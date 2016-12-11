Климат Евпатории — анализ по месяцам

Туристов, планирующих свой отдых на одном из самых известных курортов Крыма, не в последнюю очередь интересует климат Евпатории. Ведь от него зависит решение, когда лучше ехать, что с собой брать из одежды, и на какую программу рассчитывать.
Общая характеристика климата Евпатории
Евпатория, расположенная в западной части Крымского полуострова, часто сравнивается по своим климатическим особенностям с курортами севера Италии или юга Франции. Отдых здесь возможен в любое время года, но, конечно же, существуют менее и более благоприятные периоды.
Природа и климат Евпатории
Природа и климат Евпатории обусловлены спецификой ее географического положения. С одной стороны – море, накапливающее тепло, а с другой – бескрайние степи, направляющие потоки горячего воздуха в сторону курорта. Город открыт всем ветрам, но особо холодно и чересчур жарко в нем не бывает никогда. Климат здесь отличается мягкостью, отсутствием сильных колебаний температур и сухостью.
Весна в Евпаторию приходит рано. Воздух и морская вода прогреваются быстро. Уже во второй половине мая можно купаться. Лето относительно жаркое и сухое, но морские бризы, насыщенные солями, помогают легче переносить зной. Самая благодатная пора – осень. В сентябре и первой половине октября тепло, солнечно и практически без осадков. Дожди и облачность приходят в город лишь ближе к ноябрю. Зима мягкая и тоже солнечная. Снега выпадает мало, а иногда его не бывает вовсе.
Анализ климата в Евпатории по месяцам выглядит примерно так:
• Март – средняя температура (далее с.т.) воздуха +4; вода в море +5.
• Апрель – с. т. воздуха +10; вода в море +8. К концу месяца деревья уже зеленые, цветет сирень. Начинают приезжать первые отдыхающие.
• Май – с. т. воздуха +15; вода в море +15. Во второй половине май похож на лето. Открывается купальный сезон.
• Июнь – с. т. воздуха — +20; вода в море +21.
• Июль – с. т. воздуха +23; вода в море +22. Самый жаркий, сухой и солнечный месяц.
• Август – с. т. воздуха +23; вода в море +22. По ночам море в районе Евпатории обретает фосфорное сияние.
• Сентябрь – с. т. воздуха +18; вода в море +20. Бархатный сезон в разгаре.
• Октябрь – с. т. воздуха +13; вода в море +16. До середины месяца продолжается купальный сезон. Со второй половины дождливые дни чередуются с солнечными.
• Ноябрь – с. т. воздуха +7; вода в море +8. Начинается настоящая осень – ветреная, облачная, дождливая.
• Декабрь – с. т. воздуха +3; вода в море +4.
• Январь – с. т. воздуха 0; вода в море +4.
• Февраль – с. т. воздуха 0; вода в море +3.
За весь зимний период наберется от силы 14 снежных деньков, а сильных заморозков не бывает почти никогда.
Климат города Евпатория чрезвычайно благоприятен для отдыха не только из-за моря, пропитанного целебными солями воздуха, лиманов и источников, но и благодаря обилию солнечных дней. Их здесь за весь год набегает до 286. То есть, как минимум, солнечные ванны в Евпатории можно принимать практически в любом месяце.
На Перекоп.инфо можно прочитать про:
Климат Евпатории
Туристов, планирующих свой отдых на одном из самых известных курортов Крыма, не в последнюю очередь интересует климат Евпатории.
Добавить комментарий