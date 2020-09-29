Комплексное переоборудование микроавтобусов всех марок из грузовых в пассажирские. Перетяжка салонов легковых автомобилей

Индивидуальность каждого автомобиля может проявляться с помощью разных элементов. Тюнинг – новое слово в современном мире. Это идеальный шанс изменить свою машину до неузнаваемости. А для тех, кто хочет остаться неизменным снаружи, но преображенным внутри, существует перетяжка салона алькантарой и кожей. Комплексное переоборудование микроавтобусов всех марок из грузовых в пассажирские вы можете заказать по ссылке.

На сегодняшний день представлено большинство оригинальных способов по изменению интерьера. Можно легко купить накидку или чехол для сидений и на этом все закончиться. Но ведь тюнинг создавался не для того, чтобы просто сделать оригинальными отдельные элементы. Задача каждого — создать максимально возможный комфорт, повысив тем самым функциональность салона автомобиля. В таком случае нужно что-то более серьезное, чем кубики на ветровом стекле или плюшевый мишка на заднем сидении.

Нужно понимать, что перетяжка салона автомобиля начинается именно с выбора материала, в качестве которого часто применяется кожа или модная алькантара. Если первый вариант уже староват, то второй весьма интересно вписывается в общий интерьер авто. Синтетическая обивка очень похожа на замшу, но сильно от нее отличается. На самом деле за ней скрываются намного лучшие характеристики: широкий спектр цветовой гаммы; хорошая стойкость к износу; особая прочность; невысокая стоимость в сравнении с натуральной кожей.

Самое главное преимущество – толщина слоя. Она одинакова по всей площади, поэтому ее легче подгонять под кресла и панели. Алькантара достаточно приятный на ощупь, легко очищаемый материал, при этом имеет отличный вид. В любом случае, внутренний дизайн станет ярче и богаче.

Сегодня практически любое автоателье может предложить своих специалистов, которые быстро и качественно сделают обшивку для вашего авто за достаточно демократичную цену. А что если сделать это самому? Это оригинальная идея, но очень плохая. Объясняем почему. Во-первых, обработка алькантары требует минимум трех швейных станков. Во-вторых, для каждого типа материала требуется свой инструмент и определенный навык обращения с ним. Также стоит учитывать, что материалы ведут себя по-разному на изогнутых поверхностях. В-третьих, не думаем, что вам захочется с этим возиться, так как вам понадобится куча гвоздиков, скрепок, клея и прочих вспомогательных средств. Легче доверится профессионалам, которые знают свою работу. Помимо прочего, вы не потратите уйму времени и кучу нервов на то, что может получиться настоящим безобразием.