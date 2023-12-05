Описание приготовления:

Красочный и аппетитный суп с индейкой очень вкусен и со сметаной, и с майонезом, если вы не подаете его как диетический. Готовится первое очень быстро, главное — нарезать филе небольшими кусочками, чтобы сократить время варки. Можно добавить и болгарский перец, и сельдерей.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Филе индейки 350 Грамм

Картофель 1-2 Штук

Горошек зеленый 120 Грамм

Морковь 1/2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Приправа для курицы 1 Ст. ложка

Вода 600 Миллилитров (кипяток)

Лавровые листья 2-3 Штук

Количество порций 2

Калорийность

71 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп из индейки с зеленым горошком»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать филе индейки или мясо с голени, крыла и т.д. Овощи очистите от кожуры и промойте в воде.

Промойте филе, нарежьте его порционными кусочками. Нарежьте очищенный картофель средними кубиками и высыпьте все нарезки в кастрюлю или казан.

Натрите морковь на терке с мелкими ячейками, а лук нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в емкость вместе с лавровыми листьями.

Влейте горячую воду и отварите все в течение 25-30 минут до готовности филе. Если захотите добавить и другие овощи, то учитывайте время их варки.

Всыпьте промытый зеленый горошек: свежий или замороженный. Добавьте приправу для курицы или замените ее по вкусу солью. Отварите еще 3-5 минут. Можно дополнить суп измельченной свежей зеленью: укропом, петрушкой, сельдереем.

Попробуйте горячее на вкус и подкорректируйте при необходимости. Разлейте суп с индейкой и зеленым горошком в глубокие тарелки и подайте к столу. Можно дополнить его сметаной любой жирности.