Описание приготовления:
Красочный и аппетитный суп с индейкой очень вкусен и со сметаной, и с майонезом, если вы не подаете его как диетический. Готовится первое очень быстро, главное — нарезать филе небольшими кусочками, чтобы сократить время варки. Можно добавить и болгарский перец, и сельдерей.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Филе индейки 350 Грамм
- Картофель 1-2 Штук
- Горошек зеленый 120 Грамм
- Морковь 1/2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Приправа для курицы 1 Ст. ложка
- Вода 600 Миллилитров (кипяток)
- Лавровые листья 2-3 Штук
Количество порций 2
Калорийность
71 ккал
Калорийность
4 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп из индейки с зеленым горошком»
Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать филе индейки или мясо с голени, крыла и т.д. Овощи очистите от кожуры и промойте в воде.
Промойте филе, нарежьте его порционными кусочками. Нарежьте очищенный картофель средними кубиками и высыпьте все нарезки в кастрюлю или казан.
Натрите морковь на терке с мелкими ячейками, а лук нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в емкость вместе с лавровыми листьями.
Влейте горячую воду и отварите все в течение 25-30 минут до готовности филе. Если захотите добавить и другие овощи, то учитывайте время их варки.
Всыпьте промытый зеленый горошек: свежий или замороженный. Добавьте приправу для курицы или замените ее по вкусу солью. Отварите еще 3-5 минут. Можно дополнить суп измельченной свежей зеленью: укропом, петрушкой, сельдереем.
Попробуйте горячее на вкус и подкорректируйте при необходимости. Разлейте суп с индейкой и зеленым горошком в глубокие тарелки и подайте к столу. Можно дополнить его сметаной любой жирности.