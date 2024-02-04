Блины «333». Самые тонкие ажурные домашние блинчики: тесто на кипятке

Блины — это не только вкусный завтрак или полдник, но и изделие для разных экспериментов. Часто блины являются источником вдохновения для поваров. Дело в том, что сочетать блины можно с большим количеством начинок. Например, самый дорогой блин стоит примерно 1000 евро. Начинка для блина состоит из трюфеля, который трудно найти в дикой природе.

Рекорды по выпеканию блинов тоже заставляют удивляться. Самая высокая стопка блинов, к примеру, составляет 82 см. Самый большой блин имеет диаметр 5 метров.

Приготовим более простые вкусные блины на каждый день на кипятке.

Ингредиенты для блинов:

Яйца — 3 шт.;

Молоко — 333 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Мука — 333 г;

Крутой кипяток — 333 мл;

Растительное масло — 4 ст.л.

Приготовление блинов:

Разбиваем в миску яйца, взбиваем венчиком. Выливаем к яйцам молоко, высыпаем соль и сахар. Просеиваем к молоку и яйцам муку, замешиваем густоватое тесто.

Вливаем к тесту постепенно кипяток, перемешиваем. После введения кипятка в тесто, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

В сковороде разогреваем немного растительного масла, распределяем по всей поверхности. Наливаем на дно тонкий слой теста и обжариваем с обеих сторон.

Получаются тонкие ажурные блины.

Их легко сочетать с любой начинкой, от мясной до овощной.