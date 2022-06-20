Когда нужно убирать чеснок с грядки

Для успешного хранения чеснока всю зиму очень важно правильно и своевременно его убрать с грядки. Отсюда возникает вопрос: «Когда убирать чеснок, чтобы он хранился как можно дольше?». В принципе, существуют определенные сроки, в которые следует собирать урожай, но они могут сдвигаться в зависимости от погоды, климатических условий региона и прочих факторов. Поэтому опытные овощеводы убирают чеснок, ориентируясь по внешним признакам.

3 Уборка

4 Как хранить

5 Видео «Когда и как убирать чеснок»

Важность своевременной уборки

Как уже было сказано, своевременная уборка чеснока является залогом и гарантией его длительного хранения. Если момент был упущен, это может свести все усилия на нет. Рекомендуем вам отдохнуть немного и сыграть в казино Вавада вавада.

Если пропустить сроки выкапывания головок, то с ними произойдет следующее:

Если убрать чеснок с грядки преждевременно, то его несозревшие зубцы быстро станут мягкими. Конечно, правильная сушка поможет головкам дозреть, но в этом случае чесночные дольки будут слегка сморщенными.

Иногда огородники, боясь пропустить сбор урожая, специально выкапывают луковицы на неделю раньше и потом досушивают на солнце, причем это никак не отражается на его вкусе и длительности хранения.

Хуже, если чесночные головки перезрели, а их зубья отделились от стрелки. Такой урожай не получится сохранить на зиму – его нужно скорее переработать или использовать для посадки осенью.

Созревание чеснока

Как известно, существует два вида чеснока: озимый (который высаживают осенью) и яровой (летний) – он высаживается весной, а выкапывается летом того же года. Несмотря на то, что период созревания определенного вида всегда одинаковый, сроки его уборки могут варьироваться в зависимости от региона.

К примеру, в средней полосе, где погодные условия относительно устойчивые, копать зимние сорта можно в середине июля. В северных регионах сбор урожая сдвигается на 2, а иногда и 3 недели. Многие огородники при уборке ориентируются на лунный календарь, однако это способ приемлем для регионов с умеренным климатом, но никак не подходит для южных или северных областей.

Жители Подмосковья прекрасно знают, когда выкапывать чеснок в Московской области. Для сорта, высаженного осенью, это время приходится на последнюю неделю июля и захватывает первые числа августа. Тогда как в Ленинградской области сбор урожая начинают на пару недель позже, поскольку климат этого региона более холодный и влажный. В любом случае нужно внимательно следить за состоянием луковиц, и тогда они сами подадут сигнал, что уже созрели.

Признаки созревания летнего чеснока

Яровой (летний) чеснок начинает созревать во второй половине августа, но в зависимости от погоды его сбор может продолжаться еще в первых числах сентября. Чтобы не пропустить этот важный момент, нужно периодически осматривать грядку и сами растения. Также можно выкопать одну головку и осмотреть ее. Признаками готовности луковиц к уборке является:

Признаки созревания озимого чеснока

Чеснок, посаженный осенью, традиционно нужно выкапывать через 100–110 дней после появления первых ростков. Как правило, этот срок соответствует последней декаде июля, но в зависимости от климата региона может продлиться до начала августа.

Зимний сорт отличается от летнего способностью выпускать стрелы, на конце которых образуются семенные коробочки с множественными мелкими луковичками. И если культура высаживается не с целью получения семян, то эти стрелки обычно выламывают, чтобы все силы растения ушли в формирование головок.

Опытные огородники всегда оставляют 1–2 стрелки, так как по ним также определяют степень зрелости чеснока.

О созревании озимого сорта свидетельствуют следующие признаки:

Уборка

Как уже стало понятно, своевременность в уборке урожая очень важна, но не менее важно уметь правильно его собирать, так как в этом процессе есть много важных моментов:

Как хранить

Под навесом или в сухом проветриваемом помещении чеснок дозревает еще 2–3 недели. По истечении этого времени его необходимо подготовить к хранению. Следует знать, что хранить чесночные головки лучше в сухом прохладном месте, в подвешенном состоянии. Существует много способов сохранения продукта:

В последнее время придумано много новых и оригинальных способов сохранения чеснока. Знающие хозяйки хранят головки в обычных стеклянных банках, пересыпая их мукой, солью или заливая очищенные зубцы подсолнечным маслом. Суть этих способов состоит в том, что если перекрыть доступ воздуха к продукту, то хранить его можно бесконечно долго.

Видео «Когда и как убирать чеснок»

Это полезное видео об уборке чеснока: когда его копать, как правильно это делать, как сушить и хранить.