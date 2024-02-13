Куриные котлеты с грибами: рецепт сытной добавки к любому гарниру

Вкуснее всего такие котлеты – с картофельным пюре. Их вкус оценят и взрослые, и дети.

Сочетание мяса и грибов – это всегда очень вкусно. Рекомендуем приготовить котлеты с грибами по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день». Такое блюдо отлично подойдет к картофельному пюре и понравится всей семье.

Котлеты с грибами

Ингредиенты:

фарш из филе курицы – 500 гр;

яйцо – 1 шт;

шампиньоны – 6 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик

соль, перец, паприка — по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы почистить, порезать. лук почистить, порезать кубиками. Обжарить грибы и лук на сковороде, чуть смазанной маслом, практически до готовности.

Смешать грибно-луковую массу с куриным фаршем, добавить пропущенный через пресс чеснок, сырое яйцо, специи, все перемешать.

Влажными руками сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на сковороде на небольшом количестве масла с обеих сторон.

Читайте также:

Рубленные котлеты из куриной грудки с крахмалом и майонезом: простой рецепт вкусного блюда

Котлеты без мясного фарша: рецепт вкуснейшего блюда

Рыбные котлеты с секретным ингредиентом: простое блюдо без лишних хлопот