Компания Daromad Munira Fayz Textile – ведущий производитель спецодежды в Узбекистане

Важность спецодежды нельзя переоценить. Униформа выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию. Специалист должен чувствовать себя в ней комфортно, такая одежда не должна сковывать движений и каким-либо другим способом мешать работе.

К качеству спецодежды предъявляется ряд требований, согласно которым она должна быть:

сшитой из прочной и износоустойчивой ткани;

иметь функциональные элементы в виде карманов, карабинов (если необходимо);

обладать водоотталкивающими свойствами, не требовать сложного ухода;

выглядеть аккуратно, представлять сотрудников и компанию в выгодном свете;

обеспечивать хороший воздухообмен.

Продукцию, соответствующую всем этим требованиям, предлагает производитель спецодежды в Узбекистане – компания Daromad Munira Fayz Textile.

Что производит компания

Компания DMF Textile занимается производством различной спецодежды и сопутствующих аксессуаров. Возможна разработка униформы по индивидуальным заказам. Постоянным клиентам предлагаются хорошие скидки.

Предприятие успешно работает более 15 лет. Его клиентами являются строительные, металлургические заводы, компании, работающие в сфере легкой промышленности и других производственных отраслях. Много заказов поступает от медицинских учреждений, охранных организаций, объектов HoReCa и других.

Ассортимент предложений включает в себя следующее:

летнюю, зимнюю и демисезонную спецодежду;

головные уборы;

обувь;

аксессуары (перчатки, защитные очки и т. д.)

Также можно заказать респираторы в Ташкенте от производителя, отличающиеся между собой по форме, конструкции, назначению и способу защиты.

Доступна униформа для женщин и мужчин, ассортимент представлен самыми ходовыми размерами.

Преимущества сотрудничества

Многие клиенты выбрали компанию Daromad Munira Fayz Textile в качестве надежного партнера. Это обусловлено выгодными условиями сотрудничества, которые она предлагает. Еще один важный фактор – доступные цены на реализуемый ассортимент. Поддерживать стоимость на оптимальном уровне, а также выполнять заказы в индивидуальном порядке позволяет собственное, тщательно налаженное производство.

Предоставляется ряд дополнительных услуг: пошив одежды из тканей нужного цвета (корпоративная цветовая гамма), нанесение логотипов компании на готовую униформу. При индивидуальном изготовлении спецодежды строго соблюдаются сроки производства. Оперативная доставка осуществляется на выгодных для заказчика условиях (по Ташкенту и РУз). Клиентам предлагается несколько способов расчета.

При возникновении вопросов, касающихся сотрудничества, можно обратится к менеджерам предприятия в телефонном режиме. Специалисты сориентируют по ценам, помогут с выбором фасона, предоставят другую профессиональную помощь.