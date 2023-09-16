Описание приготовления:
Закусочный вариант приготовления красочной семги — с лимоном и пряностями. Он подойдет тем, кто не любит соленые блюда, а более расположен к маринадам. Помните, что через сутки лимоны нужно извлечь из емкости, чтобы они не закислились и не начали горчить!
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Семга 400 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки
- Масло растительное 40 Миллилитров (без аромата)
- Кориандр 1/2 Чайных ложки (молотый)
- Соль 3 Щепотки
- Перец молотый 3 Щепотки
- Сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
121 ккал
Калорийность
11 г
Белки
8 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованная семга с лимонным соком, кориандром и перцем»
Подготовьте указанные ингредиенты. Выбирайте кусочек семги с грудки, она более жирная и нежная на вкус. Рыбу промойте и обсушите бумажной салфеткой.
Половину лимона нарежьте ломтиками и удалите косточки. Выложите в глубокую емкость или контейнер для пищевых продуктов. Добавьте сахар и соль. Сахар необходим для того, чтобы рыбка не получилась слишком кислой на вкус и он помогает сохранить красный яркий цвет мякоти.
Влейте растительное масло, всыпьте молотый кориандр и молотый черный перец. Тщательно все перемешайте с нажимом, чтобы лимонная нарезка выделила сок. Выложите семгу в маринад и полейте им сверху.
Поместите емкость в холодильник минимум на 2-3 часа, максимум — на сутки. Все зависит от толщины куска семги. Сверху рыбка должна быть промаринована, а внутри — остаться розовой.
Выложите ее на тарелку и нарежьте порционными ломтиками. Подайте со свежей зеленью, хлебом, лавашом и т.д.