Кинезио тейпирование лица, шеи и линии декольте

Кинезиологическая терапевтическая (KT) лента используется для поддержки и снятия боли в мышцах, суставах и / или связках. Уменьшает отеки, увеличивает подвижность и ускоряет выздоровление. KT Tape может использоваться для предотвращения или лечения многих распространенных травм мышц и суставов, включая: растяжения связок, растяжения мышц, подвывихи и тендинит. Лента KT обеспечивает поддержку и облегчение боли до, во время и / или после занятий. Диапазон движения не ограничен. Лента КТ, обладающая способностью организма к самовосстановлению, может обеспечить терапевтическое облегчение для различных групп населения и диагнозов. Приобрести такие ленты вы можете на сайте https://nopain.com.ua, по доступным ценам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Во время травмы кровь и другие жидкости накапливаются, вызывая воспаление и отек. Если воспаление слишком сильное, его невозможно удалить из-за лимфатической системы. Короче говоря, лимфатические сосуды сжимаются, что препятствует доставке кислорода и питательных веществ к заживляющим тканям. При правильном нанесении ленты KT эластичность ленты KT мягко снимает кожу с нижних тканей. Эта нежная подтяжка кожи создает пространство для улучшения кровотока и лимфотока, что в конечном итоге помогает снизить давление и уменьшить отеки. Как только кровоток восстанавливается, кислород и питательные вещества могут лучше проникать в поврежденные ткани, что способствует ускорению заживления.

В результате, кроме снятия боли и уменьшения воспаления, у КТ-ленты есть и другие преимущества. KT лента также используется для поддержки поврежденных мышц или суставов без ограничения полного диапазона движений у людей с неврологическими расстройствами.

Он помогает быстрее восстанавливать мышцы, предотвращает судороги или спазмы, предотвращает чрезмерное растяжение или сокращение мышц, а также повышает мышечный тонус и силу.

Некоторые спортсмены используют кинезиологические записи, чтобы помочь им достичь максимальной производительности и защитить от травм, когда они участвуют в специальных соревнованиях.