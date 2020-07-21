Картины для интерьера

Модульные картины — это эффективный инструмент декоратора, позволяющий придать дизайну интерьера законченный вид и дополнить стены интересным решением. Картина, состоящая из нескольких, дополняющих друг друга частей, выглядит модно, стильно и очень интересно. Такая композиция привлекает взгляды и выглядит менее громоздко, чем классические картины, даже если занимает большую часть стены.

Модульные картины могут иметь практически любое изображения и подходят к любому типу интерьера. Вы можете купить модульные картины в японском, китайском, африканском или современном стиле. Такая картина может быть авангардной или выполнена в стиле минимализма.

При выборе модульной картины важно, чтобы она сочеталась с остальным интерьером квартиры. Чаще всего стены, на которых висят такие картины, оформлены в однотонном пастельном тоне, что позволяет сделать композицию центральной частью помещения и сместить на нее акценты.

Модульные картины можно использовать в интерьере практически любого помещения: кухни, ванной комнаты, гостиной, спальни и кабинета. Вы можете оригинально оформить детскую или игровую комнату с помощью подходящего рисунка. Многие дизайнеры офисных помещений также пользуются модульными картинами, которые дополняют интерьер, а также показывают наличие хорошего вкуса у владельца компании.

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