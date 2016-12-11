Климат Евпатории — анализ по месяцам

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Туристов, планирующих свой отдых на одном из самых известных курортов Крыма, не в последнюю очередь интересует климат Евпатории. Ведь от него зависит решение, когда лучше ехать, что с собой брать из одежды, и на какую программу рассчитывать.



Общая характеристика климата Евпатории

Евпатория, расположенная в западной части Крымского полуострова, часто сравнивается по своим климатическим особенностям с курортами севера Италии или юга Франции. Отдых здесь возможен в любое время года, но, конечно же, существуют менее и более благоприятные периоды.

Природа и климат Евпатории

Природа и климат Евпатории обусловлены спецификой ее географического положения. С одной стороны – море, накапливающее тепло, а с другой – бескрайние степи, направляющие потоки горячего воздуха в сторону курорта. Город открыт всем ветрам, но особо холодно и чересчур жарко в нем не бывает никогда. Климат здесь отличается мягкостью, отсутствием сильных колебаний температур и сухостью.

Весна в Евпаторию приходит рано. Воздух и морская вода прогреваются быстро. Уже во второй половине мая можно купаться. Лето относительно жаркое и сухое, но морские бризы, насыщенные солями, помогают легче переносить зной. Самая благодатная пора – осень. В сентябре и первой половине октября тепло, солнечно и практически без осадков. Дожди и облачность приходят в город лишь ближе к ноябрю. Зима мягкая и тоже солнечная. Снега выпадает мало, а иногда его не бывает вовсе.

Анализ климата в Евпатории по месяцам выглядит примерно так:

• Март – средняя температура (далее с.т.) воздуха +4; вода в море +5.

• Апрель – с. т. воздуха +10; вода в море +8. К концу месяца деревья уже зеленые, цветет сирень. Начинают приезжать первые отдыхающие.

• Май – с. т. воздуха +15; вода в море +15. Во второй половине май похож на лето. Открывается купальный сезон.

• Июнь – с. т. воздуха — +20; вода в море +21.

• Июль – с. т. воздуха +23; вода в море +22. Самый жаркий, сухой и солнечный месяц.

• Август – с. т. воздуха +23; вода в море +22. По ночам море в районе Евпатории обретает фосфорное сияние.

• Сентябрь – с. т. воздуха +18; вода в море +20. Бархатный сезон в разгаре.

• Октябрь – с. т. воздуха +13; вода в море +16. До середины месяца продолжается купальный сезон. Со второй половины дождливые дни чередуются с солнечными.

• Ноябрь – с. т. воздуха +7; вода в море +8. Начинается настоящая осень – ветреная, облачная, дождливая.

• Декабрь – с. т. воздуха +3; вода в море +4.

• Январь – с. т. воздуха 0; вода в море +4.

• Февраль – с. т. воздуха 0; вода в море +3.

За весь зимний период наберется от силы 14 снежных деньков, а сильных заморозков не бывает почти никогда.

Климат города Евпатория чрезвычайно благоприятен для отдыха не только из-за моря, пропитанного целебными солями воздуха, лиманов и источников, но и благодаря обилию солнечных дней. Их здесь за весь год набегает до 286. То есть, как минимум, солнечные ванны в Евпатории можно принимать практически в любом месяце.

Климат Евпатории Andrew Декабрь 11, 2016 Туристов, планирующих свой отдых на одном из самых известных курортов Крыма, не в последнюю очередь интересует климат Евпатории. 0.0 1 10 Климат Евпатории 0.0 Туристов, планирующих свой отдых на одном из самых известных курортов Крыма, не в последнюю очередь интересует климат Евпатории.