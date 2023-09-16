Описание приготовления:

Закусочный вариант приготовления красочной семги — с лимоном и пряностями. Он подойдет тем, кто не любит соленые блюда, а более расположен к маринадам. Помните, что через сутки лимоны нужно извлечь из емкости, чтобы они не закислились и не начали горчить!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Семга 400 Грамм

Лимон 1/2 Штуки

Масло растительное 40 Миллилитров (без аромата)

Кориандр 1/2 Чайных ложки (молотый)

Соль 3 Щепотки

Перец молотый 3 Щепотки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

121 ккал

Калорийность

11 г

Белки

8 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованная семга с лимонным соком, кориандром и перцем»

Подготовьте указанные ингредиенты. Выбирайте кусочек семги с грудки, она более жирная и нежная на вкус. Рыбу промойте и обсушите бумажной салфеткой.

Половину лимона нарежьте ломтиками и удалите косточки. Выложите в глубокую емкость или контейнер для пищевых продуктов. Добавьте сахар и соль. Сахар необходим для того, чтобы рыбка не получилась слишком кислой на вкус и он помогает сохранить красный яркий цвет мякоти.

Влейте растительное масло, всыпьте молотый кориандр и молотый черный перец. Тщательно все перемешайте с нажимом, чтобы лимонная нарезка выделила сок. Выложите семгу в маринад и полейте им сверху.

Поместите емкость в холодильник минимум на 2-3 часа, максимум — на сутки. Все зависит от толщины куска семги. Сверху рыбка должна быть промаринована, а внутри — остаться розовой.

Выложите ее на тарелку и нарежьте порционными ломтиками. Подайте со свежей зеленью, хлебом, лавашом и т.д.