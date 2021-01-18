Материалы для строительства и ремонта

Приготовление штукатурки – это первый этап работы, предусмотренный в процессе оштукатуривание фасадов здания. Как правило, штукатурку изготавливают из известковых и цементных растворов, и практически все виды этих растворов можно использовать для оштукатуривания всех возможных фасадов, за исключением тех, которые построены с применением бетона и кирпича. А вы знали, что строительный магазин «Прораб» – комплексное обеспечение товарами для строительства и ремонта? Рекомендуем перейти в каталог https://www.prorab.odessa.ua/.

Штукатурка фасада дома, которую планируют использовать в декоративных целях, изготавливают из специальных окрашенных растворов с добавлением заполнителей различного размера. А для оштукатуривания деревянных фасадов применяется специальный раствор, изготовленный из гипса и известки.

Сегодня технология оштукатуривания фасадов чаще всего подразумевает выполнение работы по маякам. Рекомендуется наносить затирку на фасад в разгонку по той причине, что в процессе окрашивания могут проступить следы от затирки, если выполнять ее по кругу. Такие следы могут испортить внешний вид строения.

При оштукатуривании фасадов, в частности, цоколя, необходимо делать так называемые усенки, однако часто случается так, что они ломаются. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется закруглять их. Цокольная часть фундамента, в процессе таких работ как отделка фасадов штукатуркой, обрабатывается с применением цементного раствора, приготовленного в пропорции 1 к 3 или 1 к 4. Рекомендуется углубить штукатурку в землю примерно на 6 сантиметров ниже ее уровня. После того, как затирка окончена, можно загладить ее с помощью нанесения кельмы. Так нанесенная штукатурка будет выглядеть более ровно и аккуратно, а также будет обладать высоким уровнем устойчивости к влаге. Отделка фасадов верхней части фасадного цоколя выполняется со скосом.

Для придания колорита зданию растворы могут быть окрашены с помощью добавления в них специальных строительных красок. Такие растворы часто используется в работах, предусматривающих не только качественную, но и эстетичную отделку облицовку фасадов.

В зависимости от используемых материалов, а также от методов оштукатуривания применяются известково-песчаные, каменные, а также такие штукатурки, которые обрабатываются кислотой.

Бетонные поверхности фасадов здания штукатурятся, как правило, с использованием цементного раствора, в отделке кирпичных фасадов используются цементные растворы, а также цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые или глиняные. Деревянные фасады оштукатуриваются с применением известково-гипсовых или глиняных растворов.