные яйца — 6 шт.;
- соль — ⅓ ч.л.
Приготовление лепешек на кефире:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, вливаем растительное масло и перемешиваем. Высыпаем соду и муку, замешиваем мягкое эластичное тесто.
Оставляем тесто на 10 минут в тепле под целлофаном. Вареные яйца разминаем, шинкуем зеленый лук, смешиваем и солим.
Формуем из яиц и лука небольшие шарики.
Тесто делим на 7-8 частей, формуем колобки. Каждый колобок раскатываем в крупную лепешку, куда кладем по шарику начинки.
Запечатываем начинку внутри теста, раскатываем в лепешку по диаметру чуть меньше, чем сковорода. Обжариваем лепешку с обеих сторон до румяной корочки.
В итоге мы имеем сочную вкусную лепешку из кефира.
В такое тесто можно положить любую начинку и лепешка все равно будет вкусной.