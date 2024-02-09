Имея в холодильнике несколько яиц и парочку плавленых сырков, не нужно ломать голову над тем, что же подать родным в качестве закуски. Блюдо будет готово уже через полчаса. Всё верно, 30 минут вполне достаточно, чтобы сделать самые аппетитные закусочные блинчики с начинкой.

Маленький совет. За 20 минут до начала приготовления закуски отправьте в морозильную камеру плавленые сырки, которыми будете начинять яичные блинчики. Они слегка подмерзнут, и тогда их будет намного легче натирать на терке.

Как приготовить закусочные блинчики с начинкой

Если вы хотите, можно отойти от бюджетного варианта наполнения таких рулетиков. Чтобы сделать их более сытными, отварите заранее куриную грудку в подсоленной воде. Разберите ее на волокна, а потом добавьте к сыру и прочим ингредиентам начинки.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Майонез2 ст. л. Соль0,25 ч. л. Крахмал1 ст. л. Куркума0,3 ч. л. Плавленый сыр2 шт. Твердый сыр60 г Чеснок3 зуб. Укроп по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В миску вбиваем яйца. Добавляем подсолнечное масло и майонез. Всыпаем крахмал, соль и куркуму. Перемешиваем всё венчиком до однородности. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре. Затем разогреваем сковороду. Смазываем ее небольшим количеством масла. Печем блины с двух сторон на среднем огне до румяности. Готовим начинку. Натираем на мелкой терке охлажденный плавленый сыр, а также твердый сыр. Промываем укроп. Мелко его нарезаем. Смешиваем зелень и сыр в глубокой емкости.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок и оставшийся майонез к соединенным в миске ингредиентам. Перемешиваем всё до однородной консистенции. Выкладываем на блин сырную массу, равномерно ее распределяя по всей поверхности. Затем сворачиваем всё в плотный рулет. Разрезаем такие заготовки пополам (наискосок). Готово!

И в тесто, и в начинку лучше всего добавлять домашний майонез. Чтобы его приготовить, вливаем в чашу блендера 100 мл подсолнечного масла. Добавляем 50 мл молока. Взбиваем всё блендером до загустения. Добавляем 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. горчицы. Вливаем 1 ст. л. свежевыжатого сока лимона. Перемешиваем все ингредиенты блендером еще 15–20 секунд. Отменный самодельный майонез готов. Кстати, при желании в него можно добавить немного сушеного чеснока.